जम्मू कश्मीर में फंसे यात्रियों की मदद को आगे आया उत्तर रेलवे, जम्मू तवी से दिल्ली के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन - JAMMU AND KASHMIR FLOODS

उत्तर रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक जम्मू तवी से दिल्ली के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है.

JAMMU AND KASHMIR FLOODS
जम्मू से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन (SOURCE: ETV BHARAT)
Published : August 28, 2025 at 5:35 PM IST

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. नदियां उफान पर हैं. सड़क और रेल रेल मार्ग दोनों पर असर पड़ा है. उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से जम्मू कश्मीर की ओर जाने वाली सभी ट्रेनों को स्थिति सामान्य होने तक रद्द कर दिया है. ऐसे में वहां घूमने और धार्मिक यात्रा पर गए सैकड़ों पर्यटक व श्रद्धालु फंस गए थे. ऐसे लोगों को राहत देने के लिए उत्तर रेलवे ने राहत की बड़ी पहल की है.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि जम्मू तवी से दिल्ली के लिए एक विशेष ट्रेन चलाई जा रही है, जिससे फंसे हुए यात्री सुरक्षित वापस आ सकें. अनारक्षित स्पेशल ट्रेन (04680) शाम 4:30 बजे दिल्ली के लिए प्रस्थान. यह ट्रेन शुक्रवार सुबह दिल्ली पहुंचेगी. यह पूरी तरह अनारक्षित ट्रेन होगी, जिससे अधिक से अधिक यात्री इसमें सवार होकर लौट सकें.

हिमांशु शेखर उपाध्याय ने जानकारी दी कि इस ट्रेन का संचालन विशेष रूप से उन यात्रियों व श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है, जो श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा अथवा जम्मू पहुंचे थे लेकिन भारी बारिश के कारण वहां फंस गए हैं. रेलवे का प्रयास है कि किसी भी यात्री को परेशानी का सामना न करना पड़े.

खानपान की भी की गई व्यवस्था
सिर्फ ट्रेन संचालन ही नहीं, बल्कि वहां फंसे लोगों के खान-पान का भी पूरा ध्यान रखा गया है. रेलवे के साथ-साथ स्थानीय प्रशासन और कई सामाजिक संगठनों ने मिलकर यात्रियों के लिए भोजन, पानी व आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई है. स्टेशन परिसर में अतिरिक्त स्टॉल व मेडिकल सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं, जिससे लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो.

60 से अधिक ट्रेनें हैं प्रभावित
बता दें कि जम्मू कश्मीर जाने वाली लगभग सभी ट्रेनों को बारिश और सुरक्षा कारणों से रद्द कर दिया गया है. 60 से अधिक ट्रेनें कैंसिल और शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं. यात्रियों की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ही यह कदम उठाए गए. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मौसम और स्थिति सामान्य होने के बाद ही ट्रेन सेवाएं बहाल की जाएंगी. तब तक यात्रियों से अपील है कि वे रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट अथवा हेल्पलाइन नंबरों पर अपडेट चेक करते रहें.

