कर्नाटक: किराए पर लेकर बेची सैकड़ों कारें, 44 कार बरामद, आरोपी ठग की तलाश जारी

कर्नाटक में एक शख्स लोगों से रेंट के नाम पर 103 कारें ठग कर फरार हो गया. पुलिस उसकी तलाश में जुटी है.

Karnataka fraudster rented cars
कर्नाटक पुलिस ने रेंट के नाम पर ली गई कारें बेचने के मामले में 44 गाड़ियां जब्त की (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 7, 2025 at 11:29 AM IST

बेल्लारी: कर्नाटक में एक जालसाज ने ठगी का एक नयाब तरीका ढूंढ निकाला और कई लोगों को चूना लगाया. दरअसल वह किराये पर कार लेकर कम दामों पर उसे बेच देता था. बाद में मामला प्रकाश में आने पर इसकी शिकायत की गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है. इस दौरान बेची गई 44 कारें बरामद की गई और इसे मूल मालिकों को लौटा दिया गया.

सैकड़ों कारों को किराए पर लेकर कम दामों पर दूसरों को बेचने के मामले में बेल्लारी पुलिस ने 44 कारों की पहचान कर उन्हें उनके मूल मालिकों को सौंप दिया है. सिंधनूर निवासी मोहम्मद जाहिद बाशा उर्फ सोनू इस मामले का आरोपी है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

मोहम्मद बाशा ने फरार होने से पहले कुछ कारें किराए पर ली कुछ बेच दी और कुछ किसी और के पास गिरवी रख दी. इस धोखाधड़ी का पता लगाने वाली बेल्लारी पुलिस ने सैकड़ों में से 44 कारें बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दी.

आरोप है कि आरोपी ने बल्लारी के अलावा कोप्पल और रायचूर समेत कई जगहों से कारें मंगवाकर लोगों से ठगी की. आरोप है कि बल्लारी जिले से 103 कारें मंगवाने वाले आरोपी ने बैंकों, निर्माण कंपनियों, पवनचक्की और अन्य जगहों पर किराए का भुगतान करने का वादा करके लोगों से ठगी की. इस संबंध में बल्लारी के काउल बाजार ब्रूस पेट और गांधीनगर पुलिस थानों में मामला दर्ज किया गया है.

मामले की जाँच कर रही पुलिस ने जीपीएस ट्रैकिंग के जरिए फिलहाल 44 कारों का पता लगा लिया. बाकी कारों की तलाश जारी है. जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है और जिन्होंने कम दाम में कार खरीदी है, उन्हें कार वापस कर देनी चाहिए. अन्यथा, पुलिस विभाग ने खरीदारों के खिलाफ भी मामला दर्ज करने का फैसला किया है.

मोहम्मद जाहिद बाशा उर्फ ​​सोनू कारों को किराए पर देता था और उन्हें कम दामों पर बेचता था. लापता हो गया है और उसकी तलाश जारी है. उसने 50,000 रुपये प्रति माह पर कार किराए पर लेने वाले लोगों से लगभग 103 कारें लीं और उनके साथ धोखाधड़ी की. कुछ को एक महीने बाद कारें दे दी गई जबकि अन्य को नहीं दी गई.

उसने न केवल कारें लीं और उनके साथ धोखाधड़ी की, बल्कि पैसे भी नहीं दिए. इस संबंध में काउल बाजार, ब्रूस पेट, गांधीनगर, बल्लारी के एपीएमसी सहित अन्य स्थानों पर मामले दर्ज किए गए थे. इन 103 कारों में से, हमने अब 44 कारें जब्त कर ली हैं और उन्हें उनके मूल मालिकों को सौंप दिया है.

एसपी शोभारानी ने अपील की,'बाकी बची हुई गाड़ियाँ यानी जिन्होंने आरोपियों से कम दामों पर खरीदी थी कृपया उन्हें वापस कर दें. जो नहीं लौटाएँगे वे भी आरोपी बन जाएँगे क्योंकि चोरी करना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना चोरी का माल लेना. इसलिए, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप सभी को गाड़ियाँ लौटा दें.'

