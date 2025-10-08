ETV Bharat / bharat

वेल्स स्टूडियो ने KSPCB से 10 दिनों का समय मांगा, कल से फिर शुरू हो सकता है कन्नड़ बिग बॉस

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने KSPCB से वेल्स स्टूडियो को नोटिस का पालन करने के लिए कुछ समय देने को कहा है.

Kannada Big Boss
वेल्स स्टूडियो पर एक्शन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 8, 2025 at 8:31 PM IST

4 Min Read
बेंगलुरु: अभिनेता सुदीप द्वारा होस्ट किए जाने वाले लोकप्रिय कन्नड़ टीवी रियलिटी शो बिग बॉस के दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर है. हालांकि, यह शो कल से फिर से शुरू होने की संभावना है, क्योंकि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने KSPCB से वेल्स स्टूडियो को नोटिस का पालन करने के लिए कुछ समय देने का अनुरोध किया है.

उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने बताया, "गलती सुधारी जानी चाहिए. मैंने इस संबंध में जिला कलेक्टर और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष से बात की है." ऐसे में संभावना है कि बिग बॉस कार्यक्रम जल्द ही फिर से शुरू हो.

जॉलीवुड स्टूडियो का उद्घाटन
बुधवार को बेंगलुरु के सदाशिवनगर स्थित अपने आवास के पास मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "मैंने अभी-अभी जॉलीवुड स्टूडियो का उद्घाटन किया है, जहां बिग बॉस कार्यक्रम आयोजित होता है. मुझे जिला कलेक्टर से वहां क्या हो रहा है, इसकी जानकारी मिली है. मैंने यह भी कहा है कि रोजगार महत्वपूर्ण है. निजी निवेशकों ने निवेश किया है. मैंने उन्हें इसका समाधान खोजने का मौका देने के लिए भी कहा है. बिग बॉस अकेला नहीं है. सभी मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए."

D K Shivakumar
उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार (ETV Bharat)

उन्होंने कहा, "प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जॉलीवुड स्टूडियो ने प्रदूषण नियमों का पालन नहीं किया है. अब, उनके आदेश के अनुसार कार्रवाई की गई है. अधिकारियों ने कानूनी तौर पर कार्रवाई की है. मुझे मीडिया के माध्यम से इन मुद्दों के बारे में पता चला."

'10 दिनों का समय मांगा'
इस बीच, वेल्स स्टूडियो प्रबंधन बोर्ड ने आज बेंगलुरु दक्षिण जिला कलेक्टर कार्यालय का दौरा किया और नोटिस का जवाब देने के लिए 10 दिनों का समय मांगा. जिला कलेक्टर से मिले वेल्स स्टूडियो मैनेजमेंट बोर्ड ने कहा कि जॉलीवुड स्टूडियो में 400 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं. बिग बॉस रियलिटी शो चल रहा है. अगर इसे इस तरह अचानक बंद कर दिया गया, तो उनका काम प्रभावित होगा. उन्होंने गलती सुधारने के लिए समय देने का अनुरोध किया है.

जिला कलेक्टर का बयान
रामनगर जिला कलेक्टर यशवंत वी. गुरुकर ने कहा, "स्टूडियो ने 10 दिनों का समय मांगा है. हमने अनुरोध स्वीकार कर लिया है और इसे पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेज दिया है. हमारी अगली कार्रवाई पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्णय के अनुसार होगी."

हाई कोर्ट में याचिका
इस बीच, वेल्स स्टूडियो एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड ने इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया है. याचिकाकर्ता के वकीलों ने बुधवार को न्यायमूर्ति आर नटराज की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका दायर कर याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की. याचिका पर सुनवाई करने वाली पीठ ने कहा कि वह कल याचिका पर सुनवाई करेगी.

मामले का विवरण
अभिनेता सुदीप द्वारा होस्ट किए जाने वाले लोकप्रिय कन्नड़ टीवी रियलिटी शो बिग बॉस को अचानक रोक दिया गया है, क्योंकि वेल्स स्टूडियोज एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद पर्यावरण नियमों का पालन नहीं किया था.

इसके बाद कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (KSPCB) द्वारा स्टूडियो में सभी गतिविधियां बंद करने के आदेश के बाद, रामनगर तहसीलदार ने पुलिस के साथ मिलकर मंगलवार शाम को शो के सभी प्रतियोगियों को स्टूडियो से बाहर निकाल दिया और उसे बंद कर दिया. प्रतियोगियों को अब एक निजी रिसॉर्ट में ठहराया गया है.

स्टूडियो मालिकों पर बोर्ड की पूर्व अनुमति के बिना स्टूडियो चलाने और मनोरंजन पार्क के विभिन्न क्षेत्रों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को बिना किसी उपचार के परिसर के बाहर छोड़ने का आरोप है. ये कमियां बोर्ड के रामनगर जिले के क्षेत्रीय अधिकारी ने 2024 के मध्य में बेंगलुरु से 30 किलोमीटर दक्षिण में बिदादी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित स्टूडियो के निरीक्षण के दौरान पाईं.

कहा जा रहा है कि स्टूडियो को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए बार-बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन बाद में उन्होंने इन पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण केएसपीसीबी को स्टूडियो बंद करने का आदेश देना पड़ा.

