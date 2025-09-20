ETV Bharat / bharat

लद्दाख की तितली और कश्मीर का अनोखा तीतर विलुप्ति की कगार पर, पर्यावरणविदों ने जताई चिंता

एक अध्ययन में चेतावनी दी गयी है कि कश्मीर गुफा सैलामैंडर और लद्दाख बैंडेड अपोलो तितली जैसी प्रजातियां खतरे में हैं.

Jammu Kashmir Environment
कश्मीर स्टैग. (ETV Bharat)
author img

By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : September 20, 2025 at 5:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर का पर्यावरण और वहां पाई जाने वाली दुर्लभ प्रजातियां खतरे में हैं. एक नए अध्ययन के अनुसार, कश्मीर गुफा सैलामैंडर और लद्दाख बैंडेड अपोलो तितली जैसी अनोखी प्रजातियां, जो केवल यहीं पाई जाती हैं, को खतरा है. इंटरनेशनल जर्नल ऑफ नोवेल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रकाशित इस अध्ययन में जम्मू और कश्मीर को भारत के सबसे महत्वपूर्ण जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में से एक बताया गया है.

अध्ययन की मुख्य बातेंः

जम्मू-कश्मीर भारत के सबसे महत्वपूर्ण जैव-विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है. यहां हरे-भरे घाटियों से लेकर ठंडे रेगिस्तानी इलाकों तक विविध भूगोल है. यहां 50 से अधिक स्तनधारी, 500 पक्षी, 40 सरीसृप, 20 उभयचर, 60 से अधिक मछलियां और हजारों पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से कई केवल यहीं मिलती हैं. अध्ययन के लेखक विशाल शर्मा ने चेतावनी दी कि अगर जल्दी ही संरक्षण नीतियां नहीं बनाई गईं, तो ये अनोखी प्रजातियां हमेशा के लिए खत्म हो सकती हैं.

"दुनिया का यह हिस्सा जैव विविधता में असाधारण रूप से समृद्ध है और इसका पारिस्थितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्य अपार है, फिर भी यह असाधारण रूप से असुरक्षित है, जब तक हम संरक्षण नीतियों को तुरंत लागू नहीं करते, हम उन प्रजातियों को खो देंगे जो इस ग्रह पर कहीं और मौजूद नहीं हैं."- विशाल शर्मा, लेखक

Jammu Kashmir Environment
कश्मीर स्टैग. (ETV Bharat)

खतरे में प्रमुख प्रजातियांः

  • कश्मीर स्टैग (हंगुल): यह लुप्तप्राय प्रजाति अब ज्यादातर श्रीनगर के पास दाचीगाम नेशनल पार्क तक सीमित है.
  • वेस्टर्न ट्रैगोपैन: यह विश्व की सबसे लुप्तप्राय तीतर प्रजातियों में से एक है.
  • कश्मीर फ्लाईकैचर: यह प्रवासी पक्षी भी खतरे में है.
  • कश्मीर सैफायर फूल, तिब्बती जंगली गधा, और लद्दाख उरियाल भेड़ जैसे प्रजातियां भी संकट में हैं.


खतरे में तितली की प्रजातिः

कश्मीर गुफा सैलामैंडर, एक कम अध्ययन किया गया जानवर जो चूना पत्थर की गुफाओं में पाया जाता है. पहले ही अपने प्राकृतिक आवास का अधिकांश हिस्सा खो चुका है. लद्दाख बैंडेड अपोलो तितली केवल सुदूर पहाड़ी ढलानों पर, बहुत ऊंचाई पर पाई जाती है और बढ़ते तापमान और मानवीय हस्तक्षेप के कारण संकट में है.

शर्मा ने कहा, "इनमें से ज़्यादातर प्रजातियां दूर-दराज के अलग-थलग इलाकों में ही पाई जाती हैं, जो एक-दूसरे से कटे हुए हैं. इससे उनका विलुप्त होना बहुत आसान हो जाता है."

खतरों के कारण:

  • खेती, जंगल कटाई, सड़क और बांध निर्माण से घास के मैदान और जंगल टुकड़ों में बंट रहे हैं.
  • जलवायु परिवर्तन से बारिश और बर्फ पिघलने का पैटर्न बदल रहा है, जिससे कई प्रजातियां पहाड़ों की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही हैं.
  • औषधीय पौधों की अत्यधिक कटाई और पानी हाइसिंथ, रेनबो ट्राउट जैसे बाहरी प्रजातियों का आगमन स्थानीय प्रजातियों को नुकसान पहुंचा रहा है.

क्या समाधान सुझायेः

रिपोर्ट में पर्यटन को "एक संभावित समाधान और एक गंभीर जोखिम" दोनों के रूप में वर्णित किया गया है. पारिस्थितिक पर्यटन संरक्षण और आय के स्रोत को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन अनियंत्रित विकास और खराब बुनियादी ढांचे से पर्यावरणीय क्षति हो सकती है. शर्मा, पर्यटकों पर कड़े नियंत्रण, पारिस्थितिक रूप से ज़िम्मेदार सुविधाओं और बड़े रिसॉर्ट होटलों की बजाय स्थानीय स्वामित्व वाले होमस्टे को तरजीह देने का सुझाव देते हैं.

जैव विवधता कश्मीर की जीवन रेखा:

श्रीनगर स्थित वन्यजीव विशेषज्ञ नजीर बेनजीर, जो इस अध्ययन में शामिल नहीं थीं, ने कहा, "यह एक आंखें खोलने वाला शोध है. कश्मीर की जैव विविधता सिर्फ इसकी सुंदरता का एक कारण नहीं है. यह इसकी जीवन रेखा है. इसके बिना, हम अपनी प्राकृतिक विरासत और बहुत कुछ खो रहे हैं."

इसे भी पढ़ेंः

For All Latest Updates

TAGGED:

KASHMIR CAVE SALAMANDERLADAKH BANDED APOLLO BUTTERFLYकश्मीर में तितली खतरे मेंBUTTERFLY IN DANGERJAMMU KASHMIR ENVIRONMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

गाजा नरसंहार पर UN चीफ का छलका दर्द, बोले - इजराइल से नहीं डरना चाहिए दुनिया को

'कल्कि 2898 एडी 2' से OUT होते ही दीपिका पादुकोण ने शुरू की 'किंग' की शूटिंग, शाहरुख खान संग छठी बार करेंगी काम

ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, H-1बी वीजा के लिए देने होंगे 89 लाख रुपये

शारदीय नवरात्रि 2025: इन राशियों को मिलेगा छप्पड़फाड़ धन, होंगे मालामाल, मां दुर्गा शुरू करेंगी गोल्डन टाइम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.