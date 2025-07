ETV Bharat / bharat

कारगिल में ग्वालियर के लाल ने दुश्मनों के छुड़ाए छक्के, शहादत के बाद घर आती रहीं चिट्ठियां - KARGIL MARTYR SARMAN SINGH

ग्वालियर के लाल की वीरता को सलाम ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team Published : July 26, 2025 at 10:54 AM IST | Updated : July 26, 2025 at 11:46 AM IST 8 Min Read

ग्वालियर (पीयूष श्रीवास्तव) : साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ. 3 महीने तक कारगिल में 30 हजार सैनिकों की फौज ने पाकिस्तान का डटकर मुकाबला किया. ये वो युद्ध था जिसे ऑपरेशन 'विजय' नाम दिया गया था. 84 दिन चले इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन इस कारगिल वॉर में देश ने अपने 527 सपूत भी खोए. देश के इन शहीदों को याद रखने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है. इस कारगिल विजय दिवस पर हम आपको रूबरू कराते हैं ग्वालियर के कारगिल शहीद हवलदार सरमन सिंह सेंगर से, जिन्होंने देश रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे. जो देश के साथ अपने परिवार से इतना प्रेम करते थे कि शहादत के बाद भी उनकी चिट्ठियां उनके परिवार के पास पहुंचती रहीं. कारगिल युद्ध में ग्वालियर के लाल ने दुश्मनों के छुड़ाए छक्के (ETV Bharat) जिद कर फौज में भर्ती हुए थे सरमन सन 1963 में मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन में जन्मे सरमन सिंह बचपन में ही परिवार के साथ ग्वालियर आकर बस गए थे. पिता पुलिस में थे, इसलिए देश भक्ति शुरू से ही खून में थी. 4 बहनों के बाद पैदा हुए सरमन परिवार के लाडले बेटे थे. देश सेवा के लिए फौज में जाने का फैसला लिया, तो माता पिता ने समझाया की यहां दाल रोटी खाकर जीवन कट जाएगा फौज में ना जा, लेकिन उनकी जिद के आगे किसी की ना चली. शदीद हवलदार सरमन सिंह की तस्वीर (ETV Bharat) ग्वालियर में रहता है शहीद का परिवार

जब भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल में युद्ध हुआ तो सरमन उस भारतीय सेना की टुकड़ी का हिस्सा थे, जो टाइगर हिल फतह करने गई थी. यहीं टाइगर हिल पर कब्जे के ठीक बाद दुश्मनों को छलनी करते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी. आज भी उनका परिवार ग्वालियर में रहता है. उनके परिवार को जितना उन पर गर्व है, उतनी ही कमी भी खलती है. लेकिन उनकी वो चिट्ठियां जो कारगिल युद्ध के दौरान आती रहीं, परिवार आज भी उन यादों को संजोय हुए है. इनमें से कुछ चिट्ठियां तो उनके शहीद होने के बाद घर पहुंची. राजपूताना राइफल्स सर्टिफिकेट (ETV Bharat) राजपूताना रेजिमेंट का हिस्सा था सरमन सिंह शहीद हवलदार सरमन सिंह सेंगर के परिवार से जब ईटीवी भारत संवाददाता पीयूष श्रीवास्तव ने खास बातचीत की तो उनके छोटे भाई विहूबल सिंह सेंगर ने बताया कि "जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो दुश्मन ऊंची चोटियों से भारतीय सेना पर फायरिंग कर रहे थे. गोले दाग रहे थे, ग्वालियर से राजपूताना रेजीमेंट भी युद्ध स्थल पर पहुंच चुकी थी. इस रेजीमेंट को टास्क दिया गया तोलोलिंग, लॉन, टाइगर हिल ये तीनों पहाड़ियां थ्री पिंपल्स के नाम से जानी जाती थीं. इन्हें दुश्मन