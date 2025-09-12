ETV Bharat / bharat

शादी का प्रस्ताव ठुकराने के बाद फोन नंबर कर दिया ब्लॉक, युवक ने युवती को मारा चाकू

पुलिस के अनुसार, आरोपी युवक लंबे समय से युवती पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था. युवती, बार-बार उसका प्रस्ताव ठुकरा रही थी. पिछले दो हफ्तों से युवती ने आरोपी का फोन नंबर भी ब्लॉक कर दिया था, जिससे वह और नाराज हो गया. आज सुबह करीब 8:30 बजे, जब युवती बस स्टैंड की ओर जा रही थी, युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में युवती की गर्दन पर गहरी चोट आई है. उसकी हालत गंभीर बनी हुई है.

उडुपीः कर्नाटक के उडुपी स्थित ब्रह्मावर तालुका के कोक्कर्णे में 12 सितंबर शुक्रवार की सुबह एक दिल दहला देने वाली घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया. एक सनकी युवक ने अपनी शादी की पेशकश ठुकराने वाली युवती पर चाकू से हमला कर दिया. इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गई. इस घटना के बाद युवती का परिवार सदमे में है.

घटना के बाद कोक्कर्णे में अफरातफरी मच गई. आसपास के लोग दौड़े आए. सड़क पर खून से लथपथ युवती को देखकर कुछ लोग स्तब्ध रह गए. स्थानीय लोगों ने बिना देर किए युवती को मणिपाल कस्तूरबा अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर उसकी जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, हमलावर युवक चाकू लेकर युवती का पीछा कर रहा था और अचानक उसने गुस्से में उस पर हमला कर दिया. इसके बाद मौके से फरार हो गया.

"आज युवती का जन्मदिन था. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि युवक ने सुबह करीब साढ़े आठ बजे बस स्टैंड की ओर जाते समय उस पर चाकू से वार किया. इस संबंध में ब्रह्मवर थाने में शिकायत दर्ज करायी गयी है. युवती और उसके परिवार द्वारा शादी से इनकार करने के बाद और फोन नंबर ब्लॉक करने से युवक नाराज था. युवती की हालत फिलहाल गंभीर है. हम आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे."- हरिराम शंकर, जिला पुलिस अधीक्षक

दहशत में परिजनः

इस घटना के बाद युवती के परिजन दहशत में हैं. उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगायी है. इस घटना ने स्थानीय लोगों में भी गहरी चिंता पैदा कर दी है. लोग इस तरह की हिंसक मानसिकता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी युवक ती तलाश कर रही है.

