तमिलनाडु भगदड़: विजय की रैलियों पर लगेगा प्रतिबंध? मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर

तमिलनाडु के करूर में टीवीके प्रमुख विजय की रैली में भगदड़ की घटना के बाद एक घायल व्यक्ति ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

Karur stampede petition filed in Madras High Court seeking ban on Actor Vijay TVK campaign rally
तमिलनाडु भगदड़: विजय की रैलियों पर लगेगा प्रतिबंध? मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 28, 2025 at 10:54 PM IST

चेन्नई: अभिनेता से नेता बने तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख सी जोसेफ विजय की रैली में हुई भगदड़ के बाद कानूनी कार्यवाही तेज हो गई है. तमिलनाडु के करूर जिले में 27 सितंबर को हुई रैली में भगदड़ मचने से 40 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना में घायल हुए एक व्यक्ति ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और घटना की जांच पूरी होने तक विजय की पार्टी टीवीके द्वारा भविष्य में किसी भी रैली के आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है.

करूर निवासी याचिकाकर्ता एन. सेंथिलकन्नन ने हाईकोर्ट से तमिलनाडु के डीजीपी को निर्देश देने का आग्रह किया है कि वे विजय की किसी भी जनसभा या रैली की अनुमति तब तक न दें जब तक कि इस त्रासदी की जांच पूरी न हो जाए, जिम्मेदारी तय न हो जाए और सुरक्षा उपाय लागू न हो जाएं.

इस बीच, विजय और उनकी पार्टी ने सीबीआई या विशेष जांच दल (एसआईटी) से भगदड़ की घटना की जांच कराने की मांग की है. मद्रास हाईकोर्ट ने एक औपचारिक याचिका दायर करने को कहा है, जिसकी सुनवाई सोमवार को निर्धारित है. टीवीके के वकीलों ने मांग की है कि मद्रास उच्च न्यायालय इस मामले को स्वतः संज्ञान में ले. उन्होंने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश सहित कई अन्य मांगें भी की हैं.

सेंथिलकन्नन ने आरोप लगाया कि आयोजकों के कुप्रबंधन और सुरक्षा चूक के कारण भगदड़ हुई, क्योंकि पुलिस ने विजय को निर्धारित समय दोपहर 12 बजे के बाद भी प्रचार करने की अनुमति दी, जबकि वह शाम 7 बजे पहुंचे थे. उन्होंने कहा, "इस वजह से, उन्हें देखने के लिए पहले से ही जमा भीड़ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो गए. बाद में, भीड़ का एक हिस्सा भगदड़ में फंस गया, जिसके कारण अब तक 10 बच्चों सहित 40 लोगों की मौत हो चुकी है."

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि टीवीके नेता विजय की सभा में बड़ी संख्या में वालंटियर्स के आने के बावजूद, पुलिस ने पर्याप्त प्रतिबंध नहीं लगाए. उन्होंने कहा, "भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई अवरोधक नहीं लगाए गए. जिसके चलते बच्चों, महिलाओं और वयस्कों सहित 40 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई. इस जनहानि का कारण पर्याप्त तैयारियों का अभाव और प्रशासनिक अक्षमता है. पुलिस को इस मामले के आरोपियों और कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. पुलिस को भगदड़ में हुई मौत की जांच पूरी होने तक अभिनेता विजय के राजनीतिक अभियान की अनुमति नहीं देनी चाहिए."

वहीं, तमिलनाडु के एडीजीपी डेविडसन ने रविवार को कहा कि उचित जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि विजय की गाड़ी का पीछा कर रही भीड़ के बीच वास्तव में क्या हुआ था. उन्होंने कहा कि कुल 39 लोगों को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था. इलाज करा रहे एक और व्यक्ति की रविवार को मौत हो गई. मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपये और घायलों को 1-1 लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है.

मीडिया से बात करते हुए, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) डेविडसन ने कहा कि 23 सितंबर को, टीवीके ने लाइटहाउस रौंदना में एक रैली आयोजित करने की अनुमति मांगी। लेकिन उस स्थान के एक तरफ पेट्रोल पंप और दूसरी तरफ नदी का पुल है. इसलिए, उस स्थान पर प्रचार की अनुमति नहीं दी गई. अगले दिन, टीवीके ने उझावर संधाई मैदान के लिए अनुमति मांगी. वह स्थान भी संकरा था, और वहां बड़ी भीड़ इकट्ठा करना संभव नहीं था, इसलिए अनुमति नहीं दी गई. बाद में, टीवीके ने पुलिस द्वारा सुझाए गए स्थान को स्वीकार कर लिया, और 26 सितंबर को वहां प्रचार कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध प्रस्तुत किया. पुलिस ने इसके लिए अनुमति दे दी.

वहीं, करूर शहर पुलिस ने चार धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है. इसके अलावा, मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरुणा जगतीसन की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया है.

विजय ने घोषणा की है कि इस दुखद घटना में मारे गए लोगों के परिवारों को 20 लाख रुपये और घायलों को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा.

