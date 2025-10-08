करूर भगदड़ की स्वतंत्र जांच के लिए विजय की पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, 10 को होगी सुनवाई
अभिनेता विजय की पार्टी, टीवीके ने करूर भगदड़ घटना की स्वतंत्र जांच कराने की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
नई दिल्ली: तमिलनाडु के करूर में भगदड़ से मौत मामले की जांच कैसे हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. करूर रैली में भगदड़ की सीबीआई जांच के निर्देश देने से मद्रास उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी. अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिझागा वेत्री कझगम (टीवीके) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सात अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह मामला प्रस्तुत किया गया. टीवेके ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी असरा गर्ग की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को घटना की जांच करने का निर्देश दिया गया था.
याचिका में कहा गया है कि मामले में पुलिस जांच की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाली टिप्पणी के बावजूद, उच्च न्यायालय ने केवल तमिलनाडु पुलिस के तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता पक्ष के साथ-साथ उसके नेता भी इस आदेश से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, जिसमें केवल राज्य पुलिस के अधिकारियों से बनी एक एसआईटी नियुक्त की गई है.
याचिका में दावा किया गया है कि रैली स्थल पर उपद्रव मचाने के लिए कुछ उपद्रवियों द्वारा पूर्व नियोजित साजिश को भगदड़ का कारण मानने से इनकार नहीं किया जा सकता. याचिका में कहा गया है कि टीवीके के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ कड़ी टिप्पणियों से राजनीतिक दल और उसके पदाधिकारियों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है.
उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिका प्रस्तुत करने वाले वकील ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा था कि न्यायालय जांच से संतुष्ट नहीं है, फिर भी सीबीआई जांच की याचिका खारिज कर दी गई. उच्च न्यायालय ने भगदड़ की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक (उत्तर) असरा गर्ग के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था. उच्च न्यायालय ने भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए पार्टी और उसके नेताओं की आलोचना की थी.
क्या है करूर भगदड़ः तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं. अभिनेता से नेता बने टीवीके पार्टी के विजय हर शनिवार को विभिन्न ज़िलों का दौरा कर रहे थे. 27 सितंबर को करूर के वेलुचामिपुरम में टीवीके पार्टी की ओर रैली का आयोजन किया गया था. इस दौरान भगदड़ मचने से बच्चों और महिलाओं समेत 41 लोगों की मौत हो गई थी. 100 से ज़्यादा घायल हुए थे.
