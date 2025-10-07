ETV Bharat / bharat

कश्मीर में प्रवासी पक्षियों का आगमन, घाटियों के जलाशयों में लौट रही जिंदगी

कश्मीर के जलाशयों में लौटते प्रवासी पक्षी, ( Photo courtesy; Reyan Sofi )

Published : October 7, 2025 at 8:47 PM IST

पक्षी अक्टूबर में अपने कठिन ब्रीडिंग क्षेत्रों से भागकर होकसर, वुलार झील, हैगम, शलाबुग और अन्य जलाशयों में शरण लेते हैं. ये मार्च तक कश्मीर में रहते हैं और फिर अपनी लंबी यात्रा पर लौट जाते हैं.

अल्ताफ हुसैन, डिप्टी कंज़र्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स (वाइल्डलाइफ वेटलैंड्स कश्मीर) ने बताया, “इस महीने के अंत तक हमारे पक्षी मित्र वापस आने लगेंगे. हमें इस सत्र में स्वस्थ संख्या की उम्मीद है और शायद कुछ नई प्रजातियाँ भी देखने को मिलें.”

कश्मीर के जलाशयों में लौटते प्रवासी पक्षी, (Photo courtesy; Reyan Sofi)

इस बार भी साइबेरिया, चीन, पूर्वी यूरोप और जापान से आए ये पंखधारी मेहमान कश्मीर के सर्दियों के लिए सुरक्षित और समृद्ध जलाशयों में शरण लेंगे. टफ्टेड और ब्राह्मिनी बत्तख, मल्लार्ड्स, गाडवॉल्स, नॉर्दर्न पिंटेल्स और यूरेशियन टीअल जैसे पक्षी हजारों किलोमीटर की यात्रा कर इस सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचते हैं.

कश्मीर: जैसे-जैसे मध्य एशिया और यूरोप में तापमान गिरने लगता है, कश्मीर के आकाश में हर साल का अद्भुत नजारा शुरू होने वाला है. सैकड़ों हजारों प्रवासी पक्षी अपनी लंबी यात्रा पूरी कर घाटियों के जलाशयों में लौट रहे हैं, जिससे ये स्थल ध्वनि और रंगों से जीवंत हो उठते हैं.

कश्मीर के जलाशयों में लौटते प्रवासी पक्षी, (Photo courtesy; Reyan Sofi)

कई कश्मीरी लोगों के लिए, सुबह की धुंध में जलाशयों के ऊपर उड़ते पक्षियों का नजारा सर्दियों का सबसे पसंदीदा दृश्य होता है. श्रीनगर के पक्षी प्रेमी रेयान सोफी कहते हैं, “हर साल पूरे घाटी और बाहर से लोग इस अद्भुत नज़ारे को देखने आते हैं. यही वह पल है जब हमें सर्दियों का एहसास होता है.”

कश्मीर में लौटते प्रवासी पक्षी, (Photo courtesy; Reyan Sofi)

हालांकि, इस परंपरागत प्रवास को आधुनिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. कभी शिकार का खतरा व्यापक था, लेकिन अब कड़ी निगरानी और तकनीक से यह खतरा कम हुआ है. हुसैन के अनुसार, “उच्च-रिज़ॉल्यूशन CCTV कैमरे और विशेष एंटी-शिकार दल अब मुख्य जलाशयों में तैनात हैं, और यह प्रभावी साबित हो रहा है.”

कश्मीर के जलाशयों में लौटते प्रवासी पक्षी, (Photo courtesy; Reyan Sofi)

पिछली सर्दियों में, होकसर, जिसे “कश्मीर की क्वीन वेटलैंड” कहा जाता है, में चार लाख से अधिक प्रवासी पक्षी दर्ज किए गए थे. यूरेशियन टीअल की संख्या सबसे अधिक (1,36,088) थी, उसके बाद यूरेशियन कूट्स और यूरेशियन विगन.

कुल मिलाकर, जम्मू और कश्मीर के 26 जलाशयों में 13.43 लाख से अधिक पक्षी 67 प्रजातियों का प्रतिनिधित्व करते हुए दर्ज किए गए. हुसैन ने कहा कि ये पक्षी घाटियों के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं.

कश्मीर में लौटते प्रवासी पक्षी, (Photo courtesy; Reyan Sofi)

डॉ. बिलाल अहमद, कश्मीर विश्वविद्यालय के इकोलॉजिस्ट, कहते हैं, “होकसर और अन्य जलाशय घाटियों के पारिस्थितिकी फेफड़े हैं. प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी दर्शाती है कि हमारे जलाशय जीवित और स्वस्थ हैं. अगर हम अब सुरक्षा के लिए कदम नहीं उठाएंगे, तो यह संतुलन आसानी से बिगड़ सकता है.”

