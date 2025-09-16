ETV Bharat / bharat

कर्नाटक हाई कोर्ट ने मालूर विधानसभा क्षेत्र के नतीजे रद्द किए, दोबारा मतगणना का दिया आदेश

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को कोलार जिले के मालूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस विधायक के वाई नानजेगौड़ा के चुनाव को रद्द कर दिया. साथ ही कोर्ट ने 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों में डाले गए मतों की 4 हफ्ते के अंदर दोबारा गणना करने का आदेश दिया है.

अदालत ने सुनवाई के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग (सीईसी) को अगले चार हफ्तों के भीतर पुनर्मतगणना कराने और नतीजे घोषित करने का निर्देश दिया है. यह फैसला जस्टिस आर देवदास की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनाया, जो भाजपा के केएस मंजूनाथ गौड़ा द्वारा दायर एक चुनाव याचिका पर सुनवाई कर रही थी. केएस मंजूनाथ नंजेगौड़ा से चुनाव हार गए थे. याचिका में मतगणना प्रक्रिया के दौरान अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था.

लगभग दो साल की सुनवाई के बाद, अदालत ने पुनर्मतगणना के पक्ष में फैसला सुनाया और नंजेगौड़ा के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया. हालांकि, नानजेगौड़ा के वकील की याचिका पर कार्रवाई करते हुए, हाई कोर्ट ने विधायक सीट को 'अमान्य' घोषित करने वाले अपने ही आदेश पर 30 दिनों के लिए रोक लगा दी है. इस अंतरिम राहत से कांग्रेस विधायक को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मिल गया है.

यदि सुप्रीम कोर्ट इस अवधि के भीतर हस्तक्षेप नहीं करता है, तो विधायक सीट अमान्य हो जाएगी और पुनर्मतगणना होगी. इसी प्रकार, यदि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा देता है, तो विधायक सीट को लेकर कोई समस्या नहीं होगी.

अदालत ने कोलार जिला निर्वाचन अधिकारी वेंकटराजू को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्या मलूर निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना प्रक्रिया की फुटेज वाली हार्ड डिस्क एम. आइकिया बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त की गई थी. कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी को एक हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा है.