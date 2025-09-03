ETV Bharat / bharat

झारखंड में करमा महोत्सव की धूम, अखरा में पारंपरिक नृत्य और गीत के साथ किया गया अनुष्ठान

झारखंड में करमा पर्व की धूम रही. श्रद्धालुओं ने पारंपरिक तरीके से करमा पर्व को धूमधाम से मनाया.

KARMA FESTIVAL CELEBRATE JHARKHAND
करमा पर्व मनाते लोग (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2025 at 5:47 PM IST

रांची: झारखंड के विभिन्न जिलों के साथ राजधानी रांची में भी करमा महोत्सव की धूम देखने को मिल रही है. प्रकृति, भाई-बहन के रिश्ते और सामूहिक आस्था का प्रतीक यह पर्व जनजातीय समाज की सांस्कृतिक धरोहर है. बुधवार तड़के से ही श्रद्धालु पारंपरिक तरीके से करम डाली लेकर अखरा में जुटे और पाहन की अगुवाई में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया.

पारंपरिक रीति-रिवाज से पूजा

रांची के कई अखरा में महिलाएं करम डाली लेकर पहुंचीं और पारंपरिक रीति-रिवाज से पूजा की. करम पेड़ की डाल लाने के बाद सबसे पहले ‘जावा’ की पूजा की गई. परंपरा के अनुसार यह पूजा आने वाले दिनों में अच्छी फसल, समाज में खुशहाली और भाई-बहन के पवित्र रिश्ते की मजबूती के लिए की जाती है. प्रकृति की रक्षा और कर्म-धर्म के संतुलन की प्रार्थना करते हुए पूरे दिन वातावरण भक्तिमय और उल्लासपूर्ण बना रहा.

रांची में करमा महोत्सव की धूम (Etv Bharat)

प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है करमा पर्व

करमा पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रकृति संरक्षण का संदेश भी देता है. आस्था से ओत-प्रोत इस पर्व में यह कामना की जाती है कि संसार में खुशहाली आए, कृषि उत्पादन अच्छा हो और मानव-प्रकृति का रिश्ता सुदृढ़ बना रहे. यही वजह है कि झारखंड के ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में करमा पर्व का उत्साह देखने लायक रहा.

जनजातीय भाषा विभाग में करमा उत्सव का आयोजन

रांची यूनिवर्सिटी के जनजातीय भाषा विभाग में भी करमा उत्सव का आयोजन हुआ. विभाग परिसर में छात्रों और शिक्षकों के साथ-साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए. यहां ढोल-नगाड़ों की थाप और पारंपरिक गीत-संगीत से माहौल गूंज उठा. अतिथि भी झूमते नजर आए. इस अवसर पर झारखंड के कल्याण मंत्री चमरा लिंडा भी पहुंचे और लोगों को पर्व की शुभकामनाएं दीं.

Karma Parv Festival in Ranchi
करम पेड़ की पूजा (Etv Bharat)

करमा उत्सव सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि देश के कई प्रदेशों में अलग-अलग तरीके से मनाया जाता है. विभिन्न समुदाय इस पर्व को अपनी परंपराओं के अनुसार मानते हैं. झारखंड के लिए यह विशेष इसलिए है क्योंकि यह पर्व हमें प्रकृति संरक्षण का संदेश देता है. करमा पर्व जीवन में संतुलन की सीख देता है. संतुलित रहना, संतुलित चलना और जीवन को संतुलित बनाना, यही इसकी असली ताकत है: चमरा लिंडा, मंत्री

समाज को जोड़चा है करमा पर्व: प्रभारी कुलपति

रांची विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति प्रो. बीके सिंह ने कहा कि यह पर्व प्रकृति के साथ-साथ समाज को जोड़ने का काम कर रहा है. करमा महोत्सव के कई मायने और महत्व हैं. विद्यार्थियों और युवाओं के बीच यह पर्व विशेष जानकारी और सांस्कृतिक जुड़ाव प्रदान करता है. यही कारण है कि विश्वविद्यालय में हर साल इस पर्व को भव्य रूप से मनाया जाता है.

Karma Parv Festival in Ranchi
करमा महोत्सव देखने पहुंचे हजारों लोग (Etv Bharat)

करमा-धरमा की लोककथा

जनश्रुति के अनुसार करमा और धरमा दो भाई थे. दोनों में गहरा स्नेह था और हमेशा एक-दूसरे का सहारा बने रहते थे. एक बार गांव में अकाल पड़ा और लोग परेशान हो उठे, तब करमा ने जंगल जाकर करम पेड़ की डाल लाकर पूजा की और धरमा ने उसका साथ दिया. कहा जाता है कि उनकी पूजा से गांव में खुशहाली लौट आई और फसल लहलहा उठी. तभी से करमा-धरमा भाइयों की इस कथा को करमा पर्व से जोड़ा जाता है. यह कहानी भाई-बहन के रिश्ते, प्रकृति के संरक्षण और सामूहिक समर्पण का संदेश देती है.

पूरे झारखंड में करमा महोत्सव की धूम रही. जगह-जगह अखड़ों में नृत्य-गीत और पूजा-अर्चना का आयोजन हुआ. रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय विभाग से लेकर ग्रामीण इलाकों तक हर जगह उमंग और आस्था का रंग देखा गया.

