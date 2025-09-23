कर्नाटक के सिने प्रेमियों को झटका! 200 रुपये ज्यादा टिकट के दाम नहीं करने के आदेश पर रोक
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मूवी टिकट की कीमत 200 रुपये तक सीमित करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी.
Published : September 23, 2025 at 5:13 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के सिनेमा प्रेमियों को हाईकोर्ट ने झटका दिया है. उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स में टिकट की कीमत 200 रुपये तय की गई थी. न्यायमूर्ति रवि होसामनी ने मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और होम्बले फिल्म्स सहित कुछ निर्माताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर अंतरिम आदेश पारित किया.
राज्य सरकार के 12 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी. इनकी बड़े बजट की फिल्म 'कंटारा चैप्टर 1' दो अक्टूबर को रिलीज होने वाली है. याचिकाकर्ताओं ने सरकार के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया था कि नियम 55 (6) का प्रावधान कर्नाटक सिनेमा विनियमन अधिनियम के विपरीत है और संविधान के अनुच्छेद 14 (कानून के समक्ष समानता का अधिकार), 19 (1) (जी) (किसी भी व्यवसाय का अभ्यास करने का अधिकार) का उल्लंघन करता है.
एसोसिएशन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि कर्नाटक सिनेमा विनियमन अधिनियम के तहत राज्य सरकार के पास मूल्य निर्धारण का कोई अधिकार नहीं है. इसके अलावा, यह अधिसूचना उन मल्टीप्लेक्स मालिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है जिन्होंने सिनेमा हॉल बनाने पर भारी रकम खर्च की है.
सरकार ने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि सिनेमा को समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ और किफायती बनाना ज़रूरी है. उसने यह भी तर्क दिया कि उसे सिनेमा हॉल की कीमतों को नियंत्रित करने का अधिकार है. कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स, जिसके अनुरोध पर यह सीमा तय की गई थी, ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि फिल्म टिकटों की सीमा तय करने से कन्नड़ फिल्म उद्योग को मदद मिलेगी.
