करुर भगदड़: राहुल गांधी ने सीएम स्टालिन और विजय से फोन पर बात की
तमिलनाडु के करुर में भगदड़ की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया. राहुल गांधी ने सीएम सीएम स्टालिन, विजय से फोन पर बात की.
Published : September 29, 2025 at 1:18 PM IST
नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से करुर में हालात के बारे में जानकारी ली. तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की रैली के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई.
एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने टीवीके अध्यक्ष विजय से भी बात की और मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है, जबकि अस्पताल में इलाज करा रही एक महिला की मौत हो गई. करूर जिले के निवासी 65 वर्षीय सुगुना आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे. उपचार के बावजूद कोई लाभ न मिलने के कारण उनका निधन हो गया.
मृतकों में 18 महिलाएं, 13 पुरुष, पांच युवतियां और पांच युवक शामिल हैं. इससे मृतकों की कुल संख्या 41 हो गई. अब तक 34 पीड़ित करूर जिले से, दो-दो इरोड, तिरुप्पुर और डिंडीगुल जिलों से तथा एक सलेम जिले से हैं. इससे पहले करूर भगदड़ की विस्तृत जांच के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस अरुणा जगदीशन ने यहां सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा किया और कहा कि घायल लोग अब ठीक हैं.
अपने दौरे के बाद रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए न्यायमूर्ति जगदीशन ने कहा, 'अस्पताल में अब सभी ठीक हैं. उन्हें बहुत अच्छा इलाज मिल रहा है.' न्यायमूर्ति जगदीशन भगदड़ की जांच के लिए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय जांच आयोग का नेतृत्व कर रहे हैं.
करूर दौरे से पहले मीडिया से संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने कहा, 'कमियों को दूर करने के लिए आयोग का गठन किया गया है. भविष्य में ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए और आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जाएंगे.'
यह दुखद घटना शनिवार को हुई जब टीवीके प्रमुख विजय की रैली में भारी भीड़ कथित तौर पर अराजक हो गई, जिससे अफरा-तफरी मच गई. कई लोग बेहोश हो गए और उन्हें पास के अस्पतालों में ले जाया गया. सूत्रों ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर अत्यधिक भीड़ के कारण यह हादसा हुआ.
- तमिलनाडु भगदड़: विजय की रैलियों पर लगेगा प्रतिबंध? मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर
- करुर भगदड़ मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने तमिलनाडु सरकार से मांगी रिपोर्ट, जांच के लिए हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित - DEATH IN KARUR STAMPEDE
- तमिलनाडु में भगदड़ पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट, अब तक 39 की मौत, 44 लोग अस्पताल में भर्ती