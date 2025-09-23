ETV Bharat / bharat

कर्नाटक डिप्टी सीएम ने पितरों की मोक्ष के लिए गया में किया पिंडदान, बोले डीके शिवकुमार- बिहार में सरकार बदलेगी

गया : कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मंगलवार को गयाजी पहुंचे. गयाजी पहुंचकर उन्होंने विष्णुपद में अपने समस्त पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान किया. पितरों के निमित्त पिंडदान कर कहा कि उन्हें काफी सुकून महसूस हुआ.

डीके शिवकुमार ने श्रद्धा और समर्पण भाव से अपने पितरों पिता, पितामह, प्रपितामह, नाना-नानी समेत समस्त पितरों के लिए पिंडदान किया. फल्गु, अक्षयवट और विष्णुपद में पिंडदान किया. वही, पंडों के खाता-बही में अपना नाम अंकित किया. उन्होंने एकदम शालीनता से पिंडदान किया, जो खास है.

गया में डीके शिवकुमार (ETV Bharat)

कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि गयाजी आकर काफी खुश हूं. अपने समस्त पितरों के लिए पिंडदान का कर्मकांड किया. पिता, दादा समेत सभी पितरों के लिए पिंडदान किया. इस परंपरा को हर किसी को निभाना चाहिए. वहीं, विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह गए और वहां अलौकिक भगवान विष्णु के साक्षात चरण चिन्ह का दर्शन किया.

''मैं इस पवित्र स्थान पर आकर काफी खुश हूं. गया के बारे में मैंने सुना था. लाखों लोग यहां पहुंचते हैं. वे अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्मकांड करते हैं. चूंकि मैं पटना में एक बैठक के लिए बिहार आया हूं तो मैं इस मौके पर गया भी पहुंचा. मैं सभी पंडा का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरी सहायता की. मैंने अपने पितरों का कर्मकांड किया, जिससे मेरे परिवार की तरक्की हो.''- डीके शिवकुमार, उपमुख्यमंत्री, कर्नाटक