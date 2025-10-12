ETV Bharat / bharat

'RSS की गतिविधियों पर लगाया जाए बैन', जानें किसने की अपील?, बच्चों-युवाओं पर नकारात्मकता भरने का लगाया आरोप

RSS की गतिविधियों पर बैन लगाने की मांग ( फाइल फोटो )

Published : October 12, 2025 at 4:11 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक की कांग्रेस सरकार राज्य भर के स्कूलों, पार्कों जैसे सरकारी स्थानों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की गतिविधियों पर प्रतिबंध की समीक्षा और कार्रवाई करने के लिए तैयार है. ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खड़गे ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखकर इस संबंध में अपील की है. खड़गे ने अनुरोध किया है कि सरकारी स्थानों पर आरएसएस की शाखाओं, संघिकों या बैठकों के नाम पर संचालित सभी प्रकार की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मामले की तुरंत समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. 'धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने का अधिकार'

मंत्री प्रियांक खड़गे के पत्र में विस्तार से बताया गया है, "संविधान, जिसमें अखंडता, समानता और एकता के मूल सिद्धांत शामिल हैं, हमें समुदाय में नफरत फैलाने वाली विभाजनकारी ताकतों को दबाने और देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखने का अधिकार देता है." उन्होंने आरोप लगाया, "राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नामक एक संगठन सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के साथ-साथ सार्वजनिक सरकारी मैदानों का इस्तेमाल नारे लगाने, बच्चों- युवाओं के मन में भारत की एकता और संविधान की आकांक्षाओं के विरुद्ध नकारात्मकता भरने के लिए कर रहा है."