के कब्जे से छुड़ाना था." कारगिल युद्ध शहीद स्मारक ग्वालियर (ETV Bharat) दुश्मनों को ढेर कर प्राप्त की थी वीरगति कारगिल पहुंचकर सेना की टुकड़ी ने सबसे पहले तोलोलिंग पहाड़ी पर कब्जा किया, फिर 28 जून को टाइगर हिल पर चढ़े दुश्मन का मुकाबला करते हुए राजपूताना रेजीमेंट की टुकड़ी ने टाइगर हिल के टॉप पर पहुंचकर तिरंगा फहराया. उस दौरान कुछ दुश्मन जिंदा बच गए, जो पहाड़ी में छिपे थे. दुश्मनों ने पीछे से एकदम सेना की टुकड़ी पर हमला कर दिया. इस दौरान सरमन ने 7 से 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया. इसी बीच कहीं से एक बम का गोला उनके पास फटा, जिसमें वे शहीद हो गए." शहीद हवलदार सरमन सिंह का परिवार (ETV Bharat) पत्नी की समझाइश पर हुए थे युद्ध के लिए रवाना सरमन सिंह देश सेवा के लिए शहीद हुए, लेकिन महज 36 साल की उम्र में एक बेटा अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर चला गया था. जो कभी लौट कर ना आया. जब सरमन सिंह युद्ध में गए थे तब पीछे घर में माता-पिता, भाई, जीवन संगिनी और दो बच्चे छोड़ गए थे, जिन्हें फिर कभी उनका प्यार ना मिल सका. शहीद सरमन सिंह की पत्नी ने बताया, "जब युद्ध की घोषणा हुई उस वक्त सरमन सिंह ग्वालियर में अपने घर में ही थे. मुझे तो कुछ पता नहीं था लेकिन उन्हें टीवी से युद्ध के हालातों के बारे पता चल गया था. अपने छोटे छोटे बच्चों को देखकर वे शुरू में मना करते थे की नहीं जाएँगे. लेकिन अपनी पत्नी की समझाइश पर चले गए. उनकी आंखों में आंसू थे शायद वे जानते थे की वापस नहीं आयेंगे." शहीद सरमन सिंह के लेटर (ETV Bharat) हर दिन घर चिट्ठी भेजते थे सरमन शहीद सरमन सिंह की पत्नी ने बताया, "यहां से जाने के बाद वे हर दिन घर चिट्ठियां भेजा करते थे. हर दिन उनकी चिट्ठी आती थी, जिसमें वे अपने हलचल बताते थे. घर का कुशल मंगल जानते थे. क्योंकि तब मोबाइल फोन नहीं थे. इसलिए चिट्ठियों से ही खबरें मिला करती थी. उस दौरान हर वक्त दिमाग में टेंशन बना रहता था. जिस दिन वे शहीद हुए उस दिन भी घर पर उनका खत आया था, जिसमें लिखा था कि "आप चिंता नहीं करना हम जिंदा हैं. कोई कुछ भी बोले उसकी बात नहीं मानना. दूसरे दिन उनकी शहादत की खबर मिली." शहीद सरमन सिंह के लेटर (ETV Bharat) जाते समय पहली बार दिखे थे आंखों में आंसू 25 साल पहले जब कारगिल युद्ध में हवलदार सरमन सिंह सेंगर शहीद हुए उस वक्त उनके बेटे काफी छोटे थे, लेकिन आज भी उनके बेटे लक्ष्मण को अपने पिता से मिला प्यार याद है. लक्ष्मण ने बताया कि "जब पिता ग्वालियर में थे, तब उन्हें पता चल गया था कि युद्ध होने वाला है. वे जवानों की एडवांस पार्टी में यहां से भेजे गए थे. पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखे थे. वे सेना में 19 साल सेवा कर चुके थे, लेकिन ड्यूटी पर जाते समय कभी किसी के आंखों में आंसू नहीं होते थे. ये देखकर हम भी सोच रहे थे की ऐसा क्यों है." शहीद सरमन सिंह के लेटर (ETV Bharat) बलिदान से पहले भेजी चिट्ठी, शहीद होने के बाद आई लक्ष्मण का कहना है कि "जाने से पहले उन्होंने मुलाकात की और कहा था की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान रखना. मां को तंग नहीं करना. जब भी जम्मू कश्मीर से उनकी चिट्ठियां आती थी, तो उनमें भी दोनों बेटों के बारे में जानने की उत्सुकता और समझाइश लिखी होती थी. 