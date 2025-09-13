ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: हासन में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, अनियंत्रित ट्रक भीड़ में घुसा, 9 की मौत, 20 से ज्यादा घायल

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रक अरकलगुड की तरफ से आ रहा था, तभी उसकी टक्कर एक बाइक से हो गई, जिससे ट्रक अनियंत्रित हो गया और भीड़ में जा घुसा. ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया. उन्होंने बताया कि ट्रक के नीचे दबने से मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई

जानकारी के मुताबिक एक कंटेनर वाहन हासन से होलेनरसीपुर की ओर जा रहा था और बाइक को टक्कर मारने से बचने के लिए वाहन जुलूस में घुस गया. इस मामले पर आईजीपी बोरलिंगैया ने बताया कि शुक्रवार रात 8 बजे से 8:45 बजे के बीच मोसले होसल्ली में एक टैंकर लॉरी लापरवाही से गणपति विसर्जन जुलूस में घुस गई. इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और ड्राइवर भी घायल हो गया. 6 ग्रामीणों और मोसाले होसाहल्ली सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि मृतकों में ज्यादातर लड़के हैं.

हासन: कर्नाटक के हासन में शुक्रवार रात एक हादसा हो गया है. यहां गणेश विसर्जन के दौरान एक अनियंत्रित ट्रक भीड़ में जा घुसा, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा भी की है. उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मुझे यह खबर सुनकर गहरा दुख हुआ है कि हासन में गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों को एक लॉरी ने कुचल दिया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. मैं प्रार्थना करता हूं कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले और घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं. सरकार मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देगी. सरकार इस घटना में घायल हुए लोगों के इलाज का खर्च वहन करेगी. यह बहुत ही दुखद क्षण है. आइए हम सभी दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हों.

केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने पोस्ट किया

वहीं, केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री और राज्य के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि हासन तालुक के मोसाले होसल्ली में गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान हुई भीषण दुर्घटना की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह बेहद दुखद है कि गणपति जुलूस के दौरान एक ट्रक की चपेट में आने से भक्तों की जान चली गई. यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवारों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें. मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. राज्य सरकार घायलों को सर्वोत्तम निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए कदम उठाए.

