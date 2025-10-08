ETV Bharat / bharat

वेल्स स्टूडियो ने KSPCB से 10 दिनों का समय मांगा, कल से फिर शुरू हो सकता है कन्नड़ बिग बॉस

बेंगलुरु: अभिनेता सुदीप द्वारा होस्ट किए जाने वाले लोकप्रिय कन्नड़ टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर है. हालांकि, यह शो कल से फिर से शुरू होने की संभावना है, क्योंकि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने KSPCB से वेल्स स्टूडियो को नोटिस का पालन करने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया है.

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बताया, "गलती सुधारी जानी चाहिए. मैंने इस संबंध में जिला कलेक्टर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष से बात की है." ऐसे में संभावना है कि बिग बॉस कार्यक्रम जल्द ही फिर से शुरू हो.

जॉलीवुड स्टूडियो का उद्घाटन

बुधवार को बेंगलुरु के सदाशिवनगर स्थित अपने आवास के पास मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "मैंने अभी-अभी जॉलीवुड स्टूडियो का उद्घाटन किया है, जहां बिग बॉस कार्यक्रम आयोजित होता है. मुझे जिला कलेक्टर से वहां क्या हो रहा है, इसकी जानकारी मिली है. मैंने यह भी कहा है कि रोजगार महत्वपूर्ण है. निजी निवेशकों ने निवेश किया है. मैंने उन्हें इसका समाधान खोजने का मौका देने के लिए भी कहा है. बिग बॉस अकेला नहीं है. सभी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए."

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बताया, "गलती सुधारी जानी चाहिए. मैंने इस संबंध में जिला कलेक्टर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष से बात की है." ऐसे में संभावना है कि बिग बॉस कार्यक्रम जल्द ही फिर से शुरू हो.

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जॉलीवुड स्टूडियो ने प्रदूषण नियमों का पालन नहीं किया है. अब, उनके आदेश के अनुसार कार्रवाई की गई है. अधिकारियों ने कानूनी तौर पर कार्रवाई की है. मुझे मीडिया के माध्यम से इन मुद्दों के बारे में पता चला."

'10 दिनों का समय मांगा'

इस बीच, वेल्स स्टूडियो प्रबंधन बोर्ड ने आज बेंगलुरु दक्षिण जिला कलेक्टर कार्यालय का दौरा किया और नोटिस का जवाब देने के लिए 10 दिनों का समय मांगा. जिला कलेक्टर से मिले वेल्स स्टूडियो मैनेजमेंट बोर्ड ने कहा कि जॉलीवुड स्टूडियो में 400 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं. बिग बॉस रियलिटी शो चल रहा है. अगर इसे इस तरह अचानक बंद कर दिया गया, तो उनका काम प्रभावित होगा. उन्होंने गलती सुधारने के लिए समय देने का अनुरोध किया है.