28 जून 1999 को भी चिट्ठी आई थी लेकिन दो दिन बाद न्यूज़ में उनके बलिदान की खबर आई तब पता चला. छोटे थे तो ज्यादा समझते नहीं थे.'' शहीद सरमन सिंह द्वारा कारगिर से परिवार को भेजी गई चिट्ठी (ETV Bharat) ''पड़ोसी के घर टीवी चल रहा था उसमें उनका फोटो आया, लेकिन उन्होंने कहा कि युद्ध चल रहा है खबर आ इसलिए आ रही है. कुछ समझ ही नहीं आया पड़ोसियों ने भी टीवी बंद कर दिया तो बाहर खेलने लगे थे." हालांकि लक्ष्मण ने बताया कि "जिस दिन वे शहीद हुए उस दिन भी उन्होंने एक चिट्ठी घर के लिए पोस्ट की थी और एक चिट्ठी अपनी जेब में रखी हुई थी." जो चिट्ठी 28 जून को शहीद होने से पहले पोस्ट की वह कुछ दिन बाद उनके घर पहुंची, लेकिन उसका जवाब पाने के लिए सरमन इस दुनिया में नहीं थे. कारगिल युद्ध में खोया एक पैर, जबलपुर की रैली में चेतक की रफ्तार से कार दौड़ाएंगे मेजर डीपी सिंह

कारगिल के शहीदों के लिए अनोखी श्रद्धांजलि, जबलपुर डेयरडेविल टीम द्रास सेक्टर में बनाने जा रही वर्ल्ड रिकॉर्ड शहीद के भाई की देश से अपील सरमन सिंह के भाई विहूबल कहते हैं कि "सेना के वीर सपूतों को नमन करना चाहिए, जो विषम परिस्थियों में भी देश की रक्षा करते हुए खुद का बलिदान दे देते हैं, लेकिन दूसरी ओर हालात ये कि परिवार से जब कोई शहीद होता है, तो उस परिवार में छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े माँ बाप भाई बहन होते है, उनकी जवाबदारी निभाने वाला जो था वह परिवार उस जवाबदारी से वंचित हो जाता है.'' देशवासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा, "ऐसे परिवार जिनके अपनों ने देश के लिए प्राण दे दिए. जिन्होंने अपना परिजन देश के लिए खोया. ऐसे परिवारों की हौसला अफजाई करें. उनके भाई, बेटा और पिता बनकर जिस लायक हैं, उन परिवारों को संबल दें. क्योंकि आज भी उन्हें जरूरत है, वो आज भी उस गम में रोते-बिलखते हैं."

ग्वालियर (पीयूष श्रीवास्तव) : साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ. 3 महीने तक कारगिल में 30 हजार सैनिकों की फौज ने पाकिस्तान का डटकर मुकाबला किया. ये वो युद्ध था जिसे ऑपरेशन 'विजय' नाम दिया गया था. 84 दिन चले इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन इस कारगिल वॉर में देश ने अपने 527 सपूत भी खोए. देश के इन शहीदों को याद रखने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है. इस कारगिल विजय दिवस पर हम आपको रूबरू कराते हैं ग्वालियर के कारगिल शहीद हवलदार सरमन सिंह सेंगर से, जिन्होंने देश रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे. जो देश के साथ अपने परिवार से इतना प्रेम करते थे कि शहादत के बाद भी उनकी चिट्ठियां उनके परिवार के पास पहुंचती रहीं. कारगिल युद्ध में ग्वालियर के लाल ने दुश्मनों के छुड़ाए छक्के (ETV Bharat) जिद कर फौज में भर्ती हुए थे सरमन सन 1963 में मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जालौन में जन्मे सरमन सिंह बचपन में ही परिवार के साथ ग्वालियर आकर बस गए थे. पिता पुलिस में थे, इसलिए देश भक्ति शुरू से ही खून में थी. 