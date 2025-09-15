कासरगोड की अद्भुत दीवार: जब 300 बच्चों ने मिट्टी से रचा इतिहास
केरल के कासरगोड में स्कूल के छात्रों ने एंट्री गेट को कल्पना के द्वार में भी बदल दिया है.
Published : September 15, 2025 at 8:33 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल के कासरगोड में जब जंगलों का गहरा अंधेरा, मानव जीवन की धड़कन, संस्कृतियों की लय और समुद्र की विशालता एक ही कैनवास पर विलीन हो गई, तो एक स्कूल की दीवार पर एक नया इतिहास चुपचाप सामने आया.
यहां एक या दो नहीं, बल्कि 400 से ज़्यादा मनमोहक मिट्टी की कलाकृतियां 8.3 मीटर लंबे भित्तिचित्र की शोभा बढ़ा रही हैं. साथ ही यह स्कूल के एंट्री गेट को कल्पना के द्वार में भी बदल रही हैं. इसे अदूर गवर्नमेंट हायर सेकेंड्री विद्यालय के कक्षा 5 से 9 तक के लगभग 300 छात्रों का एक समूह ने तैयार किया है.
प्रेम और सपनों का उत्सव
हर मिट्टी की टाइल एक कहानी बयां करती है—प्रिय कार्टून पात्रों से लेकर जटिल फूलों, पारंपरिक गमलों और यहां तक कि सागौन के खंभों तक. यह दीवार सिर्फ़ कला नहीं है; यह बच्चों की नजरों, प्रेम और सपनों का उत्सव है.
यह प्रयास अक्टूबर 2024 में कलाकारों के समूह 'ट्रेसपासर्स' के सहयोग से आयोजित एक कला शिविर, 'पडांगा' के रचनात्मक तत्वावधान में शुरू हुआ. छात्रों को मिट्टी के काम की मूल बातें सिखाई गईं और जल्द ही, स्कूल के कमरे सैकड़ों हस्तनिर्मित षट्कोणीय टाइलों से भरने लगे. ये सिर्फ़ कलाकृतियाँ नहीं थीं—ये साकार होते सपने थे.
मिट्टी से आग तक: सीखने का सफर
मूर्तिकला के अलावा इस पहल में मूर्तिकला कार्यशालाएं भी शामिल थीं, जहां छात्रों ने मिट्टी की गतिशीलता, सुखाने की तकनीक और मिट्टी के अग्नि से मिलने पर होने वाले परिवर्तन के जादू को सीखा. सूखी हुई नक्काशी को एक विशेष रूप से निर्मित भट्टी में सावधानीपूर्वक पकाया गया और यह क्षण क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान एक उत्सवी सभा में बदल गया.
विशाल आश्चर्य और उत्सुक हाथों से छात्रों ने भट्टी तैयार करने से लेकर अपनी कृतियों को आग से निकलते देखने के उत्साह तक हर कदम पर हिस्सा लिया. लोकगीत अकादमी पुरस्कार विजेता सुरेश तिरुवली ने भट्टी प्रज्वलित की, जिसने सांस्कृतिक और कलात्मक महत्व के एक गौरवशाली क्षण को चिह्नित किया.
एक दीवार मील का पत्थर बन जाती है
पकने के बाद मिट्टी की टाइलों को छात्रों ने खुद स्कूल की दीवार पर बड़ी सावधानी से चिपका दिया. जैसे-जैसे हर टाइल अपनी जगह पर आती गई, वह सादी दीवार युवा कल्पना की एक जीवंत चित्रकारी में बदल गई. इसके बाद जो सामने आया वह एक भित्तिचित्र से कहीं बढ़कर था—यह टीम वर्क, रचनात्मकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रमाण था.
प्रधानाध्यापिका मंजुला ने अपने छात्रों के समर्पण और प्रयास को याद करते हुए कहा, "यह दीवार हमारे स्कूल का गौरव है." और यह सही भी है—यह दीवार अब न केवल एक दृश्य आनंद के रूप में, बल्कि कला और रचनात्मकता के प्रति स्कूल की प्रतिबद्धता का एक स्थायी प्रतीक भी है.
स्कूल की दीवार से किताबो के कवर तक
इस भित्तिचित्र का प्रभाव स्कूल परिसर से आगे तक पहुंच गया है. मिट्टी की टाइलों से बनी इस दीवार को छठी कक्षा की राज्य टेक्स्टबुक के कवर चित्र के रूप में चुना गया था, जिससे बच्चों के असाधारण काम को मान्यता मिली. एक स्थानीय कला परियोजना के रूप में शुरू हुआ यह चित्र अब पूरे केरल के छात्रों को प्रेरित कर रहा है.
'पडांगा': परंपरा को श्रद्धांजलि
'पडांगा' टाइटल वाली यह कलाकृति—जिसका तुलु में अर्थ है 'गपशप'—परंपरा में गहराई से निहित है. परियोजना के विशाल आकार के बावजूद, इस भित्तिचित्र को न्यूनतम पेशेवर उपकरणों और बहुत कम लागत से बनाया गया था, जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे पारंपरिक तकनीकें और सामुदायिक प्रयास कुछ कालातीत बना सकते हैं.
प्रत्येक टाइल एक बच्चे की दुनिया की एक झलक है—आनंदमय, रंगीन और जीवन से भरपूर. कार्टून आकृतियां खिलते फूलों के साथ नृत्य करती हैं, और रहस्यमयी थेय्यम कोनों से झांकते हैं—व्यक्तिगत और सांस्कृतिक, दोनों तरह की कहानियां सुनाते हुए.
