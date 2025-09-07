बाइक, कार और ट्रक की टक्कर में तीन भाइयों की मौत, एक बाइक पर जा रहे थे चार नाबालिग
कर्नाटक में चार लड़के बाइक पर जा रहे थे, तभी बेंगलुरु से तलावड़ी जा रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी.
Published : September 7, 2025 at 3:07 PM IST
चामराजनगर: कर्नाटक के चामराजनगर में शनिवार को दर्दनाक हादसा हुआ. एक ट्रक, कार और बाइक की टक्कर में सड़क पर अफरातफरी मच गई. इस भीषण दुर्घटना में तीन भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई. एक अन्य लड़के का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने तीनों वाहनों का जब्त कर लिया. एक साथ तीन भाइयों की मौत से माहौल गमगीन हो गया.
क्या है घटनाः
चामराजनगर के गेलपुर बाईपास के पास यह हादसा हुआ. शनिवार को चार लड़के बाइक पर सवार थे. तभी बेंगलुरु से तलावड़ी जा रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी. बाइक, ट्रक के नीचे फंस गई.
इस घटना में एक लड़के की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दो अन्य लड़कों की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने बताया कि एक अन्य लड़का घायल है और उसका इलाज चल रहा है.
मृतकों के नामः
घाना में चामराजनगर के के.पी. मोहल्ला निवासी मेरान (10) की मौके पर ही मौत हो गई. मेरान के बड़े भाई फैजल और रियास, जिनकी हालत गंभीर थी ने मैसूर के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. एक अन्य लड़के अदन पाशा का इलाज चल रहा है.
पुलिस ने बताया कि घटना में कार चालक श्रीकांत (22) और मणिकांत (45) दोनों घायल हो गए और उनका इलाज सीआईएमएस अस्पताल में चल रहा है. कार में सवार लोग, जो मूल रूप से सोलापुर के रहने वाले थे, एक निजी टैक्सी से तमिलनाडु के तलावड़ी जा रहे थे.
पुलिस ने दर्ज किया केसः
चामराजनगर जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. बी.टी. कविता ने घटनास्थल का दौरा किया. आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली. चामराजनगर यातायात थाना पुलिस ने तीन वाहनों को जब्त कर मामला दर्ज कर लिया है.
इसे भी पढ़ेंः