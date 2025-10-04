ETV Bharat / bharat

राज्य सरकार कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन करेगी, करूर भगदड़ पर बोले सीएम स्टालिन

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने आश्वासन दिया है कि राज्य सरकार करूर में हुई भगदड़ त्रासदी के संबंध में हाई कोर्ट के जारी दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करेगी.

बता दें कि, करूर में टीवीके चीफ विजय की रैली में हुई भगदड़ मामले मद्रास हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी असरा गर्ग के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया. 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय की रैली के दौरान हुई भगदड़ की जांच करेगा.

इस भगदड़ में कम से कम 41 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 60 से अधिक घायल हो गए थे. असरा गर्ग फिलहाल उत्तर क्षेत्र की पुलिस महानिदेशक हैं. सिंगल जज वाली बेंच ने कथित तौर पर इस घटना को लेकर विजय की तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) के पदाधिकारियों की भी आलोचना की.

करूर भगदड़ पर बयानों की बौछार

इस बीच, करूर भगदड़ पर अलग-अलग बयान सामने आए हैं. कुछ का आरोप है कि विजय के देरी से पहुंचने के कारण यह त्रासदी हुई. जबकि टीवीके के प्रतिनिधियों ने अनुचित स्थल आवंटन को दोषी ठहराया है. संयम बरतने की अपील करते हुए, मुख्यमंत्री स्टालिन ने राजनीतिक समूहों से इस त्रासदी का फायदा न उठाने का आग्रह किया.

सीएम ने एक्स पोस्ट पर कहा...

तमिलनाडु सरकार करूर त्रासदी के संबंध में हाई कोर्ट की टिप्पणियों और दिशानिर्देशों पर गंभीरता से विचार कर रही है और उन पर अमल कर रही है. उन्होंने एक्स पोस्ट पर आगे कहा कि, करूर हादसे में हुई क्षति से वे स्तब्ध हैं. उन्होंने कहा कि, वे प्रियजनों के शोक में डूबे प्रत्येक परिवार के दर्द को साझा कर रहे हैं.