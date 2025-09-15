ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर की फल मंडियां 2 दिन के लिए रहेंगी बंद, सड़ रहे सेब और किसान हो रहे परेशान, जानें वजह

फलों और सब्जियों से लदे सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं कश्मीर में राजमार्ग के काजीगुंड की ओर से और जम्मू क्षेत्र के उधमपुर में जखनी से थराड़ की ओर तक सैकड़ों ट्रक फंसे हुए हैं. ऐसे में इन मंडियों में व्यापारी और फल उत्पादक सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने श्रीनगर से जम्मू की ओर फंसे फलों से लदे ट्रकों को तुरंत छोड़ने की मांग की है. सोपोर फल मंडी के अध्यक्ष फैयाज अहमद मलिक ने कहा कि, सैकड़ों ट्रक हाईवे पर फंसे हुए हैं और उनमें फल सड़ रहे हैं.

वाहनों की गति धीमी हुई... राजमार्ग पर फंसे वाहन चालकों ने बताया कि भूस्खलन प्रभावित थराड़ का हिस्सा कीचड़ से बनी एक सिंगल लेन है. चालकों ने बताया कि, सतह ऊबड़-खाबड़ और कीचड़ भरी है, जहां वाहन बहुत धीमी गति से चलते हैं, जिससे भारी जाम लग जाता है. ऐसे में वाहनों की सुचारू आवाजाही बाधित होती है. उन्होंने बताया कि, जाम कई किलोमीटर तक फैला हुआ है जिससे ट्रकों और यात्री वाहनों के आगे बढ़ने की गति धीमी पड़ गई है.

फिलहाल मुगल रोड वाहनों की आवाजाही का विकल्प है. यह सड़क शोपियां और राजौरी के रास्ते कश्मीर को जम्मू से लंबी दूरी तक जोड़ता है. लेकिन सड़क की चौड़ाई और पहाड़ी इलाके को देखते हुए छह टायर वाले ट्रकों की आवाजाही की अनुमति दी गई है. फल आमतौर पर कश्मीर से बाहरी बाजारों तक 6, 8 और 12 टायर वाले ट्रकों में ले जाए जाते हैं.

यातायात पुलिस ने एक बयान में कहा कि थराड़ में एनएच-44 पूरी तरह से बहाल नहीं हुआ है. बयान में कहा गया है कि, श्रीनगर से जम्मू की ओर जाने वाला यातायात जारी है. इसके अलावा, मुगल रोड पर भी, सलाह के अनुसार यातायात बहाल है. हालांकि फलों से लदे ट्रक धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है.

सिंगल कीचड़ भरी लेन खुली है एनएचएआई (NHAI) के प्रयासों के बावजूद, NH-44 आंशिक रूप से ही चालू है, थराड़ में एक अस्थायी, सिंगल कीचड़ भरी लेन खुली है, जिससे पूरे राजमार्ग पर, खासकर रामबन और उधमपुर खंड के बीच, भारी यातायात जाम हो गया है.

श्रीनगर, सोपोर, अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम और पुलवामा मंडियों के फल व्यापारियों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा राजमार्ग की खराब और धीमी बहाली के विरोध में बंद का आह्वान किया है. 26 अगस्त को भारी बारिश के कारण हुए कई भूस्खलनों के बाद उधमपुर जिले के थराद में सड़क संपर्क अवरुद्ध होने के बाद राजमार्ग बंद कर दिया गया था.

फलों से भरे ट्रकों के लंबे समय से फंसे हुए हैं ऐसी स्थिति में सेब की फसल बर्बाद हो रही है और किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है. घाटी भर की फल मंडियों में आज से दो दिन का बंद है. यह विरोध प्रदर्शन श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर फलों से लदे ट्रकों के लगातार रुके रहने के कारण शुरू हुआ है, जिससे करोड़ों रुपये की फल-सब्जियां फंसी हुई हैं और सड़ रही हैं.

कश्मीर का सेब उद्योग हाल ही में हुई भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहा है. राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने की वजह से फलों की कटाई के मौसम में भारी बाधा आई है.

श्रीनगर: कश्मीर घाटी में दो दिनों के लिए सभी फल मंडियां बंद रहेंगी. यह फैसला श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) पर फलों से भरे ट्रकों के लंबे समय से फंसे रहने के विरोध में लिया गया है.

उन्होंने कहा कि, सरकार को फलों से लदे ट्रकों को जम्मू की ओर जाने को प्राथमिकता देनी चाहिए. अगर ऐसा नहीं किया गया तो फल सड़ जाएंगे और उद्योग को करोड़ों का नुकसान होगा. मलिक ने प्रशासन और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला बोला. मलिक ने कहा कि, अगर मुख्यमंत्री फलों के ट्रकों के लिए रास्ता नहीं बना सकते, तो उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है.

उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 48 घंटों के भीतर राजमार्ग बहाल नहीं किया गया, तो घाटी में व्यापक आर्थिक बंद लागू हो जाएगा. सीएम उमर अब्दुल्ला ने अगस्त में घटनास्थल का दौरा किया था और कहा था कि राजमार्ग को पूरी तरह से बहाल करने में एनएचएआई को 20-25 दिन लगेंगे.

ऐसे में ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो जाएगी चौपट

जम्मू-कश्मीर सेब किसान संघ के अध्यक्ष जहूर अहमद राठेर ने अधिकारियों से फलों के ट्रकों की आवाजाही को प्राथमिकता देने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि, उनकी उपज ट्रकों में सड़ रही है जबकि लोहे और यात्री वाहनों को आवाजाही की अनुमति दी जा रही है. उन्होंने कहा कि, ऐसी लापरवाही अस्वीकार्य है. राठेर ने कहा कि सेब की खेती लाखों परिवारों का भरण-पोषण करती है, और इसमें और देरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकती है.

