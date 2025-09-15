ETV Bharat / bharat

28 बार फेल होने के बाद भी मां से किया वादा निभाया, 11 सरकारी नौकरियों में मिली सफलता

बेलगावी (कर्नाटक): कर्नाटक के एक युवक ने अपनी दिवंगत मां से किया वादा निभाने के लिए ऐसी मिसाल पेश की है, जो युवा वर्ग को प्रेरित करती हैं. असफलताओं से निराश युवक को मां ने हिम्मत दी, उसके बाद उसने एक के बाद एक 11 सरकारी नौकरियों के लिए क्वालीफाई किया. अफसोस, उनकी मां बेटे की पहली सफलता भी नहीं देख सकीं. वर्तमान में सिविल पुलिस सब-इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है.

कर्नाटक के बेलगावी के रहने वाले 34 वर्षीय नायकप्पा बालप्पा नायक कहते हैं कि उन्होंने अपनी मां से किया वादा निभाने के लिए कड़ी मेहनत की. नायकप्पा ने पांच साल की उम्र में अपने पिता, बालप्पा को खो दिया था. उसके बाद उन्हें, उनकी मां चंद्रावा और बहन भारती की देखभाल उनके चाचा महानिंगप्पा, सदाशिव और गंगप्पा करने लगे. उनके अनुसार, चाचाओं ने बेटे जैसा प्यार दिया. नायकप्पा कहते हैं कि चाचाओं ने उनकी शिक्षा के लिए सोना तक गिरवी रख दी थी.

परिजन के साथ नायकप्पा. (ETV Bharat)

असफलता से मिली सफलताः

नायकप्पा की सफलता की राह आसान नहीं थी. प्री-यूनिवर्सिटी (पीयूसी) के दूसरे वर्ष में वे गणित में फेल हो गए. जिससे वह बहुत दुखी हो गये. इससे विचलित हुए बिना, उन्होंने कला संकाय में प्रवेश लिया. पीयूसी पास की और बाद में बीए, बी.एड और एमए की पढ़ाई पूरी की.

नायकप्पा ने कहा, "बचपन में ही मैं भारतीय सेना में भर्ती होना चाहता था, जब मैंने विज्ञान विषय में पीयूसी में दाखिला लिया था, लेकिन गणित में फेल होना मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था. इससे मुझे बहुत दुख हुआ. मैंने दोबारा कला संकाय में परीक्षा दी और पास हो गया. उसके बाद मैंने कला में ही अपनी डिग्री पूरी की."

मां ने दी हिम्मत:

नायकप्पा कहते हैं कि उनकी मां के शब्दों ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. "जब मैंने लगभग 28 नौकरियों के लिए आवेदन किया और किसी में सफलता नहीं मिली, तो मेरी मां रो पड़ीं. मुझसे कहा कि सरकारी नौकरी जरूर मिलनी चाहिए ताकि उनके चाचाओं के त्याग का सम्मान हो सके. तब मां ने कहा था कि 'चिंता मत करो, तुम्हें सरकारी नौकरी मिल जाएगी.' मैंने मां से वादा किया था कि सरकारी नौकरी लेकर रहूंगा."