कर्नाटक HC का फैसला: मूवी टिकट 200 रुपये तक सीमित रखने के फैसले पर लगी रोक हटाने से इनकार
KFCC ने एकल न्यायाधीश पीठ द्वारा जारी स्थगन आदेश को हटाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया था.
Published : September 30, 2025 at 8:39 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के सिने प्रेमियों के लिए उम्मीद भरी खबर है. हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार और मल्टीप्लेक्स मालिकों के बीच चल रही टिकट दर विवाद पर अहम फैसला सुनाया है. हालांकि फिलहाल सरकार द्वारा 200 रुपये की तय की गई टिकट की सीमा लागू नहीं होगी, लेकिन आगे चलकर अगर सरकार का आदेश सही पाया गया तो दर्शकों को अधिक वसूली गई रकम लौटानी पड़ेगी.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल में टिकट की कीमत 200 रुपये तक सीमित करने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने वाले एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया. हालांकि, कोर्ट ने मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन को निर्देश दिया कि वे टिकट बिक्री से प्राप्त राशि का लेखा-जोखा रखें और मूल याचिका के निपटारे तक हर महीने की 15 तारीख से पहले इसे सरकार को सौंप दें.
अदालत ने यह भी कहा कि यदि एकल न्यायाधीश की पीठ, राज्य सरकार के फिल्म टिकटों की कीमत 200 रुपये तक सीमित करने के फैसले को बरकरार रखती है तो मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल को टिकटों की बिक्री से एकत्र की गई अतिरिक्त राशि वापस करनी होगी. अदालत ने एसोसिएशन को यह भी निर्देश दिया कि वह सभी मल्टीप्लेक्स में फिल्म शुरू होने से पहले अपना आदेश दिखाए.
न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराजू और न्यायमूर्ति राजेश राय की उच्च न्यायालय की पीठ ने यह आदेश कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स (केएफसीसी), कन्नड़ फिल्म निर्माता संघ, कन्नड़ समर्थक संगठनों और 33 व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया. जिसमें, एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी.
इससे पहले, केएफसीसी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील ने तर्क दिया कि अगर टिकट की कीमतें कम हों, तो ज़्यादा लोग फिल्में देखेंगे और केएफसीसी का वर्षों से यही अनुभव रहा है. सरकार ने जनहित को ध्यान में रखते हुए फिल्म टिकटों की अधिकतम कीमत तय करने का फैसला किया है.
कर्नाटक सरकार ने पिछले महीने एक अधिसूचना जारी कर टिकटों की अधिकतम कीमत 200 रुपये तय की थी. मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह व्यापार करने के अधिकार और समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है. उनकी दलीलों को मानते हुए, एकल पीठ ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी.
