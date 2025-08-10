नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया और उनसे वे दस्तावेज साझा करने को कहा है जिनके आधार पर उन्होंने आरोप लगाया था कि एक महिला ने दो बार मतदान किया.
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किए जाने के तुरंत बाद, चुनाव आयोग ने एक बार फिर उनसे कहा कि या तो वह कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र में वोट चोरी के अपने आरोपों को साबित करने के लिए एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करें या फिर "बेतुके" आरोप लगाने के लिए देश से माफी मांगें.
कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने राहुल गांधी से कहा कि ये दस्तावेज उनके कार्यालय को विस्तृत जांच करने में मदद करेंगे.
Chief Electoral Officer, Karnataka gives Lok Sabha LoP Notice for providing documents to inquire into allegations made in his Press Conference in New Delhi on 07.08.2025.— ANI (@ANI) August 10, 2025
"You are kindly requested to provide the relevant documents on the basis of which you have concluded that… pic.twitter.com/djO1b5G0Oj
राहुल गांधी ने 7 अगस्त को नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दस्तावेज दिखाए थे.
नोटिस में कहा गया है, "आपने यह भी कहा है कि मतदान अधिकारी द्वारा दिए गए रिकॉर्ड के अनुसार, शकुन रानी ने दो बार मतदान किया था... पूछताछ करने पर शकुन रानी ने कहा है कि उन्होंने केवल एक बार मतदान किया है, दो बार नहीं, जैसा कि आपने आरोप लगाया है."
पत्र में कहा गया है कि सीईओ कार्यालय द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह भी पता चला है कि कांग्रेस नेता द्वारा पेश किया गया दस्तावेज मतदान अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया था. नोटिस में कहा गया है, "इसलिए आपसे अनुरोध है कि वे प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराएं जिनके आधार पर आपने यह निष्कर्ष निकाला है कि शकुन रानी या किसी अन्य ने दो बार मतदान किया है, ताकि इस कार्यालय द्वारा विस्तृत जांच की जा सके."
कर्नाटक सीईओ द्वारा जारी नोटिस का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा, "राहुल गांधी के पास अभी भी समय है कि वे सीईओ कर्नाटक के पहले पत्र पर घोषणा करें या देश से माफी मांगें."
