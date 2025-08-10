Essay Contest 2025

अमेरिका में सड़क हादसे में करनाल के युवक की मौत, 35 लाख खर्च कर डोंकी रूट से गया था - INDIAN DIED IN AMERICA

अमेरिका में सड़क हादसे में करनाल के युवक की मौत हो गई. वह ट्रॉले में माल लेकर वाशिंगटन से कैलिफोर्निया जा रहा था.

INDIAN DIED IN AMERICA
अमेरिका में भारतीय की मौत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 10, 2025 at 8:00 PM IST

करनाल: करनाल के मंचुरी गांव के एक युवक गुरूमहक की अमेरिका के कैलिफोर्निया में सड़क हादसे में मौत हो गई. युवक कैलिफोर्निया में ड्राइवर था. शनिवार शाम वह ट्रॉले में माल लेकर वाशिंगटन से कैलिफोर्निया आ रहा था. इसी दौरान ट्रॉले का संतुलन बिगड़ गया और ट्रोला खाई में जा गिरा. इस हादसे में ड्राइवर युवक की मौके पर ही मौत हो गई. परिवार को रविवार सुबह अमेरिका में रह रहे मृतक के दोस्तों ने इसकी सूचना दी. इसके बाद परिवार का रो-रो कर बुरा हाल है. परिवार के लोगों ने युवक का शव भारत लाने के लिए सरकार व प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है.

35 लाख खर्च कर डंकी रूट से गया था अमेरिका

मृतक की पहचान गांव मंचुरी के पूर्व सरपंच सरदार हीरा सिंह के पुत्र गुरुमहक सिद्धू 26 वर्षीय के रूप में हुई है. गुरुमहक परिवार का इकलौता बेटा था. वह 3 साल पहले डंकी रूट के माध्यम से अमेरिका गया था. हीरा सिंह ने अपने बेटे को अमेरिका भेजने के लिए करीब 35 लाख रुपए खर्च किए थे. यह पैसा भी उन्होंने रिश्तेदारों से कर्ज उठाकर दिया था.

अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाकर चलाने लगा ट्रॉला

परिवार के सदस्य सुभाष सरपंच ने बताया कि अमेरिका जाने के बाद गुरुमहक ने एक स्टोर पर काम किया. करीब एक साल पहले ही उसने अमेरिका में ड्राइविंग लाइसेंस बनाया और तब से ट्रॉला चलाने लगा था. अब वह कैलिफोर्निया में ही किराए का मकान लेकर दोस्तों के साथ रह रहा था. उन्होंने ही आज सुबह परिवार को हादसे की सूचना दी.

माता-पिता की इकलौती संतान था गुरुमहक

सुभाष सरपंच ने बताया कि कुछ समय पहले ही मंचुरी के पूर्व सरपंच सरदार हीरा सिंह अपनी पत्नी को लेकर कुरुक्षेत्र चले गए. इससे पहले वह गांव में ही रहते थे. यहीं पर उन्होंने अपनी छोटी बेटी हरनूर की शादी की थी. गुरुमहक उनका इकलौता बेटा था. बेटे की मौत के बाद अब माता-पिता अकेले रह गए हैं. जैसा कि सुभाष ने बताया कि 2 साल पहले हीरा सिंह खुद खेती बाड़ी करते थे, लेकिन बेटे के अमेरिका जाने के बाद उन्होंने खेती बाड़ी छोड़ दी ओर कुरुक्षेत्र शिफ्ट हो गए.

परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं

गुरु महक के पिता सरदार हीरा सिंह ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है. उनका कहना है कि कर्ज लेने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उनके बेटे का शव भारत लाने में मदद की जाए ताकि अंतिम बार हम अपने बेटे का चेहरा देख सके और उसका अंतिम संस्कार कर सकें.

