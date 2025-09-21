ETV Bharat / bharat

कश्मीर के सेब उत्पादकों और व्यापारियों पर संकट, ट्रांसपोर्टरों ने किराया दोगुना बढ़ाया

कश्मीर के सेब किसानों और व्यापारियों का आरोप है कि ट्रांसपोर्टर दोगुना किराया वसूल रहे हैं और इससे शोषण उनका घाटा बढ़ रहा है.

Kashmir apple growers and traders Into distress as transporters doubled freight charges
कश्मीर के सेब उत्पादकों और व्यापारियों पर संकट, ट्रांसपोर्टरों ने किराया दोगुना बढ़ाया (ETV Bharat)
By Mir Farhat Maqbool

Published : September 21, 2025 at 6:15 PM IST

Updated : September 21, 2025 at 6:24 PM IST

श्रीनगर: भारी बारिश और भूस्खलन के कारण तीन हफ्ते बंद रहने के बाद श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे के फिर से खुलने से कश्मीर के सेब उत्पादकों और व्यापारियों को राहत मिली है. हालांकि, ट्रांसपोर्टर्स ने माल ढुलाई की दरें दोगुनी कर दी हैं जिससे घाटा और बढ़ रहा है. इस बीच, जम्मू-कश्मीर सरकार ने किराया स्थिर करने के लिए सड़क परिवहन निगम के ट्रकों को तैनात करना शुरू कर दिया है, लेकिन किसानों का कहना है कि मांग को पूरा करने के लिए परिवहन निगम के ट्रक पर्याप्त नहीं हैं.

किसानों और व्यापारियों का आरोप है कि माल ढुलाई की दरों में बढ़ोतरी शोषण से कम नहीं है. शोपियां के एक सेब उत्पादक अब्दुल बारी ने ईटीवी भारत को बताया, "कश्मीर से दिल्ली जाने वाला एक ट्रक अब सेब की एक पेटी के लिए 180-200 रुपये वसूल रहा है. यह बढ़ोतरी नहीं, बल्कि ऐसे मुश्किल हालात में उत्पादकों से जबरन वसूली है. पहले, हमारे सेब हाईवे पर फंसे ट्रकों में सड़ गए. अब, कुल्लू और डिलीशियस जैसी ए-ग्रेड किस्में बागों में फंसी हुई हैं क्योंकि हम किराया नहीं दे सकते."

भूस्खलन के कारण 26 अगस्त से हाईवे बंद होने से कश्मीर से जम्मू की ओर जा रहे सेब से लदे हजारों ट्रक फंस गए थे, जिससे सेब रास्ते में ही सड़ गए. इस बंद के कारण ट्रकों की कमी हो गई, जिससे ट्रांसपोर्टरो को मनमाने ढंग से किराया दोगुना करने का मौका मिल गया.

पुलवामा फल मंडी के अध्यक्ष जावेद अहमद ने ईटीवी भारत को बताया, "सिर्फ तीन दिन पहले, पुलवामा से दिल्ली तक ढुलाई के लिए प्रति बॉक्स की दर 230 रुपये तक पहुंच गई थी. आरटीसी ट्रकों की तैनाती के कारण आज यह घटकर 200-210 रुपये हो गई है. हमारी मंडी से लगभग 15 आरटीसी ट्रक चल रहे हैं, लेकिन मांग इससे कहीं अधिक है."

सेब किसान संघ (कश्मीर) के अध्यक्ष जहूर अहमद राथर ने ईटीवी भारत को बताया, "इसमें कोई शक नहीं कि तीन हफ्ते तक हाईवे बंद रहने से सेब की कमी हुई, जिसका ट्रांसपोर्टरों ने फायदा उठाया. लेकिन सरकार ने सेब की फसल आने से पहले ही किराए की दरें क्यों नहीं घोषित कीं? यह कुशासन है."

विशेष जांच दल गठित
जम्मू-कश्मीर सरकार ने अत्यधिक और अनुचित किराए के बारे में शिकायतें प्राप्त होने के बाद अधिक किराया वसूलने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया और विशेष जांच दल गठित किए.

परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर ईटीवी भारत को बताया कि इस सीजन में किराया 100 से 120 रुपये प्रति डिब्बा होना चाहिए. उन्होंने किराया सूची जारी करने में विभाग की चूक को स्वीकार करते हुए कहा, "ट्रकों की कमी के कारण ट्रांसपोर्टरों ने स्थिति का फायदा उठाया. हालांकि कानूनी कार्रवाई जरूरी है, लेकिन किराए में वास्तविक स्थिरता ट्रकों की अधिक आवक से आएगी. अगर हाईवे खुला रहता है और अधिक ट्रक आते हैं, तो प्रतिस्पर्धा से दरें कम होंगी."

157 आरटीसी ट्रकों की तैनाती
जम्मू-कश्मीर के परिवहन मंत्री सतीश शर्मा ने कहा कि व्यापारियों और उत्पादकों की सहायता के लिए 157 आरटीसी ट्रकों को सेवा में लगाया गया है. शर्मा ने कहा, "हम सेब उत्पादकों के सामने आने वाले संकट से पूरी तरह वाकिफ हैं. निजी ट्रांसपोर्टरों के एकाधिकार को खत्म करने के लिए, हमने सेब परिवहन के लिए 10 टन वाले 18 और ट्रकों का इस्तेमाल किया है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसानों को शोषणकारी प्रथाओं के रहमोकरम पर न छोड़ा जाए."

जहां निजी ट्रक प्रति पेटी 200-230 रुपये वसूलते हैं, वहीं आरटीसी ने कश्मीर से दिल्ली, हरियाणा और जालंधर फल मंडियों तक इसकी कीमत 90-130 रुपये के बीच रखी है.

सरकार के इन हस्तक्षेपों के बावजूद किसानों का कहना है कि जब तक माल ढुलाई शुल्क कम नहीं होता, कश्मीर के सेब उत्पादकों को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी. शोपियां के एक फल व्यापारी इरशाद अहमद ने कहा, "जब ट्रांसपोर्टर इस तरह से वसूली करते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे हमें सेब उत्पादक होने की सजा मिल रही है. परिवहन की मांग ज्यादा ने के कारण हमें रोजाना 200 ट्रकों की जरूरत होती है. हमें 25 ट्रक उपलब्ध कराए गए हैं. इससे मदद तो मिलेगी, लेकिन माल ढुलाई का शोषण खत्म नहीं होगा."

