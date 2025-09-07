ETV Bharat / bharat

राज्यपाल ने कर्नाटक विधान परिषद के लिए चार सदस्यों को नामित किया

कर्नाटक के राज्यपाल ने कर्नाटक विधान परिषद के लिए चार व्यक्तियों को नामित किया है.

Karnataka Governor Thaawar Chand Gehlot
कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत (file photo-ETV Bharat)
बेंगलुरु: कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने कर्नाटक विधान परिषद के लिए चार व्यक्तियों को नामित किया है. इस बारे में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार सचिवालय (चुनाव) द्वारा रविवार को जारी एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है. इसके मुताबिक राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 171 (3) (ई) के तहत इन लोगों को नामित किया है.

जानिए किनको किया गया नामित
चिकमंगलूर जिले के बेगाने पोस्ट के गोपाल एम. कृष्णा की पत्नी डॉ. आरती कृष्णा को परिषद के लिए नामित किया गया है. वह श्रृंगेरी तालुक से हैं. उनके साथ, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय हनमप्पा के पुत्र एफ.एच. जक्कप्पनवर को नामांकित किया गया है. वह हुबली के हेगेरी में जयभीम निलाया में रहते हैं. तीसरे नामित में शिवकुमार के.हैं, जो ए. कृष्णप्पा के पुत्र हैं और मैसूरु के श्रीरामपुरा फर्स्ट स्टेज में रहते हैं.

शेष कार्यकाल के लिए नामांकन
तीन नए मनोनयनों के अलावा राज्यपाल ने न्यायिक लेआउट, कनकपुरा रोड, बेंगलुरु के रमेश बाबू को भी विधान परिषद के लिए नामित किया है. उनका कार्य उनके पूर्ववर्ती के शेष कार्यकाल के लिए है, जो 21 जुलाई, 2026 तक चलेगा.

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 74 और धारा 156(2) के तहत जारी अधिसूचना में कहा गया है कि नियुक्तियां संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार की गई हैं. यह आदेश कर्नाटक के राज्यपाल के नाम से जारी किया गया तथा इस पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (चुनाव) के अवर सचिव मधु ए.सी. के हस्ताक्षर हैं.

कर्नाटक में राज्य विधान परिषद की तीन सीटें (सी.पी. योगीश्वर, यू.बी. वेंकटेश और प्रकाश राठौड़) अक्टूबर 2024 में और चौथी सीट (के.ए. थिप्पेस्वामी) जनवरी 2025 में खाली हो गई थीं.

क्षेत्रीय समीकरण साधने का प्रयास
वहीं सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अब जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण को संतुलित करने के साथ-साथ विभिन्न गुटों के अनुरोधों को पूरा करने के लिए इन सदस्यों को चुना.

मैसूर के वरिष्ठ पत्रकार शिवकुमार के (एससी-दक्षिणपंथी) को भाजपा नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी के मुकाबले में चुना गया. हुबली-धारवाड़ से दलित नेता एफ.एच. जक्कप्पनवर (एससी-दक्षिणपंथी) को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रमुख मल्लकार्जुन खड़गे ने समर्थन दिया. जबकि नायडू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस प्रवक्ता रमेश बाबू (ओबीसी) को आईटी मंत्री प्रियांक खड़गे का समर्थन प्राप्त था और कर्नाटक एनआरआई फोरम की उपाध्यक्ष आरती कृष्णा (वोक्कालिगा) ​​उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार की पसंद थीं, क्योंकि वह इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की सक्रिय सदस्य हैं.

