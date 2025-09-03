ETV Bharat / bharat

रांची विश्वविद्यालय में करमा पर्व की धूम, पारंपरिक गीतों पर लोग जमकर थिरके - KARMA FESTIVAL

रांची विश्वविद्यालय में धूमधाम से करमा पर्व मनाया गया. इस मौके पर पारंपरिक गीतों पर लोग झूमते नजर आए.

करमा महोत्सव में पारंपरिक परिधान में मौजूद छात्राएं (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2025 at 1:20 PM IST

चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट

रांची: झारखंड की पहचान माने जाने वाले करमा पर्व बुधवार को रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय में पूरे हर्षोल्लास और परंपरा के रंग में मनाया गया. करमा पर्व न केवल जनजातीय समाज की धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा है, बल्कि यह सामाजिक एकजुटता और भाईचारे का प्रतीक भी है. इस अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में परंपरा और आधुनिकता का अनूठा संगम देखने को मिला.

महोत्सव में दिखा जनजातीय कला-संस्कृति का रंग

रामदयाल मुंडा अखरा में करमा पूजा का आयोजन किया गया. इस मौके पर विश्वविद्यालय के प्रभारी कुलपति डॉ. डीके सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे. उन्होंने करमा पर्व की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह त्योहार जनजातीय संस्कृति की आत्मा है, जो हमें प्रकृति से जुड़ने और समाज में प्रेम तथा भाईचारे को बढ़ाने का संदेश देता है. उन्होंने छात्रों और शिक्षकों को इस सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने की प्रेरणा भी दी.

संवाददाता चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट (ETV BHARAT)

पूरे आयोजन स्थल को जनजातीय कला और संस्कृति के प्रतीकों से सजाया गया था. महिलाएं विधिवत रूप से करम डाल लेकर पूजा-अर्चना में जुटीं. ढोल-नगाड़ों की गूंज और पारंपरिक गीतों की स्वर लहरियों से पूरा माहौल भक्तिमय और उल्लासपूर्ण बना रहा. युवाओं और छात्र-छात्राओं ने करमा गीतों पर पारंपरिक नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया. मांदर की थाप पर सजे-धजे नर्तकों की टोली जब गोल घेरे में झूमी तो उपस्थित जनसमूह तालियां बजाकर उनका उत्साह बढ़ाता दिखा.

Karma festival was celebrated in Ranchi University.
परिसर में लगा करम का पेड़ (ETV BHARAT)

क्यों की जाती है करमा की पूजा

करमा पर्व का आयोजन जनजातीय समाज के लिए केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन में श्रम, समर्पण और भाईचारे के महत्व को भी रेखांकित करता है. करम की डाली को बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना के लिए पूजती हैं. इस पर्व में प्रकृति और मानव के बीच गहरे रिश्ते की झलक मिलती है. रांची विश्वविद्यालय ने इस आयोजन के माध्यम से न केवल छात्रों को सांस्कृतिक मूल्यों से परिचित कराया, बल्कि जनजातीय समाज की गौरवशाली परंपरा को भी जीवित रखा.

Karma festival was celebrated in Ranchi University.
पारंपरिक गीत पर झूमतीं छात्राएं (ETV BHARAT)

महोत्सव में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा संकाय के शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया. विश्वविद्यालय परिवार के अलावा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी इस अवसर पर शामिल हुए. इस मौके पर सभी ने एक साथ नृत्य-गीत का आनंद लिया और करमा पर्व की शुभकामनाएं एक-दूसरे को दीं. वहीं, पूरा परिसर आस्था और उमंग का अद्भुत केंद्र बना रहा. परंपरा की छांव में जब नई पीढ़ी झूमी तो लगा कि करमा पर्व केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की ऊर्जा भी है. रांची विश्वविद्यालय का जनजातीय विभाग इस आयोजन के साथ आस्था, संस्कृति और शिक्षा का जीवंत केंद्र बन गया.

