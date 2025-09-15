28 बार फेल होने के बाद भी मां से किया वादा निभाया, 11 सरकारी नौकरियों में मिली सफलता
असफलताओं से निराश युवक को मां ने हिम्मत दी, उसके बाद उसने एक के बाद एक 11 सरकारी नौकरियों के लिए क्वालीफाई किया.
Published : September 15, 2025 at 2:59 PM IST
बेलगावी (कर्नाटक): कर्नाटक के एक युवक ने अपनी दिवंगत मां से किया वादा निभाने के लिए ऐसी मिसाल पेश की है, जो युवा वर्ग को प्रेरित करती हैं. असफलताओं से निराश युवक को मां ने हिम्मत दी, उसके बाद उसने एक के बाद एक 11 सरकारी नौकरियों के लिए क्वालीफाई किया. अफसोस, उनकी मां बेटे की पहली सफलता भी नहीं देख सकीं. वर्तमान में सिविल पुलिस सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है.
कर्नाटक के बेलगावी के रहने वाले 34 वर्षीय नायकप्पा बालप्पा नायक कहते हैं कि उन्होंने अपनी मां से किया वादा निभाने के लिए कड़ी मेहनत की. नायकप्पा ने पांच साल की उम्र में अपने पिता, बालप्पा को खो दिया था. उसके बाद उन्हें, उनकी मां चंद्रावा और बहन भारती की देखभाल उनके चाचा महानिंगप्पा, सदाशिव और गंगप्पा करने लगे. उनके अनुसार, चाचाओं ने बेटे जैसा प्यार दिया. नायकप्पा कहते हैं कि चाचाओं ने उनकी शिक्षा के लिए सोना तक गिरवी रख दी थी.
असफलता से मिली सफलताः
नायकप्पा की सफलता की राह आसान नहीं थी. प्री-यूनिवर्सिटी (पीयूसी) के दूसरे वर्ष में वे गणित में फेल हो गए. जिससे वह बहुत दुखी हो गये. इससे विचलित हुए बिना, उन्होंने कला संकाय में प्रवेश लिया. पीयूसी पास की और बाद में बीए, बी.एड और एमए की पढ़ाई पूरी की.
नायकप्पा ने कहा, "बचपन में ही मैं भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता था, जब मैंने विज्ञान विषय में पीयूसी में दाखिला लिया था, लेकिन गणित में फेल होना मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था. इससे मुझे बहुत दुख हुआ. मैंने दोबारा कला संकाय में परीक्षा दी और पास हो गया. उसके बाद मैंने कला में ही अपनी डिग्री पूरी की."
मां ने दी हिम्मत:
नायकप्पा कहते हैं कि उनकी मां के शब्दों ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. "जब मैंने लगभग 28 नौकरियों के लिए आवेदन किया और किसी में सफलता नहीं मिली, तो मेरी मां रो पड़ीं. मुझसे कहा कि सरकारी नौकरी जरूर मिलनी चाहिए ताकि उनके चाचाओं के त्याग का सम्मान हो सके. तब मां ने कहा था कि 'चिंता मत करो, तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी.' मैंने मां से वादा किया था कि सरकारी नौकरी लेकर रहूंगा."
मेहनत ने लाई रंगः
नायकप्पा कहते हैं कि उन्होंने मां से किये वादे को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत की. जिसके बाद सफलता के द्वार खुलने लगे. एक-एक करके नौकरियां मिलती गईं. लेकिन, उन्हें इस बात का दुख है कि पहली नियुक्ति मिलने से तीन महीने पहले ही उनकी मां का निधन हो गया. नायकप्पा की शादी हो गयी. दो बच्चों के पिता हैं.
सफलता की कहानीः
- नायकप्पा ने 2016 में एक साथ सिविल पुलिस कांस्टेबल, केएसआरपी कांस्टेबल और रेलवे ग्रुप डी पद के लिए चुने गये. सिविल पुलिस कांस्टेबल का पद स्वीकार किया और बेलगावी जिला पुलिस के तकनीकी विभाग में चार साल तक सेवा की.
- 2020 में उन्हें रामदुर्ग तालुका के बटकुरकी स्थित इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में कन्नड़ शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने 18 महीने तक काम किया.
- उसी वर्ष उन्हें प्रथम श्रेणी सहायक-सह-कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में भी चुना गया और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में छात्रावास वार्डन पद की पेशकश की गई, हालांकि उन्होंने दोनों में से किसी में भी शामिल नहीं होने का फैसला किया.
- 2021 में, नायकप्पा ने हावेरी जिले के रानीबेन्नूर तालुका के देवरगुड्डा स्थित इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्रावास वार्डन के रूप में एक और नियुक्ति प्राप्त की और वहां तीन वर्षों तक सेवा की. इस दौरान उन्होंने पीएसआई परीक्षा उत्तीर्ण की. अगले वर्ष उन्हें समाज कल्याण विभाग में छात्रावास वार्डन के रूप में फिर से प्रस्ताव मिला, लेकिन उन्होंने अस्वीकार कर दिया.
- 2023 में, उन्हें मुदलागी तालुका के दुरादुंडी में स्नातक प्राथमिक विद्यालय शिक्षक के रूप में चुना गया, लेकिन उन्होंने वह पद भी स्वीकार नहीं किया.
- 2024 में, वे अनुवाद निदेशालय में ग्रुप बी पद पर नियुक्त हुए.
- नायकप्पा ने दो शिक्षक पात्रता परीक्षाएं (टीईटी) और एक कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (केसीईटी) भी पास कीं.
परिजनों ने खुशी जतायी: रिश्तेदारों और पड़ोसियों का कहना है कि नायकप्पा की सफलता ने पूरे गांव को गौरवान्वित किया है. उनकी बहन भारती कहती हैं 'हमें बेहद खुशी है. शादी और बच्चों के बाद भी, उन्होंने पढ़ाई जारी रखी और पीएसआई बने.' दोस्त यमनप्पा होनाकुप्पी कहते हैं कि वह गरीबी से ऊपर उठा. रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी और 11 नौकरियां हासिल कीं.
अभ्यर्थियों के लिए संदेशः
नायकप्पा अपनी सफलता का श्रेय निरंतर और अनुशासित अध्ययन को देते हैं. वे कहते हैं, "मैंने सिर्फ़ परीक्षा नज़दीक आने पर ही पढ़ाई नहीं की. लगातार पढ़ाई की. चल रही भर्तियों के पिछले प्रश्नपत्रों की समीक्षा की, हर परीक्षा के लिए एक अध्ययन योजना बनाई." नायकप्पा कहते हैं, "भले ही आप कई बार असफल हों, फिर से प्रयास करें. अगर मैंने 28 बार असफल होने के बाद हार मान ली होती, तो आज मैं पीएसआई नहीं होता."
सोशल मीडिया से दूर रहने की सलाहः
नायकप्पा का किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर अकाउंट नहीं है. उन्होंने कहा, "युवा लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम और रील्स पर अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं. मेरा किसी भी सोशल नेटवर्क पर अकाउंट नहीं है. मैंने हर खाली पल का इस्तेमाल पढ़ाई में किया. समय का सदुपयोग करें और एक अच्छी सरकारी नौकरी पाने के लिए लगातार मेहनत करें."
