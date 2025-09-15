ETV Bharat / bharat

'राज्य सरकार के आयोजित...', कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज की बानू मुश्ताक के आमंत्रण पर दर्ज याचिका

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने सोमवार को पूर्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद प्रताप सिम्हा और अन्य द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 22 सितंबर को मैसूर दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका बानू मुश्ताक को आमंत्रित करने के फैसले को चुनौती दी गई थी.

मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ ने राज्य सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा, "हम यह स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हैं कि राज्य सरकार द्वारा आयोजित किसी समारोह का उद्घाटन किसी अन्य धर्म के व्यक्ति द्वारा करना याचिकाकर्ताओं के किसी कानूनी या संवैधानिक अधिकार या संविधान में निहित किसी भी मूल्य का उल्लंघन होगा. इसलिए, याचिकाएं खारिज की जाती हैं."

मैसूर दशहरा को हिंदू धर्म के रीति-रिवाजों का अभिन्न अंग घोषित का आग्रह

बता दें कि मामले में प्रताप और तीन अन्य - एच एस गौरव, टी गिरीशकुमार और आर सौम्या ने अलग-अलग जनहित याचिकाएं दायर की थीं और अदालत से अनुरोध किया था कि वह राज्य सरकार को निर्देश दे कि वह बानू मुश्ताक को दिया गया निमंत्रण वापस ले, क्योंकि वह मुस्लिम हैं. साथ ही दशहरा उत्सव को हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार आयोजित करने की अनुमति दे. याचिकाकर्ताओं ने मैसूर दशहरा को हिंदू धर्म के रीति-रिवाजों का अभिन्न अंग घोषित करने का भी आग्रह भी किया था.