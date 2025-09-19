ETV Bharat / bharat

कश्मीर में कभी आलीशान हाउसबोट पर्यटकों से गुलजार था, अब झील के पानी में गहरी खामोशी छाई है...

पहलगाम हमले के बाद टूरिज्म सेक्टर प्रभावित हुआ है. मालिकों को अपना हाउसबोट बचाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है.

Kashmir Houseboats Struggle to Stay afloat as Tourists Vanish
निगीन झील आलीशान हाउसबोटों से गुलजार थीं, अब क्या हालात हैं.. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 19, 2025 at 8:33 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से टूरिज्म सेक्टर काफी प्रभावित हुआ है. या कहें तो यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है. पहले कश्मीर की निगीन झील आलीशान हाउसबोटों से गुलजार रहती थी. अब इस झील के पानी में एक गहरी खामोशी सी छाई हुई.

खुशमिजाज पर्यटकों की चहचहाहट की जगह अब शिकारों (नावों) के आगे सिर्फ पानी की छिटपुट आवाजें आ रही हैं. यह सन्नाटा और ये खामोशी झील के जाने-माने हाउसबोट मालिक मोहम्मद याकूब दुनू के दिल पर खंजर की तरह वार करता है. वह घाटी के उन 800 हाउसबोट मालिकों में से एक हैं, जिन्होंने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अपना कारोबार लगभग बंद कर दिया है.

Kashmir Houseboats
पर्यटकों के इंतजार में हाउसबोट (ETV Bharat)

जबरवान पहाड़ियों के ऊपर, देवदार की लकड़ी से बनी ये तैरती हुई हाउसबोटें, डल झील और उससे सटी निगीन झील के शांत पानी में खड़ी हैं. ये पानी के अंदर आने वाले पर्यटकों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करती हैं और कलात्मक कौशल व संस्कृति का प्रदर्शन करती हैं. इन्हें चार श्रेणियों में बांटा गया है, जिनमें डीलक्स सबसे ऊपर है.

लेकिन पिछले पांच महीनों में पहलगाम के बैसरन मैदान में आतंकवादियों द्वारा 25 पर्यटकों और एक स्थानीय टूरिस्ट गाइड की हत्या के बाद, पर्यटकों की अनुपस्थिति में होटलों के अलावा प्रतिष्ठित हाउसबोट्स पर भी पर्दा पड़ गया है.

डुनू के आलीशान हाउसबोट निगीन झील में प्रसिद्ध हैं क्योंकि वे पिछले 109 साल से विदेशी और घरेलू पर्यटकों को सेवाएं दे रहे हैं. लेकिन उनके 10 कमरों वाले तीन हाउसबोट अब खाली हैं. आलम यह है कि, उन्हें कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ रही है.

डुनू ने ईटीवी भारत को बताया कि, 22 अप्रैल के बाद से उनके हाउसबोट पर केवल एक बुकिंग हुई है. उन्होंने पुणे और बेंगलुरु के सात पर्यटकों के एक समूह के बारे में बताया, जो पिछले महीने एक रात के लिए रुके थे. उन्होंने आगे कहा कि उनसे नाश्ते और रात के खाने सहित केवल 12,000 रुपये लिए गए, जबकि उनका किराया सामान्य था.

कई लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद इलाके में 46 पर्यटन स्थलों को बंद करने की भ्रामक प्रतिक्रिया को मौजूदा मंदी का कारण बताया. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस प्रतिबंध की कड़ी आलोचना करते हुए तर्क दिया है कि यह घाटी के बाहर सरकार के पर्यटन प्रचार के लिए प्रतिकूल है.

तीन बच्चों के पिता और बीमार माता-पिता के पिता दुनू मानते हैं कि इस प्रतिबंध ने क्षेत्र के बाहर के लोगों में भय की भावना पैदा कर दी है. उन्होंने आगे कहा, "मुझे याद नहीं कि 1990 के दशक में आतंकवाद के दौरान कश्मीर में विदेशी पर्यटकों के अपहरण के समय भी ऐसी बेरोजगारी का दौर कभी आया हो."

हाउसबोट मालिकों के लिए, यह स्थिति उनके प्रतिष्ठानों के अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है. प्रत्येक हाउसबोट को पानी पर तैरते रहने के लिए सालाना रखरखाव की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से तल पर रिसाव को रोकने के लिए सीलिंग की, जिसके लिए कम से कम 1,20,000 डॉलर की आवश्यकता होती है.

एक हाउसबोट मालिक ने कहा कि, हाउसबोट के रखरखाव की बात तो दूर, वे तो बस अपने परिवारों का भरण-पोषण कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि उन्हें अपने दो बच्चों की स्कूल फीस भरने में भी मुश्किल हो रही है. फ़ीस की कमी के कारण एक महीने तक उन्होंने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा. हालांकि, प्रिंसिपल ने उदारता दिखाई और फीस माफ कर दी. उन्होंने कहा कि, सभी उन प्रिंसिपल के जैसे नहीं होते हैं.

कश्मीर हाउसबोट ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजूर अहमद पख्तून ने कहा कि उन्हें इस सीजन में पर्यटकों के लौटने की उम्मीद थी, लेकिन न तो कोई बुकिंग हुई है और न ही कोई पूछताछ हुई है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि, 3000 कमरों में से केवल 40 ही भरे हुए हैं. यह क्षेत्र गंभीर संकट में है और कर्मचारियों की छंटनी हो गई है.

ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर (TAAK) के अध्यक्ष फारूक अहमद कुथू ने कहा कि पहलगाम हमले ने एक अभूतपूर्व संकट पैदा कर दिया है. अब पर्यटक घाटी की यात्रा करने को लेकर संशय में हैं.

कुथू ने आगे कहा कि, कई प्रतिष्ठानों ने अपना परिचालन बंद कर दिया है क्योंकि वे लागत भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं. पिछले तीन साल में पर्यटन क्षेत्र, खासकर बड़े होटलों में भारी निवेश हुआ है. लेकिन अब पर्यटकों की अनुपस्थिति में लोग मासिक ईएमआई का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें: श्रीनगर-जम्मू हाईवे पर यातायात बहाल, तीन हफ्ते से फंसे सेब लदे ट्रकों को जाने की अनुमति

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR HOUSEBOATS STRUGGLINGKASHMIR NIGEEN LAKETOURISM OF KASHMIRPAHALGAM TERROR ATTACKKASHMIR HOUSEBOATS STRUGGLING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान में फिर होगा मैच, जानिए क्या इस बार हाथ मिलाएंगे दोनों टीमों के खिलाड़ी?

'लिंग के आधार पर दो मानदंड कैसे हो सकते हैं?' महिला सैन्य अधिकारियों की नियुक्ति में 'मनमानी' पर SC ने सवाल उठाए

आदि कैलाश यात्रा का दूसरा चरण शुरू, पहले दिन 195 यात्री गुंजी पहुंचे

पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बड़ा रक्षा समझौता, एक पर हमले को दोनों पर हमला माना जाएगा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.