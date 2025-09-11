ETV Bharat / bharat

कर्नाटक की छात्राओं ने किया बुवाई मशीन का आविष्कार, मिला पेटेंट, जानें खासियत

बेलगावी के मराठा मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहीं दो छात्राओं ने छोटे किसानों के लिए बुवाई मशीन का आविष्कार किया है.

Karnataka Belagavi girls invented seed sowing machine get patent from government, know its features
कर्नाटक की छात्राओं ने किया बुवाई मशीन का आविष्कार, मिला पेटेंट, जानें खासियत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 11, 2025 at 4:35 PM IST

Updated : September 11, 2025 at 5:12 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

बेलगावी: कर्नाटक के बेलगावी जिले की दो छात्राओं श्वेता कपशी और साक्षी ढुपे ने किसानों के लिए बुवाई मशीन का आविष्कार किया है. खास बात यह है कि इनके कृषि यंत्र को केंद्र सरकार से पेटेंट मिल गया है. ये दोनों छात्राएं किसान परिवार से हैं. इन्होंने अपने माता-पिता को खेतों में कड़ी मेहनत करते हुए देखा है.

वर्तमान में मराठा मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज, बेलगावी के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार विभाग से इंजीनियरिंग (7वें सेमेस्टर) की पढ़ाई कर रहीं श्वेता और साक्षी की कृषि क्षेत्र में कुछ करने की विशेष रुचि भी है. कॉलेज में एक प्रोफेसर ने जब उनसे प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा, तो उन्होंने एक ऐसी मशीन का आविष्कार कर दिया जो छोटे किसानों के लिए बीज की बुवाई में काफी उपयोगी है.

बुवाई मशीन से खेत में बीच बोने का वीडियो (ETV Bharat)

इस नई मशीन के आविष्कार में मराठा मंडल कॉलेज के इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल के माध्यम से प्रोफेसर डीजी कुलकर्णी, डॉ. शुभा बरवानी और डॉ. किरण लक्कम ने सहयोग किया और इसे 'सो राइट सोइंग मशीन' नाम दिया गया. इसी साल 8 मई को साक्षी और श्वेता द्वारा बनाई गई इस बोइंग मशीन के लिए केंद्र सरकार के कार्यालय से पेटेंट प्राप्त हुआ.

कैसे बनी मशीन?
साक्षी और श्वेता कहती हैं, "हमने सबसे पहले सॉफ्टवेयर में 3डी डिजाइन बनाया, जिससे पता चले कि बीज कैसे गिरेंगे. हमने मशीन की बॉडी बनाने की शुरुआत इस हिसाब से की कि प्लेट मेटल एक मिनट में कितनी बार घूमती है. हमने सॉफ्टवेयर में एक सर्किट डिजाइन तैयार किया और Arduino UNO को प्रोग्राम किया. हमने इसे इस तरह सेट किया कि बराबर अंतराल पर एक ही बीज गिरे. मशीन को साइकिल के हैंडल से एक व्यक्ति आसानी से आगे बढ़ा सकता है. मशीन को बनाने में दो महीने लगे और टेस्टिंग के बाद यह सफल रही."

बुवाई मशीन के साथ श्वेता कपशी और साक्षी धोपे
बुवाई मशीन के साथ श्वेता कपशी और साक्षी धोपे (ETV Bharat)

मशीन में उपयोग की गई तकनीक और सामग्री
बुवाई मशीन के लिए धातु और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री का उपयोग किया गया, प्रोग्रामिंग मॉडल तैयार करने के लिए Arduino UNO, एक बीज से दूसरे बीज की दूरी बनाए रखने के लिए कीपैड, धातु प्लेट पहिया, इसे घुमाने के लिए 500 RPM डीसी मोटर, बीज हॉपर जो आधा किलो बीज रख सकता है, Arduino और डीसी मोटर के बीच बिजली की आपूर्ति के लिए मोटर ड्राइवर मॉडल का उपयोग किया गया.

खेत में बुवाई मशीन चलाती हुईं श्वेता कपशी और साक्षी धोपे
खेत में बुवाई मशीन चलाती हुईं श्वेता कपशी और साक्षी धोपे (ETV Bharat)

इस मशीन में रिचार्जेबल लिथियम आयन बैटरी लगी है, जिसमें तीन सेल लगे हैं. चार्ज खत्म होने के बाद इसे रिचार्ज करना पड़ता है. जमीन खोदने के लिए एक नुकीला हल (लोहे का हल) लगा है, और धातु की प्लेट वाले पहिए से पाइप के जरिये बीज एक-एक करके नुकीले किनारे से नीचे उतरकर जमीन में समा जाते हैं. इसके पीछे एक और लोहे की प्लेट लगी है, जो बोने के बाद बीज को बंद कर देती है.

