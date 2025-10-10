ETV Bharat / bharat

करूर भगदड़: मद्रास HC की दो पीठों की याचिकाओं से SC असंतुष्ट, टीवीके की याचिका पर फैसला सुरक्षित

By Sumit Saxena Published : October 10, 2025 at 5:41 PM IST 4 Min Read

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिल अभिनेता विजय की राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) और अन्य द्वारा मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें करूर भगदड़ की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का निर्देश दिया गया था।.करूर भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी. यह मामला जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एनवी अंजारिया की पीठ के समक्ष आया. सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकार, पीड़ितों, तमिलनाडु सरकार और अन्य की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनीं. सुनवाई के दौरान, पीठ ने करूर भगदड़ के संबंध में मद्रास हाई कोर्ट द्वारा पारित दो परस्पर विरोधी आदेशों पर सवाल उठाया: पहला, सीबीआई जांच की मांग को अस्वीकार करना, जिसे मदुरै पीठ ने पारित किया था, और दूसरा, विशेष जांच दल (SIT) द्वारा जांच का निर्देश देना, जिसे मुख्य पीठ ने पारित किया था. पीठ ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि रोड शो पर मानक संचालन प्रोटोकॉल (SoP) तैयार करने की मांग वाली रिट याचिका पर याचिकाकर्ता टीवीके के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां और निर्देश कैसे दिए गए. पीठ ने कहा कि राजनीतिक रैलियों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) की मांग वाली याचिका पर एसआईटी जांच का आदेश दिया गया था. जस्टिस माहेश्वरी ने तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वरिष्ठ वकील को संबोधित करते हुए कहा, "हम यह समझने में असमर्थ हैं कि यह आदेश कैसे पारित किया गया?" पीठ ने पूछा कि एसओपी के लिए हाई कोर्ट के समक्ष दायर याचिका पर मुख्य पीठ ने विचार क्यों किया, जबकि भगदड़ पर एक अन्य याचिका को हाई कोर्ट की मदुरै पीठ पहले ही खारिज कर चुकी है. पीठ ने कहा कि मुख्य पीठ के समक्ष याचिका केवल एसओपी तैयार करने के लिए थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस प्रार्थना से आगे बढ़कर एसआईटी द्वारा जांच का आदेश दिया.