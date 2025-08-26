ETV Bharat / bharat

प्रेमिका के मुंह में केमिकल पाउडर ठूंसकर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार - KARNATAKA

कर्नाटक के मैसूर में पुलिस ने एक महिला की हत्या के आरोप में उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है.

प्रेमिका के मुंह में केमिकल पाउडर ठूंसकर हत्या
बेंगलुरु: कर्नाटक के मैसूर में एक 20 वर्षीय विवाहित महिला की उसके प्रेमी ने कथित तौर पर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक महिला के प्रेमी किसी बात को लेकर हुई तीखी बहस के बाद उसके मुंह में केमिकल पाउडर ठूंस दिया.पुलिस ने बताया कि यह घटना शनिवार को मैसूर के सालिगराम तालुक के भेर्या गांव के एक लॉज में हुई थी.

पीड़िता, जिसकी पहचान दर्शिता के रूप में हुई है, कथित तौर पर हुंसूर तालुक के गेरासनहल्ली गांव की निवासी थी. हालांकि, उसकी शादी केरल के एक व्यक्ति से हुई थी, फिर भी वह आरोपी के साथ अवैध संबंध में थी.

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश
पुलिस ने बताया कि उसने मामले में सिद्धाराजू को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ के दौरान आरोपी ने जांचकर्ताओं को गुमराह करने की कोशिश की और बताया कि महिला की मौत मोबाइल विस्फोट के कारण हुई है.

लंबे समय से प्रेम संबंध
कर्नाटक के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने प्रारंभिक जांच का हवाला देते हुए कहा कि पीड़िता लंबे समय से आरोपी के साथ रिश्ते में थी. हालांकि, हाल ही में उसने उससे बचना शुरू कर दिया था. इसके चलते सिद्धाराजू परेशान हो गया और दोनों के बीच झगड़ा हो गया.

लॉज में क्या हुआ?
लॉज में ठहरने के दौरान दर्शिता और सिद्धाराजू के बीच किसी बात को लेकर गरमागरम बहस हुई. इस दौरान उसने महिला के मुंह में एक केमिकल पाउडर ठूंस दिया और उसकी हत्या कर दी. उसकी मौत के बाद, आरोपी चिल्लाने लगा कि मोबाइल फोन फट गया. हालांकि, लॉज के कर्मचारियों को कमरे में कोई मोबाइल फोन नहीं मिला.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक जब कर्मचारियों ने सिद्धाराजू से कथित फोन के बारे में पूछा, तो उसने दावा किया कि उसने उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया था. बाद में पुलिस ने मोबाइल फोन की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला. उन्हें आरोपी पर शक हुआ और उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दी. अपनी जांच के आधार पर पुलिस ने सिद्धाराजू को अपराध कबूल करने के बाद गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी के साथ रिश्ते में थी महिला
मैसूर के पुलिस अधीक्षक विष्णुवर्धन एन ने कहा, "पीड़िता की शादी केरल में रहने वाले एक व्यक्ति से हुई थी, लेकिन वह आरोपी के साथ रिश्ते में थी. हम इस हत्या के पीछे के कारण की आगे जांच कर रहे हैं. उसने उसे मारने के लिए एक केमिकल पाउडर का इस्तेमाल किया, जिसकी प्रकृति का पता लगाने के लिए वर्तमान में फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम द्वारा जांच की जा रही है."

सालिगराम पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है. इस बीच केरल पुलिस ने बताया कि जब दर्शिता की सास सुमथा और देवर सूरज शुक्रवार शाम घर लौटे, तो उन्होंने पाया कि महिला और उसकी बेटी सोने के गहने और नकदी के साथ गायब थीं.

सुमथा ने दर्शिता से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. बाद में उन्होंने कन्नूर के इरिकुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जहां चोरी का मामला दर्ज किया गया. जब पुलिस ने कर्नाटक में दर्शिता के रिश्तेदारों से संपर्क किया, तो उन्होंने बताया कि वह बेटी को उसके माता-पिता को सौंपने के बाद कन्नूर वापस जा रही थी. हालांकि, उसका फोन बंद था.

