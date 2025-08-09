Essay Contest 2025

कर्नाटक में वोट चोरी के आरोपों की जांच, सिद्धारमैया ने कहा, 'भाजपा ने किए गलत काम' - VOTERS LIST MANIPULATIONS

मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉ डिपार्टमेंट की सिफारिश के आधार पर सरकार इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू करेगी.

Rahul Gandhi and Karnataka Chief Minister Siddaramaiah
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (फाइल फोटो) (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2025 at 5:20 PM IST

3 Min Read

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शनिवार को कहा कि राज्य का लॉ डिपार्टमेंट (विधि विभाग) वोट चोरी के आरोपों की जांच कर रहा है और उसकी सिफारिशों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री का यह बयान लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा शुक्रवार को कर्नाटक कांग्रेस सरकार से मतदाता सूची में हेराफेरी की जांच करने का आग्रह करने के बाद आया है.

सिद्धारमैया ने मैसूर में संवाददाताओं से कहा कि, राहुल गांधी ने राज्य सरकार से कर्नाटक में फर्जी मतदाताओं के नाम शामिल करने की जांच करने का आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि, वे आगामी बेंगलुरु नगर निकाय चुनावों से पहले इसकी जांच करेंगे. सीएम ने कहा कि, महाधिवक्ता को जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाएगा.

भाजपा के इस सवाल पर कि कांग्रेस एक साल से ज्यादा समय तक इस मुद्दे पर चुप क्यों रही. सिद्धारमैया ने कहा कि भाजपा ने ही ये सारे गलत काम किए हैं. उन्होंने कहा, "हमारे आंतरिक सर्वे के मुताबिक, हमें 16 सीटें जीतनी थीं, लेकिन हम केवल 9 ही जीत पाए. अब राहुल गांधी ने दस्तावेजों के साथ तथ्य प्रस्तुत किए हैं. राहुल गांधी ने जिन दस्तावेजों का जिक्र किया है, वे सभी चुनाव आयोग के पास हैं. उन्होंने सवाल किया कि, 80 लोगों का एक छोटे से कमरे में रहना कैसे संभव है."

जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस मामले में न्यायपालिका के हस्तक्षेप की मांग करते हैं. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ईवीएम और मतदाता सूचियों में अनियमितताओं की बात करती रही है. उन्होंने दावा किया कि, राहुल गांधी ने मीडिया के सामने जो दस्तावेज. पेश किए हैं, वे सभी असली हैं.

बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्रों में कथित फर्जी मतदाता सूची के राहुल गांधी द्वारा किए गए खुलासे के बाद, कांग्रेस ने शुक्रवार को कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है और मामले की गहन जांच की मांग की है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि अकेले महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में 1,00,250 फर्जी मतदाता जोड़े गए और इन्हीं फर्जी वोटों की मदद से भाजपा ने यह सीट जीती.

ऐसा माना जा रहा है कि सीईओ ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच शुरू कर दी है और बूथ स्तर के अधिकारियों (बीएलओ) को उन मतदाताओं के घर जाने को कहा है, जिन्हें राहुल गांधी ने फर्जी और अस्तित्वहीन बताया था.

ये भी पढ़ें: 'दिल्ली में दो लोग मिलने आए थे...160 सीटें जीतने की गारंटी दी' महाराष्ट्र चुनाव पर शरद पवार का खुलासा

