अमेरिका में मारे गए कपिल की डेड बॉडी 10 दिन बाद पहुंची जिंद, नम आंखों से गांव में दी गई अंतिम विदाई

2022 में डंकी रूट से गया था अमेरिकाः आपको बता दें कि बराह कलां के ईश्वर का बेटा कपिल 2022 में अमेरिका गया था. वो पनामा के जंगलों से होते हुए डंकी रूट के जरिए मेक्सिको की दीवार फांदकर अमेरिका पहुंचा था. इसके बाद वहां गिरफ्तारी हुई और वहां पर केस चल रहा था. फिलहाल वो अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस शहर में रहता था और फ्लिपकार्ट के स्टोर पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा था.

जींद: हरियाणा में जींद के 26 वर्षीय युवक कपिल की अमेरिका में छह सितंबर को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. करीब 9 दिन बाद मृतक कपिल का शव सोमवार को उसके गांव बराह कलां में पहुंचा. गांव में कपिल के शव का अंतिम संस्कार किया गया. गांव के अलावा काफी संख्या में आसपास के लोग भी अंतिम संस्कार में पहुंचे थे.

10 दिन बाद जींद पहुंचा कपिल का शव (Etv Bharat)

सड़क पर यूरिन पास करने से मना करने पर मारी थी गोलीः छह सितंबर को कपिल स्टोर पर अपनी ड्यूटी पर तैनात था. तभी अमेरिकी मूल का व्यक्ति उसके स्टोर के पास आया. अमेरिकी व्यक्ति सड़क पर ही पेशाब करने लगा, तो कपिल ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया. इसे लेकर दोनों में कहासुनी हो गई. तभी अमेरिकी ने कपिल पर पिस्टल निकालकर कई गोलियां दाग दी. इसमें कपिल की मौके पर मौत हो गई. इसके बाद हमलावर वहां से भाग गया. सूचना पर पहुंची पुलिस उसे अस्पताल भी ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. कपिल अपने परिवार का इकलौता बेटा था.

कपिल (Etv Bharat)

नहीं थम रहे हैं माता-पिता के आंसूः अमेरिका में कपिल की मौत के बाद उसके शव को इंडिया लाने की प्रोसेसिंग शुरू की गई. यारी इंटरनेशनल संस्था के माध्यम से अमेरिका में उसकी कागजी कार्रवाई को पूरा करवाने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया और करीब 9 दिन के बाद उसका शव सोमवार को गांव में पहुंचा. हिंदू रीति रिवाज से कपिल के शव का अंतिम संस्कार किया गया. कपिल की मां और पिता के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. पूरा गांव उसके अंतिम संस्कार में पहुंचा था. बराह कलां गांव के सरपंच सुरेश कुमार ने बताया कि "सरकार की तरफ से उन्हें कोई सहयोग नहीं मिला है."