ETV Bharat / bharat

सरकार ने दिया महंगाई का झटका, ऑटो किराया बढ़ाया, रात के किराए में डेढ़ फीसदी की वृद्धि - AUTO FARE HIKE

ऑटो किराया बढ़ा ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 15, 2025 at 9:24 AM IST | Updated : July 15, 2025 at 9:30 AM IST 2 Min Read

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की जनता को महंगाई की मार पड़ने वाली है. जानकारी के मुताबिक अगले महीने अगस्त से ऑटो किराए में बढ़ोत्तरी होने जा रही है. बता दें, बेंगलुरु शहरी जिला के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने सोमवार को फैसला लिया कि मिनिमम ऑटो रिक्शा किराए में वृद्धि की जा रही है. अभी तक जो खबर पता चली है उसकी मानें तो पहले दो किमी. के लिए किराया 30 रुपये से बढ़ाकर 36 रुपये किया गया है. वहीं, पहले 2 किलोमीटर के बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 18 रुपये देने होंगे. बढ़ा हुआ किराया 1 अगस्त से प्रभावी होगा. जो किराया बढ़ाया गया है वह केवल बेंगलुरु महानगर पालिका क्षेत्र के लिए ही केवल मान्य होगा. वहीं, रात में 10 बजे के बाद से लेकर सुबह 5 बजे तक किराए में डेढ़ गुने की वृद्धि की गई है. प्राधिकरण ने यह भी कहा कि ऑटो ड्राइवरों को 31 अक्टूबर तक मीटर की दोबार जांच करानी होगी और मीटरों पर संशोधित किराया भी दिखाना जरूरी होगा.

बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की जनता को महंगाई की मार पड़ने वाली है. जानकारी के मुताबिक अगले महीने अगस्त से ऑटो किराए में बढ़ोत्तरी होने जा रही है. बता दें, बेंगलुरु शहरी जिला के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण ने सोमवार को फैसला लिया कि मिनिमम ऑटो रिक्शा किराए में वृद्धि की जा रही है. अभी तक जो खबर पता चली है उसकी मानें तो पहले दो किमी. के लिए किराया 30 रुपये से बढ़ाकर 36 रुपये किया गया है. वहीं, पहले 2 किलोमीटर के बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 18 रुपये देने होंगे. बढ़ा हुआ किराया 1 अगस्त से प्रभावी होगा. जो किराया बढ़ाया गया है वह केवल बेंगलुरु महानगर पालिका क्षेत्र के लिए ही केवल मान्य होगा. वहीं, रात में 10 बजे के बाद से लेकर सुबह 5 बजे तक किराए में डेढ़ गुने की वृद्धि की गई है. प्राधिकरण ने यह भी कहा कि ऑटो ड्राइवरों को 31 अक्टूबर तक मीटर की दोबार जांच करानी होगी और मीटरों पर संशोधित किराया भी दिखाना जरूरी होगा. ऑटो यूनियन ने की थी मांग

बता दें, बेंगलुरु में ऑटो यूनियन पिछले कुछ महीनों से किराए में बढ़ोत्तरी को लेकर मांग कर रहे थे. उनकी मांग थी कि मिनिमम किराया 40 रुपये और प्रति किमी. किराया 20 रुपये तय किया जाए. वहीं, राज्य की कांग्रेस सरकार ने उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम किराया 36 रुपये तक बढ़ाया है. जानकारी के मुताबिक राज्य में राजधानी बेंगलुरु में पिछले 11 सालों में ऑटो किराए में सिर्फ दो ही बार बढ़ोत्तरी हुई है. इससे पहले नवंबर 2021 में कुछ संशोधन किया गया था. ऑटो ड्राइवर तो राहत महसूस कर रहे हैं. वहीं, जनता की जेब अब ज्यादा ढीली होगी. पढ़ें: आपके लिए खुशखबरी...2 साल बाद देश की थोक महंगाई निचले स्तर पर, क्या होगा असर

Last Updated : July 15, 2025 at 9:30 AM IST