कर्नाटक हाई कोर्ट ने मालूर विधानसभा क्षेत्र के नतीजे रद्द किए, दोबारा मतगणना का दिया आदेश

लगभग दो साल की सुनवाई के बाद अदालत ने दोबारा मतगणना के पक्ष में फैसला सुनाया.

Karnataka HC cancels Malur assembly constituency results
कर्नाटक हाईकोर्ट ने मालूर विधानसभा क्षेत्र के नतीजे रद्द किए (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2025 at 7:17 PM IST

3 Min Read
बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को कोलार जिले के मालूर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले कांग्रेस विधायक के वाई नानजेगौड़ा के चुनाव को रद्द कर दिया. साथ ही कोर्ट ने 2023 के राज्य विधानसभा चुनावों में डाले गए मतों की 4 हफ्ते के अंदर दोबारा गणना करने का आदेश दिया है.

अदालत ने सुनवाई के दौरान केंद्रीय चुनाव आयोग (सीईसी) को अगले चार हफ्तों के भीतर पुनर्मतगणना कराने और नतीजे घोषित करने का निर्देश दिया है. यह फैसला जस्टिस आर देवदास की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनाया, जो भाजपा के केएस मंजूनाथ गौड़ा द्वारा दायर एक चुनाव याचिका पर सुनवाई कर रही थी. केएस मंजूनाथ नंजेगौड़ा से चुनाव हार गए थे. याचिका में मतगणना प्रक्रिया के दौरान अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था.

लगभग दो साल की सुनवाई के बाद, अदालत ने पुनर्मतगणना के पक्ष में फैसला सुनाया और नंजेगौड़ा के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया. हालांकि, नानजेगौड़ा के वकील की याचिका पर कार्रवाई करते हुए, हाई कोर्ट ने विधायक सीट को 'अमान्य' घोषित करने वाले अपने ही आदेश पर 30 दिनों के लिए रोक लगा दी है. इस अंतरिम राहत से कांग्रेस विधायक को सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार मिल गया है.

यदि सुप्रीम कोर्ट इस अवधि के भीतर हस्तक्षेप नहीं करता है, तो विधायक सीट अमान्य हो जाएगी और पुनर्मतगणना होगी. इसी प्रकार, यदि सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा देता है, तो विधायक सीट को लेकर कोई समस्या नहीं होगी.

अदालत ने कोलार जिला निर्वाचन अधिकारी वेंकटराजू को यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्या मलूर निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना प्रक्रिया की फुटेज वाली हार्ड डिस्क एम. आइकिया बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त की गई थी. कोर्ट ने निर्वाचन अधिकारी को एक हलफनामा प्रस्तुत करने को कहा है.

क्या है पूरा मामला
पिछले विधानसभा चुनाव में, मालूर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार केवाई नंजेगौड़ा ने जीत हासिल की थी. इस पर सवाल उठाने वाले याचिकाकर्ता ने कहा कि, मतगणना केंद्र पर चुनाव लड़ने वाले सभी 15 उम्मीदवारों के एजेंटों के लिए उचित व्यवस्था नहीं की गई थी. मतगणना एक ही कमरे में होनी चाहिए थी, लेकिन मतगणना दो अलग-अलग कमरों में की गई.

इससे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों और चुनाव आयोग द्वारा जारी नियमों का उल्लंघन हुआ. इसलिए, नंजेगौड़ा को विजयी उम्मीदवार घोषित करने के चुनाव आयोग के फैसले को रद्द किया जाना चाहिए. साथ ही, उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र में मतों की पुनर्गणना का निर्देश देने का भी अनुरोध किया.

2023 के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार केएस मंजूनाथ गौड़ा 248 मतों से हारे
2023 के चुनाव में, भाजपा उम्मीदवार के.एस. मंजूनाथ गौड़ा कांग्रेस उम्मीदवार के.वाई. नंजेगौड़ा से 248 मतों के अंतर से हार गए थे.

