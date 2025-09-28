ETV Bharat / bharat

तमिलनाडु भगदड़: विजय की रैलियों पर लगेगा प्रतिबंध? मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर

चेन्नई: अभिनेता से नेता बने तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख सी जोसेफ विजय की रैली में हुई भगदड़ के बाद कानूनी कार्यवाही तेज हो गई है. तमिलनाडु के करूर जिले में 27 सितंबर को हुई रैली में भगदड़ मचने से 40 लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना में घायल हुए एक व्यक्ति ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और घटना की जांच पूरी होने तक विजय की पार्टी टीवीके द्वारा भविष्य में किसी भी रैली के आयोजन पर रोक लगाने की मांग की है.

करूर निवासी याचिकाकर्ता एन. सेंथिलकन्नन ने हाईकोर्ट से तमिलनाडु के डीजीपी को निर्देश देने का आग्रह किया है कि वे विजय की किसी भी जनसभा या रैली की अनुमति तब तक न दें जब तक कि इस त्रासदी की जांच पूरी न हो जाए, जिम्मेदारी तय न हो जाए और सुरक्षा उपाय लागू न हो जाएं.

इस बीच, विजय और उनकी पार्टी ने सीबीआई या विशेष जांच दल (एसआईटी) से भगदड़ की घटना की जांच कराने की मांग की है. मद्रास हाईकोर्ट ने एक औपचारिक याचिका दायर करने को कहा है, जिसकी सुनवाई सोमवार को निर्धारित है. टीवीके के वकीलों ने मांग की है कि मद्रास उच्च न्यायालय इस मामले को स्वतः संज्ञान में ले. उन्होंने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश सहित कई अन्य मांगें भी की हैं.

सेंथिलकन्नन ने आरोप लगाया कि आयोजकों के कुप्रबंधन और सुरक्षा चूक के कारण भगदड़ हुई, क्योंकि पुलिस ने विजय को निर्धारित समय दोपहर 12 बजे के बाद भी प्रचार करने की अनुमति दी, जबकि वह शाम 7 बजे पहुंचे थे. उन्होंने कहा, "इस वजह से, उन्हें देखने के लिए पहले से ही जमा भीड़ में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो गए. बाद में, भीड़ का एक हिस्सा भगदड़ में फंस गया, जिसके कारण अब तक 10 बच्चों सहित 40 लोगों की मौत हो चुकी है."

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि टीवीके नेता विजय की सभा में बड़ी संख्या में वालंटियर्स के आने के बावजूद, पुलिस ने पर्याप्त प्रतिबंध नहीं लगाए. उन्होंने कहा, "भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कोई अवरोधक नहीं लगाए गए. जिसके चलते बच्चों, महिलाओं और वयस्कों सहित 40 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई. इस जनहानि का कारण पर्याप्त तैयारियों का अभाव और प्रशासनिक अक्षमता है. पुलिस को इस मामले के आरोपियों और कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए. पुलिस को भगदड़ में हुई मौत की जांच पूरी होने तक अभिनेता विजय के राजनीतिक अभियान की अनुमति नहीं देनी चाहिए."