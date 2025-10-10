करवा चौथ 2025: जानें आपके शहर में कितने बजे निकलेगा चांद, पूजा-विधि भी जानिए
आज सभी सुहागिनें पति की लंबी आयु के लिए निर्जल व्रत रखे हैं. चंद्र दर्शन के बाद व्रत का पारण करेंगी.
Published : October 10, 2025 at 11:24 AM IST
हैदराबाद: पूरे देश में आज शुक्रवार को करवा चौथ 2025 की धूम मची है. सभी सुहागिनें तैयारियों में जुट गई हैं. आज चांद को देखकर सभी व्रती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगी. जानकारी के लिए बता दें, करवा चौथ का त्योहार हर साल कार्तिक महीने की चतुर्थी को मनाया जाता है.
लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि आज के दिन सभी विवाहिताएं पति के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और चांद के दर्शन करने के बाद ही व्रत को खोलती हैं. उन्होंने बताया कि इस साल कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर 2025 को रात 10 बजकर 54 मिनट पर लगी थी, जो अगले दिन शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को शाम 7 बजकर 38 मिनट तक ही रहेगी. हिंदू धर्म में सभी त्योहार उदया तिथि को देखकर ही मनाए जाते हैं. इसी वजह से करवा चौथ का त्योहार आज 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है.
वैसे आज के दिन सभी लोगों में चांद को देखने की होड़ मची रहती है, लेकिन और दिनों के मुकाबले चतुर्थी का चांद जल्दी नहीं निकलता. इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है. इसी सिलसिले में आपको बताते हैं कि आपके शहर में किस समय चांद निकलेगा.
ज्योतिषाचार्य ने कहा कि द्रिक पंचांग के मुताबिक इस साल करवा चौथ के चांद निकलने का समय 8 बजे के बाद ही है. अलग-अलग शहरों में चांद के निकलने का समय भी अलग-अलग होगा.
चांद निकलने के समय पर एक नजर
|शहर
|चांद निकलने का समय
|दिल्ली
|रात 8 बजकर 13 मिनट
|मुंबई
|रात 8 बजकर54 मिनट
|नोएडा
|रात 8 बजकर 12 मिनट
|कोलकाता
|शाम 7 बजकर 46 मिनट
|चेन्नई
|शाम 7 बजकर 29 मिनट
|पटना
|शाम 7 बजकर 49 मिनट
|लखनऊ
|रात 8 बजकर 43 मिनट
|भोपाल
|रात 8 बजकर 26 मिनट
|जयपुर
|रात 8 बजकर 23 मिनट
|अहमदाबाद
|रात 8 बजकर 46 मिनट
|गुरुग्राम
|रात 8 बजकर 12 मिनट
|गाजियाबाद
|रात 8 बजकर 14 मिनट
|रायपुर
|रात 7 बजकर 42 मिनट
|देहरादून
|रात 8 बजकर 5 मिनट
|चंडीगढ़
|रात 8 बजकर 9 मिनट
जानें पूजा विधि
डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि पूजा के दौरान सभी सुहागिनों को लाल या पीला वस्त्र धारण करना शुभ रहेगा. वहीं, सुबह-सुबह पहले पूजा का संकल्प लें. उसके बाद घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं. उसके बाद देवी-देवता की प्रतिमा स्थापित करें. करवा माता की एक फोटो भी साथ रखें. उसके बाद शुद्ध घी का एक दीपक जलाएं. फिर अक्षत, रोली, जल, फूल, नैवेद्य चढ़ाएं. शुभ पहर में करवा का कथा सुनें. फिर चंद्रमा के निकलते ही छलनी से उनके दर्शन करें.