4 बहनों के बाद पैदा हुए सरमन परिवार के लाडले बेटे थे. देश सेवा के लिए फौज में जाने का फैसला लिया, तो माता पिता ने समझाया की यहां दाल रोटी खाकर जीवन कट जाएगा फौज में ना जा, लेकिन उनकी जिद के आगे किसी की ना चली. शदीद हवलदार सरमन सिंह की तस्वीर (ETV Bharat) ग्वालियर में रहता है शहीद का परिवार जब भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल में युद्ध हुआ तो सरमन उस भारतीय सेना की टुकड़ी का हिस्सा थे, जो टाइगर हिल फतह करने गई थी. यहीं टाइगर हिल पर कब्जे के ठीक बाद दुश्मनों को छलनी करते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी. आज भी उनका परिवार ग्वालियर में रहता है. उनके परिवार को जितना उन पर गर्व है, उतनी ही कमी भी खलती है. लेकिन उनकी वो चिट्ठियां जो कारगिल युद्ध के दौरान आती रहीं, परिवार आज भी उन यादों को संजोय हुए है. इनमें से कुछ चिट्ठियां तो उनके शहीद होने के बाद घर पहुंची. राजपूताना राइफल्स सर्टिफिकेट (ETV Bharat) राजपूताना रेजिमेंट का हिस्सा था सरमन सिंह शहीद हवलदार सरमन सिंह सेंगर के परिवार से जब ईटीवी भारत संवाददाता पीयूष श्रीवास्तव ने खास बातचीत की तो उनके छोटे भाई विहूबल सिंह सेंगर ने बताया कि "जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो दुश्मन ऊंची चोटियों से भारतीय सेना पर फायरिंग कर रहे थे. गोले दाग रहे थे, ग्वालियर से राजपूताना रेजीमेंट भी युद्ध स्थल पर पहुंच चुकी थी. इस रेजीमेंट को टास्क दिया गया तोलोलिंग, लॉन, टाइगर हिल ये तीनों पहाड़ियां थ्री पिंपल्स के नाम से जानी जाती थीं. इन्हें दुश्मन के कब्जे से छुड़ाना था." कारगिल युद्ध शहीद स्मारक ग्वालियर (ETV Bharat) दुश्मनों को ढेर कर प्राप्त की थी वीरगति कारगिल पहुंचकर सेना की टुकड़ी ने सबसे पहले तोलोलिंग पहाड़ी पर कब्जा किया, फिर 28 जून को टाइगर हिल पर चढ़े दुश्मन का मुकाबला करते हुए राजपूताना रेजीमेंट की टुकड़ी ने टाइगर हिल के टॉप पर पहुंचकर तिरंगा फहराया. उस दौरान कुछ दुश्मन जिंदा बच गए, जो पहाड़ी में छिपे थे. दुश्मनों ने पीछे से एकदम सेना की टुकड़ी पर हमला कर दिया. इस दौरान सरमन ने 7 से 8 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया. इसी बीच कहीं से एक बम का गोला उनके पास फटा, जिसमें वे शहीद हो गए." शहीद हवलदार सरमन सिंह का परिवार (ETV Bharat) पत्नी की समझाइश पर हुए थे युद्ध के लिए रवाना सरमन सिंह देश सेवा के लिए शहीद हुए, लेकिन महज 36 साल की उम्र में एक बेटा अपने परिवार से हमेशा के लिए दूर चला गया था. जो कभी लौट कर ना आया. जब सरमन सिंह युद्ध में गए थे तब पीछे घर में माता-पिता, भाई, जीवन संगिनी और दो बच्चे छोड़ गए थे, जिन्हें फिर कभी उनका प्यार ना मिल सका. शहीद सरमन सिंह की पत्नी ने बताया, "जब युद्ध की घोषणा हुई उस वक्त सरमन सिंह ग्वालियर में अपने घर में ही थे. मुझे तो कुछ पता नहीं था लेकिन उन्हें टीवी से युद्ध के हालातों के बारे पता चल गया था. अपने छोटे छोटे बच्चों को देखकर वे शुरू में मना करते थे की नहीं जाएँगे. लेकिन अपनी पत्नी की समझाइश पर चले गए. उनकी आंखों में आंसू थे शायद वे जानते थे की वापस नहीं आयेंगे." शहीद सरमन सिंह के लेटर (ETV Bharat) हर दिन घर चिट्ठी भेजते थे सरमन शहीद सरमन सिंह की पत्नी ने बताया, "यहां से जाने के बाद वे हर दिन घर चिट्ठियां भेजा करते थे. हर दिन उनकी चिट्ठी आती थी, जिसमें वे अपने हलचल बताते थे. घर का कुशल मंगल जानते थे. क्योंकि तब मोबाइल फोन नहीं थे. इसलिए