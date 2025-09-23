कर्नाटक डिप्टी सीएम ने पितरों की मोक्ष के लिए गया में किया पिंडदान, बोले डीके शिवकुमार- बिहार में सरकार बदलेगी
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मंगलवार को मोक्ष नगरी गयाजी पहुंचे. कर्मकांड के बाद राजनीति पर भी अपनी राय रखी. पढ़ें खबर
Published : September 23, 2025 at 8:37 PM IST
गया : कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार मंगलवार को गयाजी पहुंचे. गयाजी पहुंचकर उन्होंने विष्णुपद में अपने समस्त पितरों के मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान किया. पितरों के निमित्त पिंडदान कर कहा कि उन्हें काफी सुकून महसूस हुआ.
डीके शिवकुमार ने श्रद्धा और समर्पण भाव से अपने पितरों पिता, पितामह, प्रपितामह, नाना-नानी समेत समस्त पितरों के लिए पिंडदान किया. फल्गु, अक्षयवट और विष्णुपद में पिंडदान किया. वही, पंडों के खाता-बही में अपना नाम अंकित किया. उन्होंने एकदम शालीनता से पिंडदान किया, जो खास है.
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि गयाजी आकर काफी खुश हूं. अपने समस्त पितरों के लिए पिंडदान का कर्मकांड किया. पिता, दादा समेत सभी पितरों के लिए पिंडदान किया. इस परंपरा को हर किसी को निभाना चाहिए. वहीं, विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह गए और वहां अलौकिक भगवान विष्णु के साक्षात चरण चिन्ह का दर्शन किया.
''मैं इस पवित्र स्थान पर आकर काफी खुश हूं. गया के बारे में मैंने सुना था. लाखों लोग यहां पहुंचते हैं. वे अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्मकांड करते हैं. चूंकि मैं पटना में एक बैठक के लिए बिहार आया हूं तो मैं इस मौके पर गया भी पहुंचा. मैं सभी पंडा का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मेरी सहायता की. मैंने अपने पितरों का कर्मकांड किया, जिससे मेरे परिवार की तरक्की हो.''- डीके शिवकुमार, उपमुख्यमंत्री, कर्नाटक
Visited the sacred Vishnupad Temple in Gaya today and offered my prayers to the divine. Standing before Lord Vishnu’s ancient footprint and seeing the devotion of countless pilgrims was truly humbling. May Lord Vishnu’s blessings always be with everyone. pic.twitter.com/V1PZBCItMv— DK Shivakumar (@DKShivakumar) September 23, 2025
'बिहार में इस बार सत्ता बदलेगी' : वहीं, डीके शिवकुमार ने बिहार में आकर बड़ी राजनीतिक भविष्यवाणी कर दी. डीके शिवकुमार ने बिहार की राजनीति को लेकर कहा, कि इस बार यहां की सरकार बदलेगी. बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जीतेगा और सता में आएगा.
पिंडदान का कर्मकांड कराने वाले कर्नाटक क्षेत्र के गयापाल पंडा शिबू लाल भैया ने बताया कि, डीके शिवकुमार ने अपने समस्त पितरों के लिए पिंडदान करने के बाद कहा कि उन्हें काफी सुकून मिला है. दरअसल CWC की बैठक 24 सितंबर को पटना में होने वाली है. इसी बैठक में शामिल होने के लिए डीके शिवकुमार बिहार आए हैं.
