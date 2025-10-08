ETV Bharat / bharat

तुर्की बाजरा का 12 फीट ऊंचा पौधा, 3 फीट लंबी बाली, किसानों को अच्छे मुनाफे की उम्मीद

देश के किसान मानसून के मौसम में बाजरा की खेती करते हैं. वे स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बाजरे के बीज खरीदते हैं और उन्हें अपने खेतों में उगाते हैं. लेकिन रायचूर जिले के लिंगसुगुर तालुक के हिरेनागनूर (Hire Naganur) गांव के किसान प्रदीप गौड़ा ने कुछ नया करने का सोचा और एक एकड़ में तुर्की में उगाए जाने वाली बाजरे की किस्म के बीज बोए. इस फसल की अच्छी पैदावार हुई है और किसान को मुनाफे की उम्मीद है.

रायचूर (कर्नाटक): आमतौर पर बाजरे की फसल पांच से छह फुट ऊंची होती है. लेकिन कर्नाटक के रायचूर में एक किसान ने 12 फीट ऊंची तुर्की बाजरे की फसल उगाकर सबको चौंका दिया है. इस नए प्रयोग से किसान को अच्छे मुनाफे की उम्मीद है.

किसान प्रदीप गौड़ा ने बताया, "परंपरागत रूप से देश में उपलब्ध बाजरा की किस्में भी अच्छी उपज देती हैं. लेकिन तुर्की का बाजरा अतिरिक्त उपज देता है. हमारे देश में उपलब्ध बाजरे की फसल पांच से छह फीट ऊंची होती है. लेकिन इसका पौधा 12 फीट ऊंची होता है और इसकी बाली ही साढ़े तीन फीट लंबी होती है. इसलिए इसमें दाना ज्यादा होता है. इसकी पैदावार 10 से 15 क्विंटल प्रति एकड़ होती है."

उन्होंने बताया, "मैंने पहली बार कोप्पल के गंगावती में इस फसल को देखा था और मुझे इसके बीज ऑनलाइन मिले थे. विदेशी किस्म होने के कारण इसमें अलग-अलग तरह की दवा और खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ती. आप देश में उगने वाले बाजरे की तरह ही इसे उगा सकते हैं, जिसमें गोबर की खाद भी शामिल है. तुर्की बाजरे के बीज की कीमत 2 हजार रुपये प्रति किलो है, जो थोड़ा महंगा है, लेकिन मुनाफा भी ज्यादा है."

5 एकड़ तक विस्तार की योजना: लंबे पौधे वाले तुर्की बाजरे को देखकर आसपास के ग्रामीण भी हैरान हैं. कई लोग इसे उगाने के लिए आगे भी आए हैं. अगर कीमत उम्मीद के मुताबिक बढ़ती है, तो प्रदीप गौड़ा आने वाले दिनों में 5 एकड़ में इसकी खेती करने की योजना बना रहे हैं. इस प्रयोग से उम्मीद जगी है कि किसानों का जीवन खुशहाल होगा.

