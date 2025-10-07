ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: किराए पर लेकर बेची सैकड़ों कारें, 44 कार बरामद, आरोपी ठग की तलाश जारी

कर्नाटक पुलिस ने रेंट के नाम पर ली गई कारें बेचने के मामले में 44 गाड़ियां जब्त की ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 7, 2025 at 11:29 AM IST 3 Min Read

बेल्लारी: कर्नाटक में एक जालसाज ने ठगी का एक नयाब तरीका ढूंढ निकाला और कई लोगों को चूना लगाया. दरअसल वह किराये पर कार लेकर कम दामों पर उसे बेच देता था. बाद में मामला प्रकाश में आने पर इसकी शिकायत की गई. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है. इस दौरान बेची गई 44 कारें बरामद की गई और इसे मूल मालिकों को लौटा दिया गया. सैकड़ों कारों को किराए पर लेकर कम दामों पर दूसरों को बेचने के मामले में बेल्लारी पुलिस ने 44 कारों की पहचान कर उन्हें उनके मूल मालिकों को सौंप दिया है. सिंधनूर निवासी मोहम्मद जाहिद बाशा उर्फ सोनू इस मामले का आरोपी है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है. मोहम्मद बाशा ने फरार होने से पहले कुछ कारें किराए पर ली कुछ बेच दी और कुछ किसी और के पास गिरवी रख दी. इस धोखाधड़ी का पता लगाने वाली बेल्लारी पुलिस ने सैकड़ों में से 44 कारें बरामद कर उनके मालिकों को सौंप दी. आरोप है कि आरोपी ने बल्लारी के अलावा कोप्पल और रायचूर समेत कई जगहों से कारें मंगवाकर लोगों से ठगी की. आरोप है कि बल्लारी जिले से 103 कारें मंगवाने वाले आरोपी ने बैंकों, निर्माण कंपनियों, पवनचक्की और अन्य जगहों पर किराए का भुगतान करने का वादा करके लोगों से ठगी की. इस संबंध में बल्लारी के काउल बाजार ब्रूस पेट और गांधीनगर पुलिस थानों में मामला दर्ज किया गया है.