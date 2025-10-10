ETV Bharat / bharat

करूर भगदड़: मद्रास HC की दो पीठों की याचिकाओं से SC असंतुष्ट, टीवीके की याचिका पर फैसला सुरक्षित

करूर भगदड़ मामले पर टीवीके की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
By Sumit Saxena

Published : October 10, 2025 at 5:41 PM IST

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) और अन्य द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें करूर भगदड़ की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया गया था।.करूर भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी.

यह मामला जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष आया. सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकार, पीड़ितों, तमिलनाडु सरकार और अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनीं.

सुनवाई के दौरान, पीठ ने करूर भगदड़ के संबंध में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा पारित दो परस्पर विरोधी आदेशों पर सवाल उठाया: पहला, सीबीआई जांच की मांग को अस्वीकार करना, जिसे मदुरै पीठ ने पारित किया था, और दूसरा, विशेष जांच दल (SIT) द्वारा जांच का निर्देश देना, जिसे मुख्य पीठ ने पारित किया था.

पीठ ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि रोड शो पर मानक संचालन प्रोटोकॉल (SoP) तैयार करने की मांग वाली रिट याचिका पर याचिकाकर्ता टीवीके के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां और निर्देश कैसे दिए गए.

पीठ ने कहा कि राजनीतिक रैलियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) की मांग वाली याचिका पर एसआईटी जांच का आदेश दिया गया था. जस्टिस माहेश्वरी ने तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वरिष्ठ वकील को संबोधित करते हुए कहा, "हम यह समझने में असमर्थ हैं कि यह आदेश कैसे पारित किया गया?"

पीठ ने पूछा कि एसओपी के लिए हाई कोर्ट के समक्ष दायर याचिका पर मुख्य पीठ ने विचार क्यों किया, जबकि भगदड़ पर एक अन्य याचिका को हाई कोर्ट की मदुरै पीठ पहले ही खारिज कर चुकी है.

पीठ ने कहा कि मुख्य पीठ के समक्ष याचिका केवल एसओपी तैयार करने के लिए थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस प्रार्थना से आगे बढ़कर एसआईटी द्वारा जांच का आदेश दिया.

टीवीके की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने कहा कि उनके मुवक्किल को पक्षकार तक नहीं बनाया गया और कहा, “स्पष्टीकरण का मौका दिए बिना ये सारी टिप्पणियां कैसे की गईं?” उन्होंने कहा कि इस मामले की सुनवाई मुख्य पीठ को नहीं करनी चाहिए थी.

टीवीके का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आर्यमा सुंदरम ने कहा कि एसआईटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए, जो यह भी तय करें कि इसके सदस्य कौन होंगे.

पार्टी ने मद्रास हाई कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया जिसमें वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी असरा गर्ग की अध्यक्षता में एक एसआईटी को घटना की जांच करने का निर्देश दिया गया था.

याचिका में कहा गया है कि मामले में पुलिस जांच की स्वतंत्रता पर सवाल उठाने वाली टिप्पणी के बावजूद, हाई कोर्ट ने केवल तमिलनाडु पुलिस के तीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया.

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता पक्ष के साथ-साथ उसके नेता भी इस आदेश से पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, जिसमें केवल राज्य पुलिस के अधिकारियों से बनी एक एसआईटी नियुक्त की गई है, जबकि हाई कोर्ट ने राज्य पुलिस की स्वतंत्रता और उसके आचरण पर असंतोष व्यक्त किया है.

याचिका में दावा किया गया है कि रैली स्थल पर उपद्रव मचाने के लिए कुछ उपद्रवियों द्वारा पूर्व नियोजित साजिश को भगदड़ का कारण मानने से इनकार नहीं किया जा सकता. साथ ही स्वतंत्र जांच की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि टीवीके के खिलाफ हाई कोर्ट द्वारा की गई कुछ कड़ी टिप्पणियों से राजनीतिक दल और उसके पदाधिकारियों के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है.

