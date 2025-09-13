ETV Bharat / bharat

मिस इंडिया से आर्मी अफसर बनीं कशिश मेथवानी, जानें उनकी हौसले से भरी कहानी

कशिश ने आर्मी स्कूल में पढ़ाई की और बालेवाडी में पिस्टल शूटिंग शुरू की. यहीं उनकी मुलाकात एनसीसी कैडेट्स से हुई, जिसने उनके मन में देश सेवा की इच्छा जगाई. उन्होंने स्कूल के बाहर से एनसीसी जॉइन किया और दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार मिला. यहीं से उन्होंने तय किया कि वह सेना में अपना करियर बनाएंगी.

स्कूल की विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से लेकर फैशन शो तक, कशिश ने हर मौके पर अपनी प्रतिभा दिखाई. 12वीं कक्षा में उन्होंने स्कूल के फैशन शो में हिस्सा लिया और मिस एपीएस का खिताब जीता. पढ़ाई में भी वह हमेशा अव्वल रहीं.

कशिश मेथवानी पुणे के वाकड इलाके में रहती हैं. उनकी मां शोभा मेथवानी एक शिक्षिका हैं, और पिता डॉ. गुरुमुख दास DGQA में काम करते थे. कशिश को बचपन से ही मंच पर जाने और फैशन की दुनिया में रुचि थी. टीवी पर मिस इंडिया के कार्यक्रम देखते हुए उन्होंने सपना देखा कि एक दिन वह भी मिस इंडिया बनेंगी.

पुणे: पुणे की कशिश मेथवानी की कहानी हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखता है. उन्होंने न केवल 2022 में मिस इंडिया का खिताब जीता, बल्कि देश की सेवा करने की जिद्द के साथ भारतीय सेना में लेफ्टनंट बनकर एक अनोखा मुकाम हासिल किया. यह कहानी ग्लैमर की चमक-दमक और सेना की वर्दी के बीच एक असाधारण संतुलन की है.

2022 में कशिश ने मिस इंडिया का खिताब जीतकर अपने बचपन के सपने को पूरा किया. इसके बाद उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में न्यूरोसाइंस में पीएचडी की पेशकश मिली, लेकिन उन्होंने इसे ठुकराकर देश सेवा का रास्ता चुना.

2024 में उन्होंने सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2 हासिल की और चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी (ओटीए) में प्रशिक्षण लिया. 6 सितंबर 2025 को उन्हें लेफ्टिनेंट की पदवी मिली. प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने अपने बाल भी दान किए, जो उनकी निस्वार्थ भावना को दर्शाता है.

सौंदर्य प्रतियोगिता में कशिश मेथवानी. (ETV Bharat)

मां की भावनाएंः

कशिश की मां शोभा मेथवानी ने बताया कि जब कशिश सेना के प्रशिक्षण के लिए गईं, तो उनके मन में डर था कि क्या वह इसे पूरा कर पाएंगी. लेकिन जब उन्हें लेफ्टिनेंट की पदवी मिली, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए. शोभा कहती हैं, "एक मां के तौर पर डर तो लगता है, लेकिन कशिश ने जो देश सेवा का रास्ता चुना, उस पर हमें बहुत गर्व है."

शोभा मेथवानी ने आगे बताया कि मां- पिता होने के नाते हम लोगों ने हमेशा उनका साथ दिया है और आगे भी देते रहेंगे. सच कहूं तो हमें उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी कि वो क्या कर रही हैं, हमें बस इतना पता था कि वो कुछ अच्छा कर रही हैं. लेकिन उन्होंने 2022 में मिस इंडिया का खिताब जीतकर अपना सपना पूरा कर लिया.

कशिश मेथवानी. (ETV Bharat)

कशिश की प्रेरणाः

कशिश ने बताया कि बचपन से ही उन्हें मंच पर बोलने और फैशन की दुनिया में रुचि थी. सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय से पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एनसीसी में तीन साल का प्रशिक्षण लिया. गणतंत्र दिवस परेड में पुरस्कार ने उनके सेना में जाने के फैसले को मजबूत किया.

मिस इंडिया बनने के बाद भी उन्होंने सेना को चुना और अब वह एयर डिफेंस में देश की सेवा करेंगी. कशिश कहती हैं, "मैं अपने देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहती हूं. मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया, और मैं उनके समर्थन के बिना यह मुकाम हासिल नहीं कर पाती."

कशिश मेथवानी. (ETV Bharat)

मैंने सपना देखा था कि मैं बड़ी होकर मिस इंडिया बनूंगी. कॉलेज की पढ़ाई के दौरान एनसीसी में शामिल हुई. दिल्ली में गणतंत्र दिवस शिविर में मुझे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की सर्वश्रेष्ठ कैडेट का पुरस्कार दिया गया. फिर मैंने तय किया कि मैं अपना अगला करियर आर्मी में बनाऊंगी. 2022 में मैंने मिस इंडिया इंटरनेशनल का खिताब जीता. मिस इंडिया के बाद मुझे कई ऑफर मिले लेकिन मैंने तय कर लिया था कि मुझे आर्मी में ही अपना करियर बनाना है. - लेफ्टिनेंट कशिश मेथवानी

इसे भी पढ़ेंः

'पाकिस्तानी ड्रोन से भारत को नुकसान नहीं, लेकिन पारंपरिक हथियारों से नहीं जीत सकते युद्ध', ऑपरेशन सिंदूर का हवाला देकर सीडीएस ने कही बड़ी बात

कभी न हार मानने की जिद्द की वजह से मिला फेमिना मिस इंडिया में यह मुकाम- श्रेया पुंजा