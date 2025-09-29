ETV Bharat / bharat

करुर भगदड़: राहुल गांधी ने सीएम स्टालिन और विजय से फोन पर बात की

नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन से करुर में हालात के बारे में जानकारी ली. तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) की रैली के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई.

एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने टीवीके अध्यक्ष विजय से भी बात की और मृतकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की. भगदड़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है, जबकि अस्पताल में इलाज करा रही एक महिला की मौत हो गई. करूर जिले के निवासी 65 वर्षीय सुगुना आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे. उपचार के बावजूद कोई लाभ न मिलने के कारण उनका निधन हो गया.

मृतकों में 18 महिलाएं, 13 पुरुष, पांच युवतियां और पांच युवक शामिल हैं. इससे मृतकों की कुल संख्या 41 हो गई. अब तक 34 पीड़ित करूर जिले से, दो-दो इरोड, तिरुप्पुर और डिंडीगुल जिलों से तथा एक सलेम जिले से हैं. इससे पहले करूर भगदड़ की विस्तृत जांच के लिए तमिलनाडु सरकार द्वारा नियुक्त रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस अरुणा जगदीशन ने यहां सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का दौरा किया और कहा कि घायल लोग अब ठीक हैं.