कर्नाटक: हासन में गणेश विसर्जन के दौरान हादसा, अनियंत्रित ट्रक भीड़ में घुसा, 9 की मौत, 20 से ज्यादा घायल
हादसा उस समय हुआ जब ट्रक की बाइक से टक्कर हो गई और ट्रक अनियंत्रित होकर भीड़ में जा घुसा. विस्तार से पढ़ें.
Published : September 13, 2025 at 7:00 AM IST
हासन: कर्नाटक के हासन में शुक्रवार रात एक हादसा हो गया है. यहां गणेश विसर्जन के दौरान एक अनियंत्रित ट्रक भीड़ में जा घुसा, जिससे 9 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया.
जानकारी के मुताबिक एक कंटेनर वाहन हासन से होलेनरसीपुर की ओर जा रहा था और बाइक को टक्कर मारने से बचने के लिए वाहन जुलूस में घुस गया. इस मामले पर आईजीपी बोरलिंगैया ने बताया कि शुक्रवार रात 8 बजे से 8:45 बजे के बीच मोसले होसल्ली में एक टैंकर लॉरी लापरवाही से गणपति विसर्जन जुलूस में घुस गई. इस घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और ड्राइवर भी घायल हो गया. 6 ग्रामीणों और मोसाले होसाहल्ली सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 इंजीनियरिंग छात्रों की मौत हो गई. उन्होंने बताया कि मृतकों में ज्यादातर लड़के हैं.
मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि ट्रक अरकलगुड की तरफ से आ रहा था, तभी उसकी टक्कर एक बाइक से हो गई, जिससे ट्रक अनियंत्रित हो गया और भीड़ में जा घुसा. ट्रक ने कई लोगों को कुचल दिया. उन्होंने बताया कि ट्रक के नीचे दबने से मौके पर ही चार लोगों की मौत हो गई
ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಗಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದವರ ಮೇಲೆ ಲಾರಿ ಹರಿದು ಹಲವರು ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿ, ಸುಮಾರು 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಅತೀವ ದುಃಖವಾಯಿತು.— Siddaramaiah (@siddaramaiah) September 12, 2025
ಮೃತರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಗಾಯಾಳುಗಳು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖರಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ…
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है. उन्होंने मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे की घोषणा भी की है. उन्होंने सोशल मीडिया 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि मुझे यह खबर सुनकर गहरा दुख हुआ है कि हासन में गणेश विसर्जन जुलूस में शामिल लोगों को एक लॉरी ने कुचल दिया, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. मैं प्रार्थना करता हूं कि मृतकों की आत्मा को शांति मिले और घायल जल्द से जल्द ठीक हो जाएं. सरकार मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपये का मुआवजा देगी. सरकार इस घटना में घायल हुए लोगों के इलाज का खर्च वहन करेगी. यह बहुत ही दुखद क्षण है. आइए हम सभी दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों के साथ खड़े हों.
I am deeply shocked to hear the news of a horrific accident during the Ganapati immersion procession at Mosalehosahalli in Hassan Taluk, where several people lost their lives and more than 20 were seriously injured. It is extremely saddening that devotees lost their lives after…— ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ | HD Kumaraswamy (@hd_kumaraswamy) September 12, 2025
केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने पोस्ट किया
वहीं, केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री और राज्य के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने इस हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि हासन तालुक के मोसाले होसल्ली में गणपति विसर्जन जुलूस के दौरान हुई भीषण दुर्घटना की खबर सुनकर मुझे गहरा सदमा लगा है, जिसमें कई लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. यह बेहद दुखद है कि गणपति जुलूस के दौरान एक ट्रक की चपेट में आने से भक्तों की जान चली गई. यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है. ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और शोकाकुल परिवारों को यह दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें. मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. राज्य सरकार घायलों को सर्वोत्तम निःशुल्क उपचार प्रदान करने के लिए कदम उठाए.
पढ़ें: गुजरात में बड़ा हादसा : पावागढ़ पहाड़ी मंदिर में कार्गो रोपवे का तार टूटा, छह लोगों की मौत
महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन के दौरान 9 की डूबने से मौत, 12 लापता