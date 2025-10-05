ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: ऊर्जा मंत्री का ओएसडी और ड्राइवर रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार

कर्नाटक लोकायुक्त की टीम ने राज्य के ऊर्जा मंत्री के ओएसडी और ड्राइवर को रिश्वत लेते रंगेहाथ दबोच लिया.

Power Minister's OSD and driver arrested red-handed while accepting bribe
ऊर्जा मंत्री का ओएसडी और ड्राइवर रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार (प्रतीकात्मक फोटो-ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2025 at 4:46 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने राज्य के ऊर्जा मंत्री केजे जॉर्ज के विशेष कार्य अधिकारी (OSD) को बिजली कनेक्शन की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है.

लोकायुक्त के बयान के मुताबिक कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (KPTCL) के कार्यकारी अभियंता और ऊर्जा मंत्री के ओएसडी ज्योति प्रकाश (50) और उनके कार चालक नवीन (34) को 50,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया.

लोकायुक्त पुलिस ने ब्यादराहल्ली निवासी के एम अनंतराजू की शिकायत के बाद भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया.

Jyoti Prakash and Naveen
ज्योति प्रकाश और नवीन (ETV Bharat)

अपनी शिकायत में, अनंतराजू ने कहा कि उन्होंने एक ब्लॉक के निर्माण कार्य के लिए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन किया था. हालांकि, प्रकाश ने कथित तौर पर बिजली कनेक्शन की मंजूरी के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए एक लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी.

बयान में कहा गया कि शुरुआती मांग एक लाख रुपये की थी लेकिन आरोपी कथित तौर पर 50,000 रुपये में मामला निपटाने के लिए सहमत हो गया और और अपने ड्राइवर को उसकी ओर से यह राशि लेने को कहा.

शिकायत के आधार पर लोकायुक्त एसपी शिवप्रकाश देवराजू के नेतृत्व में एक टीम ने जाल बिछाया और नवीन को 50,000 रुपये लेते हुए पकड़ लिया. लोकायुक्त अधिकारियों ने 50,000 रुपये बरामद किए और प्रकाश और नवीन को गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच जारी है.