सेब उद्योग कश्मीर की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा

कश्मीर घाटी में, अर्थशास्त्रियों और फल व्यापारियों का कहना है कि सेब उद्योग कश्मीर की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख हिस्सा है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद में 7 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है. वार्षिक सेब उत्पादन 25 से 30 लाख टन के बीच होता है, जिससे 10,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होता है और लगभग 35 लाख किसानों को इसका लाभ मिलता है.

भारत के कुल सेब उत्पादन का 78 फीसदी हिस्सा कश्मीर से

कश्मीरी सेब भारत के कुल सेब उत्पादन का 78 फीसदी हिस्सा है. परिवहन में किसी भी प्रकार की बाधा व्यापारियों और उत्पादकों को नुकसान की आशंका से चिंतित कर देती है. विधायक और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने सरकार पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, खराब मौसम सरकार की गलती नहीं है, बल्कि मूकदर्शक बने रहना उसकी गलती है.

"सेब सड़ रहे हैं और मंत्री नदारद हैं"

लोन ने कहा कि, सेब सड़ रहे हैं और मंत्री नदारद हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे तस्वीरें खिंचवाने और भटकने का काम छोड़कर, इस इलाके को पूरी तरह से बर्बाद होने से बचाने के लिए आगे आकर नेतृत्व करें. बढ़ते दबाव के बीच, कृषि उत्पादन और बागवानी मंत्री जावीद अहमद डार ने कहा कि वह राजमार्ग की स्थिति का आकलन करने के लिए उधमपुर और रामबन जाने की योजना बना रहे हैं.

उन्होंने कहा कि, उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पुलिस महानिरीक्षक यातायात से बात की है और इस बात पर जोर दिया है कि फंसे हुए सेब के ट्रकों को निकालने के लिए श्रीनगर से जम्मू की ओर दो दिनों के लिए एकतरफा यातायात की अनुमति दी जाए.

राजमार्ग बहाल करने का आग्रह

अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक ने सरकार से राजमार्ग बहाल करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि, सरकार की उनकी दुर्दशा के प्रति उदासीनता, उनकी साल भर की मेहनत को बर्बाद कर रही है, जो बेहद शर्मनाक है. वे अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि वे ट्रकों की निर्बाध आवाजाही को प्राथमिकता के आधार पर तुरंत सुनिश्चित करें, ताकि उन्हें और नुकसान न हो और उन्हें होने वाली मानसिक पीड़ा से बचाया जा सके.

इस बीच, कश्मीर घाटी फल उत्पादक-सह-विक्रेता संघ के अध्यक्ष बशीर अहमद बशीर, जिन्होंने उपराज्यपाल से मुलाकात की, ने कहा कि उपराज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया है कि श्रीनगर-जम्मू राजमार्ग और मुगल रोड पर फंसे सभी फल ट्रकों को प्राथमिकता दी जाएगी. उपराज्यपाल ने यह भी आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय राजमार्ग कल तक पूरी तरह से बहाल कर दिया जाएगा.

उधमपुर के थराद में राजमार्ग खंड का क्या हुआ?

एनएचएआई ने कहा कि भूस्खलन से सड़क का 150 मीटर से ज्यादा लंबा हिस्सा प्रभावित हुआ, जिससे चार लेन वाला राजमार्ग धंस गया और थराद में बल्ली नाले पर बना 20 मीटर लंबा पुल ढह गया. इससे 270 किलोमीटर लंबा राजमार्ग, जो श्रीनगर और जम्मू के बीच एकमात्र सड़क संपर्क था, बंद हो गया.

क्या बोलीं जान्हवी जायसवाल?

एनएचएआई जम्मू की क्षेत्रीय अधिकारी की मीडिया सहायक जान्हवी जायसवाल ने कहा कि एनएचएआई को फंसे हुए भारी यातायात को निकालने के लिए एक अस्थायी डायवर्जन तैयार करने हेतु एक बड़े पहाड़ी भूस्खलन को काटना पड़ा.

जान्हवी जायसवाल ने कहा कि स्लाइड से आई मिट्टी बहुत नाजुक थी, इसलिए पत्थर के बोल्डर और दानेदार सामग्री से ज़मीन को स्थिर करके सड़क की वहन क्षमता बढ़ाई गई. थरद में 40 मीटर लंबे हिस्से में, जहां पहले केवल दो लेन की आवाजाही बहुत तंग थी, अब नियंत्रित विस्फोट के ज़रिए बड़े पत्थरों को हटाकर सड़क को पूरी तरह से दो लेन का बना दिया गया है. विस्फोट और बड़े पत्थर के टुकड़ों को हटाने के बाद, थरद में सुचारू दो लेन की आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए सड़क को चौड़ा किया गया है.

जान्हवी जायसवाल ने कहा कि यह व्यवस्था अस्थायी है, जिसका उद्देश्य केवल यातायात को सुरक्षित और तेज़ी से साफ करना है. जायसवाल ने कहा, "हम जनता से अनुरोध करते हैं कि वे निराधार आरोपों से गुमराह न हों. एनएचएआई की टीमें बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद राजमार्ग को चालू रखने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रही हैं. स्थायी बहाली का काम पहले से ही योजनाबद्ध है और जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा."

