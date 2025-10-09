ETV Bharat / bharat

दिल्ली: करवाचौथ पर महिलाएं कर रही दिल खोल कर शॉपिंग, इस बार नेल आर्ट का खूब क्रेज, पति ढूंढ रहे यूनीक गिफ्ट्स

महिलाओं के लिए करवाचौथ मतलब शॉपिंग, सजना संवरना और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने की खुशी...इसी पर पेश है करवाचौथ स्पेशल रिपोर्ट

करवाचौथ की धूम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 9, 2025 at 12:55 PM IST

4 Min Read
नई दिल्ली: करवाचौथ का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है. इस वर्ष 10 अक्टूबर को करवाचौथ चौथ का व्रत मनाया जाएगा. इस दिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूरी निष्ठा से उपवास रखती हैं. महिलाएं इस दिन की विशेष तैयारी करती हैं और 16 श्रृंगार कर के एक दुल्हन की सजती-संवरती हैं.

दिल्ली में करवाचौथ की अलग ही रौनक देखने को मिलती है. दिल्ली में शॉपिंग के लिए लगभग सभी बड़े बाजारों में इस वक्त भीड़ देखी जा सकती है. हर तरफ महिलाओं के श्रृंगार की भरमार है. साड़ी-लहंगों से लेकर ड्रेसेज़ तक, जूलरी से लेकर चूड़ियों तक एक से बढ़कर एक खूबसूरत क्लेक्शन बाजार में देखा जा सकता है. दिल्ली के कुछेक बाजारों में हमने महिलाओं से विशेष बातचीत की.

दिल्ली में करवाचौथ की रौनक (SOURCE: ETV BHARAT)

वहीं बदलते समय के साथ पुरूष भी पत्नियों को खुश करने के लिए इस व्रत में उनका साथ देने लगे हैं. करवाचौथ के दिन पति अपनी पत्नियों को विशेष उपहार देकर उन्हें स्पेशल फील कराते हैं.

पार्लर-सलून में महिालओं के लिए अच्छे ऑफर्स
वहीं करवाचौथ से पहले महिलाएं पार्लर में फेशियल, वेक्स, हेयरकट और नेल एक्सटेंशन करवाती नजर आ रही है. करवाचौथ के लिए लगभग सभी ब्यूटी पालर्स में अच्छे ऑफर्स लगाए गए हैं. महिलाओं के लिए बजट फ्रैंडली पैकेज लॉन्च किए गए हैं.

पति खरीद रहे पत्नियों के लिए गिफ्ट
आइए जानतें दिल्ली की महिलाओं ने इस बार किस तरह की तैयारी की हैं और उपहार मिलने की कितनी उम्मीद देखती हैं?
एक स्कूल में प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत वैशाली बताती हैं कि 20 वर्षों से करवाचौथ का उपवास रहती आ रही है. इतने वर्षों बाद भी हर बार पहली बार जैसी तैयारियां होती हैं. करवाचौथ की वहीं वाइब, एक्साइटमेंट और प्रिपरेशन होती है. हर बार कोशिश रहती हैं करवाचौथ के दिन लाल रंग की साड़ी पहने. इस बार भी एक खूबसूरत लाल रंग की साड़ी खरीदी है. सभी रंग में लाल रंग सबसे ज्यादा आकर्षक और सकारात्मक ऊर्जा देता है. वहीं खुद और निखारने के लिए फेशियल, वेक्स, हेयर कलर और नेल एक्सटेंशन करवाएं हैं.

'खुद को ही गिफ्ट करेंगी हीरा'
वहीं अगर करवाचौथ पर गिफ्ट लेने या देने की बात आती है तो वैशाली का मानना है कि हर कोई अपनी भावनाओं को आसानी से जाहिर नहीं कर पाता. यह समस्या पुरूषों में भी होती है. इसलिए वह हर बार करवाचौथ पर अपने लिए खुद ही विशेष उपहार खरीद लेती हैं. इस बार उन्होंने एक हीरे की अंगूठी लेने की योजना बनाई है.

शॉपिंग के साथ गोल-गप्पों का भी स्वाद ले रही महिलाएं
वहीं बाजार में करवाचौथ की शॉपिंग के साथ गोलगप्पों का मजा ले रही जूही बताती हैं कि 10 अक्टूबर को करवाचौथ पर पूरे दिन भूखा रहना है इसलिए सोचा कि शॉपिंग के क्रेज के साथ क्रेविंग को भी पूरा कर लिया जाए. इसलिए गोलगप्पे खाएं हैं. हालांकि दिल्ली में हो रही बारिश से ग्राहकों में थोड़ी मायूसी भी है. लेकिन पति से गिफ्ट मिलने की एक्साइटमेंट पूरी है.

पति के साथ करवाचौथ की शॉपिंग कर रही शीतल बताती हैं कि हर वर्ष घर पर ही पूरे मेकअप के साथ तैयार होती हैं. लेकिन इससे पहले पार्लर से फेशियल, वेक्स, हेयर कलर आदि चीजें करवाती है. वहीं अगर उपहार की बात आती है तो शीतल बताती है कि बीते 23 वर्षों के गिफ्ट ले रहीं है और इस बार भी लेंगी. वहीं शीतल के पति का मानना है कि पत्नी पूरे दिन भूखी रह कर हमारी लंबी उम्र की कामना करती है, ऐसे हैं उनको उपहार देना हर पति का फर्ज है.

सास और बच्चे के साथ करवाचौथ की शॉपिंग कर रही सोनिया सिंह बताती हैं कि करवाचौथ पर महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। इनमें चूड़ियों की विशेष भूमिका होती है, इसलिए अपनी ड्रेस कलर के मुताबिक चूड़ियां खरीदी हैं. वहीं इस पर्व के पहले बाजारों की रौनक देखते ही बनती है. दिल्ली में हुई बारिश के कारण भी बाजार में महिलाओं की काफी भीड़ है. इसके अलावा हर बार पति देव से एक अच्छा गिफ्ट मिलने की उम्मीद रही है.

बता दें कि करवाचौथ के दिन महिलाएं सबसे ज्यादा चांद निकलने का इंतजार करती हैं. दरअसल, चांद का दीदार करने के बाद ही वह अपना उपवास खोल कर भोजन करती है. इस वर्ष 10 अक्टूबर को रात 8:13 पर चांद निकलने का अनुमान है.

