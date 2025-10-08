ETV Bharat / bharat

करूर भगदड़ की स्वतंत्र जांच के लिए विजय की पार्टी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, 10 को होगी सुनवाई

नई दिल्ली: तमिलनाडु के करूर में भगदड़ से मौत मामले की जांच कैसे हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. करूर रैली में भगदड़ की सीबीआई जांच के निर्देश देने से मद्रास उच्च न्यायालय के इनकार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी. अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी तमिझागा वेत्री कझगम (टीवीके) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

सात अक्टूबर को भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष यह मामला प्रस्तुत किया गया. टीवेके ने मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी असरा गर्ग की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) को घटना की जांच करने का निर्देश दिया गया था.

याचिका में कहा गया है कि मामले में पुलिस जांच की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाली टिप्पणी के बावजूद, उच्च न्यायालय ने केवल तमिलनाडु पुलिस के तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया. याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता पक्ष के साथ-साथ उसके नेता भी इस आदेश से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, जिसमें केवल राज्य पुलिस के अधिकारियों से बनी एक एसआईटी नियुक्त की गई है.

याचिका में दावा किया गया है कि रैली स्थल पर उपद्रव मचाने के लिए कुछ उपद्रवियों द्वारा पूर्व नियोजित साजिश को भगदड़ का कारण मानने से इनकार नहीं किया जा सकता. याचिका में कहा गया है कि टीवीके के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ कड़ी टिप्पणियों से राजनीतिक दल और उसके पदाधिकारियों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है.