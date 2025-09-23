ETV Bharat / bharat

कर्नाटक डिप्टी सीएम ने पितरों की मोक्ष के लिए गया में किया पिंडदान, बोले डीके शिवकुमार- बिहार में सरकार बदलेगी

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मंगलवार को मोक्ष नगरी गयाजी पहुंचे. कर्मकांड के बाद राजनीति पर भी अपनी राय रखी. पढ़ें खबर

DK Shivakumar In gaya
कर्मकांड करते डीके शिवकुमार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 23, 2025 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गया : कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मंगलवार को गयाजी पहुंचे. गयाजी पहुंचकर उन्होंने विष्णुपद में अपने समस्त पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान किया. पितरों के निमित्त पिंडदान कर कहा कि उन्हें काफी सुकून महसूस हुआ.

डीके शिवकुमार ने श्रद्धा और समर्पण भाव से अपने पितरों पिता, पितामह, प्रपितामह, नाना-नानी समेत समस्त पितरों के लिए पिंडदान किया. फल्गु, अक्षयवट और विष्णुपद में पिंडदान किया. वही, पंडों के खाता-बही में अपना नाम अंकित किया. उन्होंने एकदम शालीनता से पिंडदान किया, जो खास है.

DK Shivakumar In gaya
गया में डीके शिवकुमार (ETV Bharat)

कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि गयाजी आकर काफी खुश हूं. अपने समस्त पितरों के लिए पिंडदान का कर्मकांड किया. पिता, दादा समेत सभी पितरों के लिए पिंडदान किया. इस परंपरा को हर किसी को निभाना चाहिए. वहीं, विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह गए और वहां अलौकिक भगवान विष्णु के साक्षात चरण चिन्ह का दर्शन किया.

''मैं इस पवित्र स्थान पर आकर काफी खुश हूं. गया के बारे में मैंने सुना था. लाखों लोग यहां पहुंचते हैं. वे अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्मकांड करते हैं. चूंकि मैं पटना में एक बैठक के लिए बिहार आया हूं तो मैं इस मौके पर गया भी पहुंचा. मैं सभी पंडा का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरी सहायता की. मैंने अपने पितरों का कर्मकांड किया, जिससे मेरे परिवार की तरक्की हो.''- डीके शिवकुमार, उपमुख्यमंत्री, कर्नाटक

'बिहार में इस बार सत्ता बदलेगी' : वहीं, डीके शिवकुमार ने बिहार में आकर बड़ी राजनीतिक भविष्यवाणी कर दी. डीके शिवकुमार ने बिहार की राजनीति को लेकर कहा, कि इस बार यहां की सरकार बदलेगी. बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जीतेगा और सता में आएगा.

पिंडदान का कर्मकांड कराने वाले कर्नाटक क्षेत्र के गयापाल पंडा शिबू लाल भैया ने बताया कि, डीके शिवकुमार ने अपने समस्त पितरों के लिए पिंडदान करने के बाद कहा कि उन्हें काफी सुकून मिला है. दरअसल CWC की बैठक 24 सितंबर को पटना में होने वाली है. इसी बैठक में शामिल होने के लिए डीके शिवकुमार बिहार आए हैं.

ये भी पढ़ें :-

24 सितंबर को बिहार में पहली बार CWC की बैठक, सोनिया-राहुल-प्रियंका-खड़गे के साथ दिग्गज नेता होंगे शामिल

कांग्रेस कार्यसमिति में खड़गे से बोले राहुल गांधी- सख्ती से काम लीजिए

For All Latest Updates

TAGGED:

KARNATAKA DEPUTY CM DK SHIVAKUMARPIND DAAN IN GAYAकर्नाटक डिप्टी सीएम डीके शिवकुमारBIHAR NEWSDK SHIVAKUMAR IN GAYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में महिला वोटबैंक साधने के लिए कांग्रेस ने बदला गियर, राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका की एंट्री

'राहुल गांधी ने तेजस्वी को ठगा..' ऋतुराज सिन्हा बोले- 'कांग्रेस की यात्रा से RJD को हुआ नुकसान'

चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?

शाहाबाद-मगध फतह करने की अमित शाह की चाल, क्या भाजपा की जीत हो जाएगी सुपरहिट?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.