मशीन की खासियत?
साक्षी और श्वेता ने बताया, "बीज बर्बाद नहीं होते. पंक्ति से पंक्ति और बीज से बीज की दूरी बनी रहती है. इसे एक व्यक्ति आसानी से चला सकता है. इसकी लागत कम है. इससे मजदूरों की समस्या हल हो जाती है. 4 घंटे में एक एकड़ में बुवाई की जा सकती है. यह ईंधन-मुक्त है और बैटरी से चलता है, और इसे घर पर ही रिचार्ज किया जा सकता है. छोटे किसानों के लिए यह बहुत सुविधाजनक होगा."

बुवाई मशीन के साथ श्वेता कपशी और साक्षी धोपे
बुवाई मशीन के साथ श्वेता कपशी और साक्षी धोपे (ETV Bharat)

युवा आविष्कारकों ने क्या कहा?
साक्षी धोपे ने ईटीवी भारत को बताया, "फिलहाल हमने मटर और लोबिया के लिए बुवाई प्लेट लगाई है, जो सोयाबीन के बीज के आकार की है. आने वाले दिनों में हमने किसानों द्वारा बोए जाने वाले सभी बीजों के लिए प्लेट लगाने की योजना बनाई है ताकि बुवाई आसान हो सके. हम मशीन को चार्जिंग के बजाय सौर ऊर्जा से चलाने वाले हैं. हमें अपनी मशीन के लिए पेटेंट मिल गया है और हम अपना स्टार्टअप शुरू करने और बड़ी मात्रा में मशीनों का निर्माण करने और उन्हें देश भर के किसानों तक पहुंचाने के लिए उत्सुक हैं. अगर सरकार हमारे साथ हाथ मिलाती है तो यह बहुत फायदेमंद होगा."

बुवाई मशीन के साथ श्वेता कपशी और साक्षी धोपे
बुवाई मशीन के साथ श्वेता कपशी और साक्षी धोपे (ETV Bharat)

श्वेता कपशी ने कहा, "हम किसान के बच्चे हैं. हमारे खेतों में बुवाई के समय मजदूरों को समस्या होती थी. बड़ी मशीन खरीदने में 8-10 लाख रुपये खर्च होते थे. छोटे किसानों के लिए यह असंभव था. हम इसका समाधान ढूंढने के बारे में सोच रहे थे और उसी दौरान प्रोफेसर ने हमें कॉलेज में एक प्रोजेक्ट करने को कहा. शुरुआत में हमारे शिक्षक ने हमें बुवाई रोबोट और स्प्रिंकलर बनाने को कहा था. यह संभव नहीं था. हमने कम लागत में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 6,000 रुपये खर्च किए हैं और बैटरी से चलने वाली बुवाई मशीन का आविष्कार किया है. इससे किसानों को काफी मदद मिलेगी."

किसानों ने खुशी जताई
किसान यशवंत कांबले कहते हैं, "हमें बुवाई के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं. इससे किसानों को काफी परेशानी हो रही है. साक्षी और श्वेता ने कड़ी मेहनत करके बुवाई मशीन बनाई है. यह बहुत गर्व और खुशी की बात है कि ग्रामीण इलाकों के किसानों के बच्चों ने यह उपलब्धि हासिल की है. मैं भी एक मशीन खरीदने के बारे में सोच रहा हूं."

मराठा मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक डॉ. डी.जी. कुलकर्णी ने कहा, "हमारे कॉलेज की छात्रा साक्षी और श्वेता द्वारा आविष्कार किया गया कृषि यंत्र देश में अपनी तरह की पहली मशीन है. इसलिए, हमने इस बुवाई मशीन के पेटेंट के लिए 8 महीने पहले केंद्र सरकार के पेटेंट कार्यालय में आवेदन किया था. वहां के अधिकारियों ने लंबी जांच के बाद पेटेंट प्रदान कर दिया. इस डिजाइन का उपयोग कोई नहीं कर सकता. भविष्य में, उन्होंने बड़ी मात्रा में बुवाई यंत्रों का उत्पादन करके उन्हें किसानों को बेचने का लक्ष्य रखा है. कॉलेज प्रबंधन ने अगले पांच वर्षों तक इन छात्राओं के लिए भूमि, मशीनरी, मार्केटिंग सहित सभी प्रकार की व्यवस्थाएं प्रदान करने का निर्णय लिया है."

यह भी पढ़ें- देश की पहली बिना ड्राइवर के चलने वाली मिनी बस हैदराबाद में शुरू

Last Updated : September 11, 2025 at 5:12 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

BELAGAVI GIRLS INVENTIONSO RIGHT SOWING MACHINEKARNATAKA NEWSFARMERS NEWSSEED SOWING MACHINE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली में अपने घर का सपना होगा पूरा ! DDA लाया जन साधारण आवास योजना-2025, नवरात्रों से शुरू होगी बुकिंग

एशिया कप 2025: बांग्लादेश और हांगकांग में आज होगी जंग, जानिए मैच से जुड़ी हर छोटी बड़ी डिटेल्स

सेंसेक्स मामूली बढ़त के साथ खुला, निफ्टी 25,000 के पास मिक्स्ड ग्लोबल संकेतों के बीच

फिच ने बढ़ाई इंडिया की रेटिंग, भारत के जीडीपी ग्रोथ को सराहा, 2026 के लिए 6.9% की वृद्धि अनुमान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.