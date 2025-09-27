कर्नाटक हाईकोर्ट ने गोकर्ण गुफा में मिली रूसी महिला को बच्चों संग रूस जाने की अनुमति दी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने इजराइली नागरिक ड्रोर श्लोमो गोल्डस्टीन की याचिका पर फैसला सुनाया. गोल्डस्टीन बच्चों के पिता होने का दावा करते हैं.
Published : September 27, 2025 at 1:02 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को उत्तर कन्नड़ जिले में गोकर्ण गुफा में निर्धारित समय से अधिक समय तक रहने वाली रूसी महिला और उसके दो बच्चों को रूस वापस भेजने के लिए आवश्यक यात्रा दस्तावेज उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी है.
न्यायमूर्ति बी एम श्याम प्रसाद की अध्यक्षता वाली पीठ ने बच्चों के पिता होने का दावा करने वाले ड्रोर श्लोमो गोल्डस्टीन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस निर्देश के साथ याचिका का निपटारा कर दिया. गुफा में रह चुकी महिला और बच्चे रूस से परमिट लेकर भारत आए थे, लेकिन वे निर्धारित समय से अधिक समय तक यहां ठहरे. इसलिए रूस सरकार को सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराए. साथ ही, बच्चों की माँ ने भी बच्चों के साथ रूस लौटने का अनुरोध किया है.
इसके अलावा रूसी सरकार ने भी माँ और बच्चों को अपने देश लाने के निर्देश दिए हैं. इसलिए, तीनों को जल्द से जल्द वापस भेजा जाना चाहिए. केंद्र सरकार इसके लिए सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए, ऐसा पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया.
इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामत ने दलील दी कि बच्चे की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट की जाँच के बाद माँ और बच्चे के मूल देश को सूचित कर दिया गया है. इसे ध्यान में रखते हुए रूसी सरकार ने उन्हें आपातकालीन यात्रा दस्तावेज (ईटीडी) जारी कर दिए हैं. साथ ही यह ईटीडी 25 सितंबर, 2025 से 9 अक्टूबर तक ही मान्य होगा. इसलिए, उन्होंने पीठ से माँ और बच्चों को जल्द से जल्द रूस भेजने के लिए एक्जिट परमिट जारी करने का अनुरोध किया.
इसके अलावा माँ रूसी पासपोर्ट पर भारत आई थी और निर्धारित समय से अधिक समय तक यहीं रही. उन्होंने पीठ को बताया कि वह सीमित यात्रा परमिट के साथ भारत से दूसरे देश गई और वापस भारत लौट आई. याचिकाकर्ता की दलील का जवाब देते हुए केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि केंद्र सरकार के पास विदेश से भारत आने वाले नागरिकों को निर्वासित करने का अधिकार है. अगर वे निर्धारित समय से अधिक समय तक रुकते हैं. हालाँकि, इस मामले में माँ अपने बच्चों के साथ देश लौट रही हैं, जो माँ के हित का मामला है. उन्होंने पीठ से कहा कि इस प्रक्रिया को डिपोर्टेशन नहीं कहा जा सकता.
याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी, 'याचिकाकर्ता केवल दूसरे बच्चे के लिए जिम्मेदार है. हालांकि, वह लंबे समय से मां और दोनों बच्चों का पालन-पोषण कर रहा है और उनकी भलाई का ख्याल रख रहा है. इसलिए, मां और बच्चों को याचिकाकर्ता के साथ भेजा जाना चाहिए.'