बेंगलुरु: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने सत्र न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें हत्या के मामले में एक नाबालिग को गलत तरीके से वयस्क मानकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. 13 साल बाद उसे जेल से रिहा करने का निर्देश दिया गया. उच्च न्यायालय ने कहा कि आरोपी द्वारा किए गए अपराध के लिए दोषसिद्धि सही थी, लेकिन चूंकि वह किशोर था, इसलिए उसकी सजा रद्द की जा रही है.

न्यायमूर्ति एस. सुनीत दत्ता यादव और न्यायमूर्ति रामचंद्र डी. हुद्दार की पीठ ने यादगीर निवासी चन्नप्पा की याचिका पर सुनवाई की. उसे अपनी बहन के पति की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था. पीठ ने कहा कि सत्र न्यायालय द्वारा किशोर को वयस्क मानकर उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाने का निर्णय अवैध है. पीठ ने किशोर न्याय बोर्ड को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया.

क्या कहा पीठ नेः

पीठ ने कहा, "इस मामले की सुनवाई शुरू से ही त्रुटिपूर्ण रही. अधिकारियों को निर्धारित नियमों का सख्ती से पालन करते हुए, पहले चरण में ही किशोर अपराधियों की पहचान करनी चाहिए. अगर अपराधी की उम्र को लेकर कोई संदेह है, तो मजिस्ट्रेट अदालत को उसकी गिरफ्तारी का आदेश देते समय उसकी दोबारा पुष्टि करनी चाहिए. याचिकाकर्ता पहले ही हत्या के जुर्म में 13 साल जेल की सज़ा काट चुका है. इसलिए, किशोर न्याय (बालकों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 15 के तहत किशोर न्याय बोर्ड द्वारा नए सिरे से सुनवाई की कोई आवश्यकता नहीं है."

क्या है मामलाः

भीमराया ने याचिकाकर्ता चन्नप्पा की बहन से उसके परिवार की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया था. इससे नाराज होकर 16 वर्षीय चेन्नप्पा ने एक अन्य आरोपी सैबन्ना के साथ मिलकर अप्रैल 2011 में यादगीर जिले के हलीसागर में भीमराया की हत्या कर दी. मामले की सुनवाई पूरी होने से पहले ही आरोपी सैबन्ना की मृत्यु हो गई. इस प्रकार, सैबन्ना के खिलाफ आरोप हटा दिए गए.

मामले की सुनवाई करने वाली यादगीर सत्र अदालत ने चन्नप्पा को वयस्क माना. सुनवाई के बाद 2018 में उसे आजीवन कारावास और 2 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. चन्नप्पा ने इस सजा को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी और सजा को रद्द करने का अनुरोध किया था.

इसे भी पढ़ेंः