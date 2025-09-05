कर्नाटक कैबिनेट ने Muda केस में सिद्धारमैया को क्लीन चिट देने वाली देसाई आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की

ETV Bharat / bharat

बेंगलुरु: कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गुरुवार को जस्टिस पी एन देसाई आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती को क्लीन चिट दी गई थी.

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए विधि और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा कि आयोग ने सिद्धारमैया और उनके परिवार को प्लॉट आवंटन में कोई अवैधता नहीं पाई.उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है. कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व जज पी एन देसाई की अध्यक्षता वाले आयोग ने 31 जुलाई को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.

पॉश इलाके प्लॉट हासिल करने का आरोप

इस मामले में सिद्धारमैया की पत्नी पर शहर से 12 किलोमीटर दूर केसारे गांव में अपनी 3.16 एकड़ जमीन के बदले मैसूर के एक पॉश इलाके में अवैध रूप से 14 प्लॉट हासिल करने का आरोप लगाया गया था. दावा किया गया था कि MUDA ने बिना अधिग्रहण के ही उस जमीन का इस्तेमाल कर लिया. इसमें सीए सिद्धारमैया पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आवंटन में कथित तौर पर मदद करने का भी आरोप लगाया गया था.

आयोग ने रिपोर्ट में क्या कहा?

आयोग ने 31 जुलाई को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि जिन लोगों की जमीन MUDA द्वारा बिना उचित अधिग्रहण के इस्तेमाल की जा रही है, उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं हैं. इसलिए सिद्धारमैया की पत्नी को उनकी जमीन के बदले 14 जमीनों का आवंटन अवैध या गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता.