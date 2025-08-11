ETV Bharat / bharat

कर्नाटक के मंत्री राजन्ना ने दिया इस्तीफा, वोटर लिस्ट को लेकर अपनी ही पार्टी पर उठाए थे सवाल - KARNATAKA MINISTER RESIGNS

राहुल गांधी के मतदाता सूची में धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान पर कांग्रेस को घेरने वाले कर्नाटक के मंत्री केएन राजन्ना ने इस्तीफा दे दिया है.

Karnataka Minister KN Rajanna resigns whose Remark on Voter List Irked Congress
कर्नाटक के मंत्री राजन्ना ने दिया इस्तीफा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 11, 2025 at 5:20 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक के सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना ने सोमवार को मंत्रिपरिषद से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने कथित तौर पर कांग्रेस आलाकमान के निर्देश के बाद मंत्री पद से इस्तीफा दिया. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के कट्टर समर्थक माने जाने वाले राजन्ना ने हाल ही में कहा था कि मतदाता सूची में अनियमितताएं कांग्रेस के शासन में हुईं.

कर्नाटक सरकार ने राज्यपाल से सहकारिता मंत्री केएन राजन्ना को मंत्रिपरिषद से तत्काल प्रभाव से हटाने की सिफारिश की थी. राज्यपाल ने सरकार की सिफारिश को मंजूर कर लिया है. इस संबंध में कर्नाटक के राज्यपाल के विशेष सचिव ने राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित करने का निर्देश दिया गया है.

हालांकि केएन राजन्ना के इस्तीफा का कारण अभी तक स्पष्ट है. कांग्रेस के सूत्रों का दावा है कि पार्टी नेता राहुल गांधी के मतदाता सूची में धोखाधड़ी के खिलाफ अभियान पर राजन्ना के बयान के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा.

राजन्ना की टिप्पणी से खफा कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने का निर्देश दिया था. राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री ने बताया कि आलाकमान ने केएन राजन्ना को पार्टी से निष्कासित करने का भी आदेश दिया है. बताया जा रहा है कि मंत्री राजन्ना ने इसके बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के निजी सचिव को त्यागपत्र सौंप दिया है.

इससे पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने विधानसभा की लॉबी में स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में इस संबंध में एक आपात बैठक की थी.

बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के अंतर्गत महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख से ज्यादा फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़ने के राहुल गांधी के खुलासे पर प्रतिक्रिया देते हुए राजन्ना ने कहा था कि जब मतदाता सूची तैयार की गई थी, तब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी और वह चुप बैठी रही. राजन्ना ने कहा था, "हमारी पार्टी के शासन में मतदाता सूची में अनियमितताएं हुईं, लेकिन हमारे नेता आपत्ति जताने के बजाय आंखें बंद करके चुपचाप बैठे रहे."

राजन्ना के इस बयान से न केवल कांग्रेस को शर्मिंदगी उठानी पड़ी बल्कि विपक्षी दलों को राहुल गांधी पर कटाक्ष करने का भी मौका मिल गया.

कांग्रेस की बेंगलुरु सेंट्रल जिला इकाई के अध्यक्ष ने बयान पर आपत्ति जताते हुए कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला, जो कर्नाटक के प्रभारी हैं, को पत्र लिखकर राजन्ना के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की थी.

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राजन्ना के दावों का कड़ा खंडन किया था और पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड का बचाव करते हुए विपक्ष पर राजन्ना के बयान का फायदा उठाने का आरोप लगाया था.

कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं: भाजपा
वहीं, केएन राजन्ना के मंत्री पद से इस्तीफा देने पर बीजेपी एमएलसी सीटी रवि ने कहा, "कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है. सिर्फ़ तानाशाही चलती है. अगर सच बोलोगे तो इस्तीफा देना पड़ेगा... वोटर लिस्ट में अतिरिक्त नाम हटाने का काम ऊपर से नहीं होता... अगर कोई गलती हुई है तो वो राज्य सरकार के अधिकारियों से हुई है, चुनाव आयोग, बीजेपी या पीएम मोदी से नहीं..."

