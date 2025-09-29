41 मौतों के मामले में नया मोड़, नया जांच अधिकारी नियुक्त, एक्टर विजय की तमिलनाडु की करूर रैली में हुआ था हादसा
तमिलनाडु के करूर भगदड़ कांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 41 हो गई. 67 अन्य का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है.
Published : September 29, 2025 at 12:15 PM IST|
Updated : September 29, 2025 at 12:24 PM IST
चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) प्रेमनंदन को करूर में टीवीके अध्यक्ष और अभिनेता विजय की रैली के दौरान हुई भीषण भगदड़ की जांच का नेतृत्व करने के लिए नया जांच अधिकारी नियुक्त किया. यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब दो और पीड़ितों की मौत के साथ मृतकों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है, जबकि 67 अन्य का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है.
यह त्रासदी शनिवार शाम करूर के वेलुचमिपुरम में घटी, जब हजारों लोग जानेमाने अभिनेता विजय को देखने के लिए इकट्ठा हुए थे. विजय ने अभी-अभी नमक्कल में अपना प्रचार अभियान समाप्त किया था और शाम लगभग 7 बजे पहुंचे थे.
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे ही वह आए, भारी भीड़ आगे बढ़ी, जिससे अफरा-तफरी मच गई. भगदड़ बढ़ने से कई लोग कुचल गए या बेहोश हो गए. पीड़ितों को अस्पताल पहुंचाने के लिए रात भर एम्बुलेंस दौड़ती रहीं.
हाल ही में हुई मौतों में एक युवक कविन गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती था. इसके साथ ही वेलुचमिपुरम का एक स्थानीय निवासी सुकुना की मौत हो गई. इन दोनों की डेथ के बाद मृतकों की संख्या 39 से बढ़कर 41 हो गई.
अधिकारियों ने कहाकि डीएसपी सेल्वराज, जिन्होंने शुरुआत में जांच का नेतृत्व किया था, की जगह एएसपी प्रेमनंदन को नियुक्त करने का निर्णय जांच को और अधिक स्वतंत्रता और तत्परता प्रदान करने के लिए लिया गया है.
Smt @nsitharaman visited the site of the tragic stampede in Karur, Tamil Nadu, where she interacted with people and officials.— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 29, 2025
The Hon'ble Finance Minister was accompanied by Shri @DrLMurugan, Hon’ble Minister of State for Information & Broadcasting and Parliamentary Affairs,… pic.twitter.com/om4YupEqFz
इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु के करूर में हुई दुखद भगदड़ स्थल का दौरा किया. यहां उन्होंने लोगों और अधिकारियों से बातचीत की. इस दौरान उनके साथ सूचना एवं प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री एल मुरुगन और विधायक वंथी भी मौजूद थीं.
सरकार ने भीड़ नियंत्रण और कार्यक्रम प्रबंधन में खामियों की गहन न्यायिक जांच का भी वादा किया है. मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा, "यह तमिलनाडु के लिए एक असहनीय क्षति है. हमने न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए एक नए वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की है."
मुख्यमंत्री स्टालिन ने आगे कहा कि राज्य ने पीड़ितों के परिवारों के लिए मुआवज़े की घोषणा की है और घायलों की स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है.
विपक्षी नेता एडप्पादी के. पलानीस्वामी (ईपीएस) ने सरकार पर भारी भीड़ का अनुमान लगाने में विफल रहने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, "यह जानते हुए भी कि विजय की रैली में हजारों लोग आएंगे, भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा अपर्याप्त थी.
सरकार को इन टाली जा सकने वाली मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए." टीवीके अध्यक्ष विजय ने इस क्षति को "अपूरणीय" बताते हुए कहाकि वह शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं और उन्होंने मृतकों के प्रत्येक परिवार को 20 लाख रुपये और घायलों को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने की पुष्टि की.
उन्होंने कहा, "इस दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं आपके दुःख को साझा करता हूं." इस त्रासदी ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक सभाओं में कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने की मांग सभी दलों से की है.
ये भी पढ़ें- करुर भगदड़ मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से मांगी रिपोर्ट, जांच के लिए हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित