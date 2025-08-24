ETV Bharat / bharat

'राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा बिहार के लिए गेम चेंजर', कर्नाटक के डिप्टी CM डीके शिवकुमार का दावा

वोटर अधिकार यात्रा लोकतंत्र, संविधान और जनता के हक की रक्षा का संदेश देती है. जिसे डीके शिवकुमार ने राष्ट्रीय आंदोलन बताया. पढ़ें पूरी खबर

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 24, 2025 at 8:54 PM IST

अररिया: बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा जारी है. रविवार को यात्रा का 8वां दिन है. कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने रविवार को बिहार के अररिया में वोटर अधिकार यात्रा में हिस्सा लिया और कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की यात्रा बिहार के लिए एक गेम-चेंजर साबित होगी.

वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए डीके शिव कुमार: डीके शिव कुमार ने कहा कि राहुल गांधी का दौरा बिहार के लिए एक बड़ा बदलाव लाएगा. हमें एक अवसर मिला है, और लोग इसे समझेंगे. राहुल गांधी ने कर्नाटक से बिहार तक जो मुद्दा उठाया है, वह राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है.

न्याय की लड़ाई लड़ रहे राहुल गांधी: डीके शिवकुमार ने कहा कि राहुल गांधी अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, वह संविधान द्वारा प्रदत्त आम आदमी के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह यात्रा केवल बिहार तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे देश में बदलाव की एक बड़ी शुरुआत है.

अधिकारों की रक्षा का संघर्ष: शिवकुमार ने कहा कि यह अभियान न तो किसी व्यक्ति विशेष का राजनीतिक स्वार्थ है और न ही सत्ता की होड़ का हिस्सा. यह संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों की रक्षा का संघर्ष है, जिसमें हर नागरिक की भागीदारी आवश्यक है. उनका कहना है कि जब लोकतंत्र कमजोर पड़ता है और नागरिक अधिकार खतरे में होते हैं, तब ऐसी यात्राएं लोकतंत्र को फिर से जीवंत करने का कार्य करती हैं.

तेजस्वी यादव से मिले डीके शिवकुमार: उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी मोहब्बत की दुकान चलाती है और भाजपा नेताओं को उसमें आकर देखना चाहिए, शायद इससे उनमें बदलाव आ जाए. इससे पहले शिवकुमार ने बिहार के पूर्णिया में शिवलिंग के दर्शन किए. इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर राजनीतिक चर्चा भी की.

राहुल गांधी एक सच्चे नेता: उन्होंने साफ किया है कि यह यात्रा भाजपा की तानाशाही राजनीति के खिलाफ जनता को जागरूक करने और चुनावी ईमानदारी की रक्षा के लिए निकाली जा रही है. इस यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भूमिका भी उल्लेखनीय है. शिवकुमार ने उन्हें एक सच्चे जननेता के रूप में चित्रित किया, जो न तो सत्ता की लालसा रखते हैं और न ही निजी हितों के लिए सक्रिय हैं. राहुल गांधी उन करोड़ों भारतीयों की आवाज बनकर उभरे हैं जिनकी आवाजें अक्सर हाशिए पर रह जाती हैं.

वोटर अधिकार यात्रा संवैधानिक आंदोलन बनी: उन्होंने कहा कि यह यात्रा केवल एक राजनीतिक आयोजन नहीं, बल्कि एक नैतिक और संवैधानिक आंदोलन बन चुकी है. यह नागरिकों को यह याद दिला रही है कि लोकतंत्र सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें सक्रिय भागीदारी, सवाल करने की आज़ादी और अधिकारों की सतत रक्षा शामिल है. वोटर अधिकार यात्रा देश को एक नई दिशा देने की ओर बढ़ रही है.

