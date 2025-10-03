ETV Bharat / bharat

5.25 करोड़ रुपये के बीमा के लिए हत्या, छह आरोपी गिरफ्तार, हत्या को बनाया गया सड़क दुर्घटना जैसा

विजयनगर (कर्नाटक): कर्नाटक के होसापेटे पुलिस ने बीमा राशि के लालच में की गई हत्या का खुलासा करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने गंगाधर नामक व्यक्ति का 5.25 करोड़ रुपए का बीमा कराया और फिर इस राशि हड़पने के लिए उसकी हत्या की योजना बनाई. आरोपियों ने हत्या को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश भी की.

पुलिस ने मृतक की पहचान गंगाधर, निवासी कौलपेटे, होसापेटे के रूप में की है. गिरफ्तार आरोपियों में कृष्णप्पा, रवि गोसंगी (कोप्पल), अजेय, रियाज, योगराज सिंह और महिला आरोपी हुलीगम्मा (फर्जी पत्नी) शामिल हैं.

विजयनगर के पुलिस अधीक्षक एस. जहनवी ने बताया, “आरोपियों ने गंगाधर के नाम पर 5.25 करोड़ रुपये का बीमा कराया था और इस राशि के लालच में हत्या की योजना बनाई. बुधवार (1 अक्टूबर) को उन्हें मौत के घाट उतारकर जम्बुनाथ गांव के पास सड़क पर ले गए. उन्होंने एक पुरानी एक्सेल बाइक किराए पर ली, शव को बाइक पर रखा और अपनी कार से टकराकर इसे दुर्घटना का रूप दिया.”

पुलिस ने बताया कि “यदि यह वास्तव में दुर्घटना होती, तो बाइक की चाबी वाहन में या गिर जाती. लेकिन चाबी साइड बैग में मिलने पर शक हुआ. 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अपराध में इस्तेमाल कार और बाइक भी जब्त कर ली गई.”