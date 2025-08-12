चामराजनगर: कर्नाटक के चामराजनगर जिले में खाने की तलाश में सड़क पर आए एक जंगली हाथी के साथ फोटो खिंचवाने के चक्कर में एक व्यक्ति बाल-बाल बच गया था. इस घटना के बाद वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए नंजनगुड निवासी बसवराज पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है.

खाने की तलाश में सड़क पर आया एक जंगली हाथी एक ट्रक से गाजर का एक पैकेट खा रहा था, तभी बसवराज गाड़ी से उतरकर सेल्फी लेने की कोशिश करने लगा. इसी दौरान गुस्से में आए जंगली हाथी ने बसवराज को कुचलने की कोशिश की. गनीमत रही कि वह बाल-बाल बच गया.

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद बांदीपुर वन विभाग ने बसवराज का पता ढूंढा और उसे मौके पर लाया गया. इसके बाद उससे माफीनामा लिखवाकर जुर्माना लगाया.

बसवराज (ETV Bharat)

जंगली हाथी द्वारा हमला किये जाने के कारण बसवराज को मामूली खरोंचें आईं और वह हाथी द्वारा कुचले जाने से बाल-बाल बच गये. यह घटना 10 अगस्त को चामराजनगर जिले में स्थित बांदीपुर टाइगर रिजर्व में राष्ट्रीय राजमार्ग 67 पर हुई थी.

जानकारी के मुताबिक तमिलनाडु के ऊटी से गुंडलुपेट की ओर आते हुए, सफेद शर्ट पहने बसवराज ने सड़क किनारे जंगली हाथी को खड़ा देखा और उसकी तस्वीर लेने के लिए गाड़ी से नीचे उतर गया. इसी दौरान, एक कार हाथी के सामने से गुजरी और वह कार पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा. इसी बीच, हाथी ने बसवराज को देखा और उनका पीछा किया.

इस बारे में बात करते हुए घायल बसवराज ने कहा, "मैं बांदीपुर के एक मंदिर में गया था. वहां से लौटते समय मैंने एक हाथी देखा और उसके साथ सेल्फी लेने लगा. तभी हाथी दौड़ता हुआ आया और मुझे कुचलने की कोशिश की. किसी तरह मैं बच गया. लेकिन, किसी को भी ऐसा जोखिम लेने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए."

इस घटना के बाद बांदीपुर के सहायक वन संरक्षक (ACF) नवीन कुमार ने कहा था कि यह जंगली हाथी अक्सर बांदीपुर इलाके में सब्जियों से भरे वाहनों पर हमला करता है. इसलिए वाहन सवारों को वन विभाग के कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और अपने वाहनों से बाहर नहीं निकलना चाहिए.