चिट्ठियों से ही खबरें मिला करती थी. उस दौरान हर वक्त दिमाग में टेंशन बना रहता था. जिस दिन वे शहीद हुए उस दिन भी घर पर उनका खत आया था, जिसमें लिखा था कि "आप चिंता नहीं करना हम जिंदा हैं. कोई कुछ भी बोले उसकी बात नहीं मानना. दूसरे दिन उनकी शहादत की खबर मिली." शहीद सरमन सिंह के लेटर (ETV Bharat) जाते समय पहली बार दिखे थे आंखों में आंसू 25 साल पहले जब कारगिल युद्ध में हवलदार सरमन सिंह सेंगर शहीद हुए उस वक्त उनके बेटे काफी छोटे थे, लेकिन आज भी उनके बेटे लक्ष्मण को अपने पिता से मिला प्यार याद है. लक्ष्मण ने बताया कि "जब पिता ग्वालियर में थे, तब उन्हें पता चल गया था कि युद्ध होने वाला है. वे जवानों की एडवांस पार्टी में यहां से भेजे गए थे. पहली बार उनकी आंखों में आंसू देखे थे. वे सेना में 19 साल सेवा कर चुके थे, लेकिन ड्यूटी पर जाते समय कभी किसी के आंखों में आंसू नहीं होते थे. ये देखकर हम भी सोच रहे थे की ऐसा क्यों है." शहीद सरमन सिंह के लेटर (ETV Bharat) बलिदान से पहले भेजी चिट्ठी, शहीद होने के बाद आई लक्ष्मण का कहना है कि "जाने से पहले उन्होंने मुलाकात की और कहा था की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान रखना. मां को तंग नहीं करना. जब भी जम्मू कश्मीर से उनकी चिट्ठियां आती थी, तो उनमें भी दोनों बेटों के बारे में जानने की उत्सुकता और समझाइश लिखी होती थी. 28 जून 1999 को भी चिट्ठी आई थी लेकिन दो दिन बाद न्यूज़ में उनके बलिदान की खबर आई तब पता चला. छोटे थे तो ज्यादा समझते नहीं थे.'' शहीद सरमन सिंह द्वारा कारगिर से परिवार को भेजी गई चिट्ठी (ETV Bharat) ''पड़ोसी के घर टीवी चल रहा था उसमें उनका फोटो आया, लेकिन उन्होंने कहा कि युद्ध चल रहा है खबर आ इसलिए आ रही है. कुछ समझ ही नहीं आया पड़ोसियों ने भी टीवी बंद कर दिया तो बाहर खेलने लगे थे." हालांकि लक्ष्मण ने बताया कि "जिस दिन वे शहीद हुए उस दिन भी उन्होंने एक चिट्ठी घर के लिए पोस्ट की थी और एक चिट्ठी अपनी जेब में रखी हुई थी." जो चिट्ठी 28 जून को शहीद होने से पहले पोस्ट की वह कुछ दिन बाद उनके घर पहुंची, लेकिन उसका जवाब पाने के लिए सरमन इस दुनिया में नहीं थे. कारगिल युद्ध में खोया एक पैर, जबलपुर की रैली में चेतक की रफ्तार से कार दौड़ाएंगे मेजर डीपी सिंह

कारगिल के शहीदों के लिए अनोखी श्रद्धांजलि, जबलपुर डेयरडेविल टीम द्रास सेक्टर में बनाने जा रही वर्ल्ड रिकॉर्ड शहीद के भाई की देश से अपील सरमन सिंह के भाई विहूबल कहते हैं कि "सेना के वीर सपूतों को नमन करना चाहिए, जो विषम परिस्थियों में भी देश की रक्षा करते हुए खुद का बलिदान दे देते हैं, लेकिन दूसरी ओर हालात ये कि परिवार से जब कोई शहीद होता है, तो उस परिवार में छोटे बच्चे होते हैं, बूढ़े माँ बाप भाई बहन होते है, उनकी जवाबदारी निभाने वाला जो था वह परिवार उस जवाबदारी से वंचित हो जाता है.'' देशवासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा, "ऐसे परिवार जिनके अपनों ने देश के लिए प्राण दे दिए. जिन्होंने अपना परिजन देश के लिए खोया. ऐसे परिवारों की हौसला अफजाई करें. उनके भाई, बेटा और पिता बनकर जिस लायक हैं, उन परिवारों को संबल दें. क्योंकि आज भी उन्हें जरूरत है, वो आज भी उस गम में रोते-बिलखते हैं."

Last Updated : July 26, 2025 at 11:46 AM IST