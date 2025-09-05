ETV Bharat / bharat

कर्नाटक कैबिनेट ने Muda केस में सिद्धारमैया को क्लीन चिट देने वाली देसाई आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की

जस्टिस पी एन देसाई आयोग ने MUDA मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती को क्लीन चिट दी थी.

Siddaramaiah
सीएम सिद्धारमैया (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 5, 2025 at 5:33 PM IST

3 Min Read

बेंगलुरु: कर्नाटक मंत्रिमंडल ने गुरुवार को जस्टिस पी एन देसाई आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी पार्वती को क्लीन चिट दी गई थी.

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए विधि और संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने कहा कि आयोग ने सिद्धारमैया और उनके परिवार को प्लॉट आवंटन में कोई अवैधता नहीं पाई.उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है. कर्नाटक हाई कोर्ट के पूर्व जज पी एन देसाई की अध्यक्षता वाले आयोग ने 31 जुलाई को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.

पॉश इलाके प्लॉट हासिल करने का आरोप
इस मामले में सिद्धारमैया की पत्नी पर शहर से 12 किलोमीटर दूर केसारे गांव में अपनी 3.16 एकड़ जमीन के बदले मैसूर के एक पॉश इलाके में अवैध रूप से 14 प्लॉट हासिल करने का आरोप लगाया गया था. दावा किया गया था कि MUDA ने बिना अधिग्रहण के ही उस जमीन का इस्तेमाल कर लिया. इसमें सीए सिद्धारमैया पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके आवंटन में कथित तौर पर मदद करने का भी आरोप लगाया गया था.

आयोग ने रिपोर्ट में क्या कहा?
आयोग ने 31 जुलाई को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी और कहा कि जिन लोगों की जमीन MUDA द्वारा बिना उचित अधिग्रहण के इस्तेमाल की जा रही है, उन्हें दिए जाने वाले मुआवजे के संबंध में कोई निश्चित नियम नहीं हैं. इसलिए सिद्धारमैया की पत्नी को उनकी जमीन के बदले 14 जमीनों का आवंटन अवैध या गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता.

आयोग ने कहा कि बिना अधिग्रहण के इस्तेमाल की गई जमीनों के बदले उतनी ही जमीन या डेवलप लेआउट में वैकल्पिक जमीन देना MUDA की परंपरा रही है. रिपोर्ट में कहा गया है, "जमीनों का आवंटन मुडा द्वारा विवाद को शांत करने के लिए अपनाए गए तरीकों में से एक है. किसी भी वैधानिक नियम, कानून या रेगुलेशन के अभाव में, ऐसी प्रक्रिया या तरीके को अवैध या गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता."

मामले में दूसरी जांच
गौरतलब है कि जस्टिस देसाई आयोग की यह दूसरी जांच है, जिसने सिद्धारमैया को मुदा मामले में क्लीन चिट दी है. इससे पहले सेशन कोर्ट के आदेश के बाद मामले की जांच कर रही लोकायुक्त पुलिस ने सिद्धारमैया और उनकी पत्नी को 'अपराध सिद्ध करने के लिए सबूतों के अभाव' के कारण दोषमुक्त कर दिया था.

इस बीच प्रवर्तन निदेशालय ने भी मामले में दखल दिया और मुदा के शहरी विकास मंत्री पार्वती और बिरथी सुरेश को मामले में पूछताछ के लिए नोटिस जारी किए, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस को रद्द कर दिया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा.

