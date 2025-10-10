ETV Bharat / bharat

करवा चौथ 2025: जानें आपके शहर में कितने बजे निकलेगा चांद, पूजा-विधि भी जानिए

हैदराबाद: पूरे देश में आज शुक्रवार को करवा चौथ 2025 की धूम मची है. सभी सुहागिनें तैयारियों में जुट गई हैं. आज चांद को देखकर सभी व्रती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना करेंगी. जानकारी के लिए बता दें, करवा चौथ का त्योहार हर साल कार्तिक महीने की चतुर्थी को मनाया जाता है.

लखनऊ के ज्योतिषाचार्य डॉ. उमाशंकर मिश्र ने बताया कि आज के दिन सभी विवाहिताएं पति के लिए निर्जल व्रत रखती हैं और चांद के दर्शन करने के बाद ही व्रत को खोलती हैं. उन्होंने बताया कि इस साल कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि 9 अक्टूबर 2025 को रात 10 बजकर 54 मिनट पर लगी थी, जो अगले दिन शुक्रवार 10 अक्टूबर 2025 को शाम 7 बजकर 38 मिनट तक ही रहेगी. हिंदू धर्म में सभी त्योहार उदया तिथि को देखकर ही मनाए जाते हैं. इसी वजह से करवा चौथ का त्योहार आज 10 अक्टूबर को मनाया जा रहा है.

वैसे आज के दिन सभी लोगों में चांद को देखने की होड़ मची रहती है, लेकिन और दिनों के मुकाबले चतुर्थी का चांद जल्दी नहीं निकलता. इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है. इसी सिलसिले में आपको बताते हैं कि आपके शहर में किस समय चांद निकलेगा.