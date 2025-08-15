हावेरी: पूरा देश 79वें स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाने की तैयारी में जुटा है. देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने वालों को याद किया जा रहा है. कर्नाटक के हावेरी जिले के चित्रकार गोविंदा जे मेहेंदले ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बनाने का बीड़ा उठाया है. 2007 से इस मिशन में जुटे गोविंदा मेहेंदले ने लगभग 350 स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बनाए हैं. वह स्वतंत्रता सेनानियों के घर गए, उनके हाव-भाव सीखे, उनके परिजनों से इस पर चर्चा की. इसके बाद स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बनाए.

गोविंदा कहते हैं, "अंग्रेजों के खिलाफ आजादी के लिए कई लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है. लाखों लोगों ने अपने घर खो दिए. हजारों लोगों ने अपने अंग खो दिए. लेकिन कई सेनानियों के चित्र दिमाग में नहीं आते हैं. इसका कारण यह है कि कलाकार शेष स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बनाने में रुचि नहीं रखते हैं."

खादी के कपड़े पर उकेरते हैं चित्र

गोविंदा मेहेंदले सभी चित्र खादी के कपड़े पर उकेरते हैं. वह न केवल ऐसे चित्र बनाते हैं, बल्कि स्कूलों और कॉलेजों में उनके चित्र की प्रदर्शनी भी लगा चुकी हैं. उन्होंने कर्नाटक और पड़ोसी राज्यों में लगभग 1,287 प्रदर्शनी लगाई हैं, जिनमें चित्रों के माध्यम से दर्शकों को स्वतंत्रता सेनानियों से परिचित कराया गया है.

चित्रकार गोविंदा मेहेंदले के बनाए चित्र (ETV Bharat)

वह कहते हैं, "आजकल बच्चों को अपनी पाठ्यपुस्तकों में केवल कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीरें ही मिलती हैं. वर्तमान पीढ़ी उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में नहीं जानती जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और अपनी जान कुर्बान कर दी. मैं अगली पीढ़ी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की स्मृति को संरक्षित करने के लिए आगे आया हूं. उन्हें प्रदर्शित करके, मैं स्वतंत्रता सेनानियों को आम जनता और छात्रों से परिचित कराने के लिए आगे आया हूं. मैं ऐसे चित्र बना रहा हूं ताकि न केवल वे स्वतंत्रता सेनानी जिनके चित्र हैं, बल्कि वे लोग भी बिना प्रचार के न रहें जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था."

कला के लिए अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार

गोविंदा मेहेंदले ने न केवल 350 स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बनाए हैं, बल्कि उनकी जीवनी भी सहेज कर रखे हैं. वह उनके भित्तिचित्र भी बनाते हैं और उन्हें स्कूलों और कॉलेजों में प्रदर्शित करते हैं. उन्होंने इन स्वतंत्रता सेनानियों पर एक पुस्तक भी लिखी है. इस साहसिक कार्य के लिए उन्हें अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है. स्कूल और कॉलेज उनके इन चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए आगे आ रहे हैं. छात्र कहते हैं, "हमने ऐसी तस्वीरें पहले कभी नहीं देखीं."

चित्रकार गोविंदा मेहेंदले के बनाए चित्रों को देखती छात्राएं (ETV Bharat)

छात्रा सुमा ने कहा, "मैं पहले बहुत कम स्वतंत्रता सेनानियों के चित्रों से परिचित थी. गोविंदा मेहेंदले की प्रदर्शनी देखने के बाद, मैंने स्वतंत्रता सेनानियों के ऐसे चित्र देखे जिनके बारे में अधिकांश लोग नहीं जानते थे. इस तरह की प्रदर्शनी मेरे लिए बहुत मूल्यवान है. ऐसी प्रदर्शनी आज की पीढ़ी के लिए ज्यादा सार्थक है."

चित्रकार गोविंदा मेहेंदले के बनाए चित्रों की प्रदर्शनी (ETV Bharat)

मेहंदले ने न सिर्फ अपनी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई है, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक शोध केंद्र भी बनाया है. वह 2007 से पेंटिंग से जुड़े हैं और अब एक हाई स्कूल ड्राइंग टीचर के पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं. सेवानिवृत्ति के दो साल बाद भी, उनका पेंटिंग के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ है. गोविंदा मेहंदले आज भी पेंटिंग बनाने में व्यस्त रहते हैं.

उनका काम या तो चित्रकारी करना है या फिर प्रदर्शनी लगाना. सेवानिवृत्ति के बाद, उन्होंने खुद को चित्रकारी और प्रदर्शनी के लिए समर्पित कर दिया है. वह उन स्वतंत्रता सेनानियों पर शोध कर रहे हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता. वह उनके चित्र बनाने में व्यस्त हैं.

