'विजय के कार्यक्रम में जानबूझकर चार घंटे की देरी की गई', करूर भगदड़ पर FIR की कॉपी सामने आई

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता विजय की जनसभा में भगदड़ मामले में दर्ज एफआईआर की कॉपी सामने आई है, जिसमें कई आरोप लगाए गए हैं.

Karur Stampede Tamil Nadu police FIR blamed TVK chief Vijay For Arriving Late Stalin malicious news
करूर में टीवीके पार्टी विजय के रोड शो की दृश्य (ANI)
Published : September 29, 2025 at 7:47 PM IST

Updated : September 29, 2025 at 8:27 PM IST

चेन्नई/करूर: तमिलनाडु के करूर जिले में 27 सितंबर को अभिनेता और टीवीके पार्टी के प्रमुख विजय की जनसभा में भगदड़ की घटना में अब तक 41 लोगों की मौत हुई है, जबकि कई घायलों का इलाज चल रहा है. इस बीच, करूर पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी के अनुसार, पार्टी आयोजकों ने बड़ी भीड़ जुटाने और अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने के लिए विजय के कार्यक्रम में जानबूझकर चार घंटे की देरी की.

फिलहाल पुलिस अधिकारी इस त्रासदी की जांच कर रहे हैं. वहीं करूर नगर पुलिस स्टेशन में 27 सितंबर को दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी जारी कर दी गई है. इसमें टीवीके महासचिव पुसी आनंद, संयुक्त सचिव सीटीआर निर्मल कुमार, करूर टीवीके जिला सचिव मथियाझागन और कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ अपराध संख्या 855/25 के अंतर्गत बीएनएस की धारा 105, 110, 125(बी), 223 और टीएनपीपीडीएल अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

एफआईआर के मुताबिक, टीवीके जिला सचिव वीपी मथियाझागन (V P Mathiyazhagan) द्वारा पुलिस को दिए गए आवेदन के अनुसार 27 सितंबर को वेलुचामिपुरम में 11 शर्तों के साथ जनसभा की अनुमति दी गई थी. करूर जिला पुलिस अधीक्षक की देखरेख में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा कार्य के लिए लगभग 500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था. प्राथमिकी में यह भी कहा गया है कि 25,000 से अधिक लोग आए थे, जबकि आवेदन में कहा गया था कि केवल 10,000 वॉलंटियर्स ही आएंगे.

विजय ने भीड़ के बीच गाड़ी रोकी
एफआईआर के अनुसार, विजय, जिन्हें दोपहर 12 बजे करूर पहुंचना था, वह जिले की सीमा वेलायुधमपलयम में शाम 4.45 बजे पहुंचे. उन्होंने जानबूझकर देरी की और शर्तों का उल्लंघन करते हुए स्वागत समारोह और रोड शो आयोजित किए. शाम 7 बजे वेलुचामिपुरम जंक्शन पहुंचने वाले विजय ने अपनी गाड़ी वॉलंटियर्स की भीड़ के बीच खड़ी कर दी और जानबूझकर कुछ देर के लिए रुक गए, जिससे वहां भारी भीड़ जमा हो गई.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (ETV Bharat)

एफआईआर में कहा गया है कि पुलिस ने टीवीके पदाधिकारियों, पुसी आनंद, सीटीआर निर्मल कुमार और मथियाझगन को चेतावनी दी थी कि इससे असामान्य स्थिति पैदा होगी और भीड़ के कारण लोगों का दम घुट सकता है, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया. हालांकि पुलिस ने अभियान के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की थी, लेकिन पार्टी ने वॉलंटियर्स को नियंत्रित नहीं किया. परिणामस्वरूप, वॉलंटियर्स टिन शेड और पेड़ों पर चढ़ गए. जिससे पेड़ और टिन शेड ढह गए और वॉलंटियर्स नीचे खड़े लोगों पर गिर पड़े. इससे स्थिति बिगड़ गई.

शर्तों का पालन नहीं किया गया...
एफआईआर के मुताबिक, हालांकि पुलिस ने विजय की जनसभा के लिए दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक की अनुमति दी थी और कार्यक्रम को एक निश्चित समय पर आयोजित करने की आवश्यकता थी, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया. बड़ी भीड़ इकट्ठा करने और राजनीतिक ताकत दिखाने के उद्देश्य से, कार्यक्रम आयोजकों ने जानबूझकर विजय के करूर पहुंचने में 4 घंटे की देरी की. इससे लंबे समय से इंतजार कर रही जनता गर्मी, पर्याप्त पानी और चिकित्सा सुविधाओं की कमी के कारण थक गई.

मुख्यमंत्री स्टालिन की लोगों से अपील
उधर, इस दुख की घड़ी में, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अपील की है कि कोई भी गैर-जिम्मेदाराना तरीके से दुर्भावनापूर्ण खबरें न फैलाए. स्टालिन ने अपील की है कि कोई भी इस घटना के बारे में सोशल मीडिया पर कोई भी अपशब्द या अफवाह न फैलाए. उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा, "करूर में जो हुआ वह बेहद दुखद है. तमिलनाडु में ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई. ऐसी घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए. अस्पताल में जो दृश्य मैंने देखे, उन्हें मैं कभी नहीं भूल सकता. तब से मेरा मन बहुत भारी है. इस घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन को अस्पताल भेजा गया और सभी जरूरी कदम उठाए गए. मैं घर पर नहीं रह सकता था, इसलिए मैं भी तुरंत करूर गया."

उन्होंने आगे कहा कि हमने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है और उसे तुरंत देना शुरू कर दिया है. इसके अलावा, हम सरकार की ओर से इलाज करा रहे लोगों को पूरा इलाज मुहैया करा रहे हैं. इसी तरह, घटना के असली कारणों की जांच के लिए उच्च न्यायालय की पूर्व जज जस्टिस अरुणा जगदीशन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया गया है. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उस आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

स्टालिन ने कहा, "मैं सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही झूठी सूचनाओं पर नजर रख रहा हूं. कोई भी राजनीतिक दल का नेता नहीं चाहेगा कि उसके कार्यकर्ताओं और निर्दोष नागरिकों की जान जाए. जहां तक मेरी बात है, इस घटना में मृतक चाहे किसी भी दल से हों, मैं बहुत चिंतित हूं, वे हमारे तमिलनाडु के लोग हैं. उनसे हमारे रिश्ते हैं. इसलिए, इस दुख और शोक की घड़ी में, मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे गैर-जिम्मेदाराना तरीके से दुर्भावनापूर्ण खबरें न फैलाएं.

उन्होंने वीडियो पोस्ट में कहा, "हम सभी का यह कर्तव्य है कि भविष्य में राजनीतिक दलों और सार्वजनिक संगठनों द्वारा ऐसे आयोजनों के लिए सही प्रक्रियाएं तैयार करें और उनका पालन करें. मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट जारी होने के बाद, सभी राजनीतिक दलों और सार्वजनिक संगठनों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा. फिर इसके लिए प्रोटोकॉल तैयार किए जाएंगे. मुझे उम्मीद है कि सभी इसमें सहयोग करेंगे. लोगों का जीवन सर्वोपरि है. मानवता के प्रति सभी का कर्तव्य है. मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि वे राजनीतिक स्थिति, नीतिगत मतभेद, व्यक्तिगत दुश्मनी सहित हर चीज को स्पष्ट करें और लोगों के हित में सोचें."

